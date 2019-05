La portería compartida en el Betis entre Pau y Joel

Se acabó el fútbol a nivel de clubes. LaLiga ha echado el cierre hasta que a mediados del próximo mes de agosto arranque la temporada 19-20. En el caso del Real Betis, la gira por Estados Unidos que ha incluido la celebración de dos encuentros amistosos ha prolongado por una semana la actividad de los profesionales verdiblancos. Una vez que la expedición regrese a España, los futbolistas y técnicos de Heliópolis podrán desconectar con motivo del inicio de su periodo vacacional. Sin embargo, hay jugadores que todavía tendrán tarea por delante. Pau López es uno de ellos. El guardameta forma parte del grupo de profesionales verdiblancos que tienen que cumplir con sus respectivos combinados nacionales afrontando partidos en los próximos días. En concreto, el portero bético ha sido citado por el seleccionador español, Luis Enrique, para la disputa de dos encuentros valederos para la fase de clasificación de la Eurocopa 2020. El 7 de junio, España jugará a domicilio ante las Islas Feroe y tres días más tarde recibirá a Suecia en el Santiago Bernabéu.

Pau López ha encontrado un hueco entre los porteros elegidos por los técnicos del combinado nacional. En la lista hecha pública el 17 de mayo entró junto a David de Gea y Kepa, los mismos compañeros con los que vivió uno de los partidos más especiales de su carrera. El pasado mes de noviembre, España jugó un amistoso ante Bosnia en el Estadio de Gran Canaria que acabó con victoria local por 1-0. Kepa fue el elegido para salir de titular en la portería mientras que De Gea y Pau se quedaron en el banquillo. A falta de un cuarto de hora para acabar, el meta bético tuvo la oportunidad de estrenarse con la selección absoluta saliendo en lugar del portero del Chelsea. Alegría para Pau, que se convertía en el vigesimonoveno futbolista del Betis que vestía la camiseta de España. Semana redonda para el guardameta, ya que la incorporación a la concentración de la selección había llegado justo después de la victoria liguera conseguida por el equipo verdiblanco en un campo tan significativo como el Camp Nou. Para un futbolista criado en los escalafones inferiores del Espanyol, ganar por 3-4 en el terreno del Barcelona no podía pasar ni mucho menos desapercibido. Pau ha tenido protagonismo esta temporada a todos los niveles. El trabajo diario en Heliópolis tuvo la recompensa de las convocatorias con la selección española. El escaparate de la portería bética le permitió llamar la atención de los técnicos de manera casi permanente. Aunque también hubo días en los que se vio obligado a seguir los partidos del Betis desde el banquillo por decisión de Setién. Aunque el entrenador verdiblanco se ha inclinado en la mayoría de las ocasiones por dar entrada en el once titular a Pau López no se puede decir que haya existido exclusividad plena.

La 18-19 quedará en el recuerdo, entre otras muchas cosas, por el hecho de que hubo reparto de minutos en la portería del Betis. Con la sensación de que, jugara el que jugara, había cierta confianza dentro y fuera del terreno de juego. Entre los futbolistas que estaban en el campo y también por parte de los aficionados que seguían el partido desde fuera. En campañas anteriores, sin ir más lejos la 17-18, también participaron más de un portero bético en encuentros oficiales. Pero no es menos cierto que la distancia que existía entonces entre el portero habitual, Adán, y el resto de competidores era mucho más grande que la que se ha vivido en los casos de Pau y Joel. En la primera de las dos temporadas vividas por Setién en Heliópolis llegaron a jugar tres porteros con la camiseta del Betis: Adán, Dani Giménez y Pedro. El hoy guardameta del Deportivo de La Coruña se tuvo que conformar, en un principio, con disputar sólo la eliminatoria de la Copa del Rey perdida ante el Cádiz. En LaLiga no había concesión alguna por parte de Setién. Tuvo que llegar el quirófano para llevarse del terreno de juego a Adán. Entró en escena Dani Giménez, que dejó su portería a cero en tres partidos seguidos. En el cuarto tampoco encajó, pero no lo pudo terminar por una lesión. En el Metropolitano entró en su lugar el canterano Pedro, que completó como titular las cuatro jornadas que restaban. Con el final de la campaña 17-18 se acabó también la etapa de Adán en Heliópolis, una trayectoría que había empezado en el mercado invernal de 2014, con el equipo en Primera división.

La llegada del madrileño coincidió con la de Gabriel Humberto Calderón al banquillo. Adán se ganó la confinza del argentino y de técnicos sucesivos como Julio Velázquez, Pepe Mel, Juan Merino, Gustavo Poyet y Víctor Sánchez del Amo. Jugó prácticamente todos los minutos en la 14-15 (ascenso del Betis a la máxima categoría), 15-16 y 16-17. En el año de Segunda división, Dani Giménez se tuvo que conformar con las dos eliminatorias de la Copa del Rey y los dos últimos encuentros ligueros, jugados cuando el Betis ya había conseguido el objetivo del regreso a LaLiga. Ya en Primera, una corta lesión de Adán permitió al gallego jugar en la primera vuelta ante el Atlético y Celta. También estuvo en tres de los cuatro partidos de la Copa. Y en la 16-17, apenas tuvo la única ronda copera jugada por el Betis, ante el Deportivo, y el cierre liguero en casa del Sporting.

Con tres y cuatro años más de contrato

Con apenas unas horas de diferencia anunció el Betis la incorporación de sus porteros para la campaña 18-19. El 4 de julio se hizo oficial la llegada de Pau y un día más tarde la de Joel. El catalán firmó un contrato valedero hasta junio de 2023 mientras que el madrileño tiene un año menos de vinculación, hasta 2022. Varios años después se llevaba a cabo una renovación total en la portería verdiblanca. Once meses más tarde, el balance particular de Pau deja un total de 35 encuentros oficiales con el Betis, 33 ligueros y 2 de la Liga Europa. Siguió todas las rondas de la Copa desde el banquillo. La competición continental fue el escenario en el que Joel debutó de manera oficial con el equipo verdiblanco. El madrileño ha participado en un total de 19 compromisos (5 de LaLiga, 8 de la Copa del Rey y 6 de la Liga Europa). 17 goles ha recibido Joel por los 49 de Pau.