La triangulación de balón entre Setién, Canales y Eusebio Sacristán

El sorteo del calendario decidió que a finales de septiembre quedaran citados para enfrentarse en los banquillos dos viejos conocidos. El Girona-Betis de mañana por la noche en Montilivi hará realidad el reencuentro entre Eusebio Sacristán y Quique Setién. Futbolistas antes que técnicos. Jugadores que coincidieron hace tres décadas en las filas del Atlético de Madrid y que presentan ciertas semejanzas a la hora de explicar y entender el mundo del fútbol. Ambos hicieron del centro del campo su zona preferida en el terreno de juego. Quizá por eso sienten algo de predilección por futbolistas como Sergio Canales.

El centrocampista cántabro decidió hace unos meses cambiar de rutina. Poner punto y final a su etapa en San Sebastián. Un caminar iniciado en enero de 2014, momento en el que Canales llegó a un acuerdo para marcharse de Mestalla a Anoeta. 160 partidos oficiales disputó el centrocampista con la camiseta de la Real Sociedad. Empezó con Jagoba Arrasate y también estuvo a las órdenes de David Moyes. Pero la mayoría de los encuentros los jugó bajo la dirección de Eusebio. El vallisoletano se hizo cargo del conjunto donostiarra en noviembre de 2015. En su primera alineación como técnico de la Real Sociedad hubo un hueco para Canales. Escorado hacia la izquierda en una línea de tres junto a Xavi Prieto y Bruma. Tratando de ofrecer balones de peligro al delantero centro, Agirretxe. El cuadro blanquiazul derrotó al Sevilla (2-0) y Canales se convirtió en un fijo en los esquemas del técnico. Pero apenas un mes más tarde, los planes saltaron por los aires.

El 30 de diciembre, Canales sufría otra grave lesión de rodilla. Adiós al resto de la temporada 15-16. El futbolista contrajo matrimonio y vivió una luna de miel muy particular. Se quedó en el gimnasio de Zubieta para ganar tiempo en la recuperación de la lesión mientras su esposa viajó hasta África acompañada de su madre. «En la vida nunca te tienes que rendir. Al final, el creer y mejorar te hace llegar. He tenido momentos complicados. Pero con la gente que me rodeó lo conseguí», dijo el futbolista el lunes en los medios oficiales del Betis cuando le recordaban la gravedad de las lesiones sufridas en su carrera.

Eusebio no se olvidó de él. En septiembre de 2016, Canales encontró la recompensa y volvió a jugar. Participó en el resto de la temporada aunque sin agarrar del todo la camiseta de titular. Encargado de muchas ocasiones de poner la pelota en juego en los saques de esquina y las faltas, el cántabro cerró la campaña con cuatro asistencias de gol en su cuenta. Un mayor cuidado en los hábitos alimenticios le hizo ganar terreno en la preparación de los partidos. Arrancó la 17-18 con presencia en las alineaciones. Superado el ecuador de la temporada, Eusebio fue destituido. Por entonces se empezó también a hablar de una posible marcha de Canales. El nombre del Betis tomaba fuerza.

«Su manera de ver el fútbol y de pensar es calcada a lo que yo siempre he creído. Vengo de un sitio (Real Sociedad) en el que la idea del fútbol es parecida», dice Canales cuando se le pregunta por los motivos que le llevaron a aceptar el reto de Setién y el cuadro verdiblanco. El futbolista se siente cómodo. La transición de una plaza a otra se lleva con más agilidad si la teoría del nuevo entrenador es parecida a la del anterior. Setién y Eusebio empezaron a compartir historias de fútbol hace tres décadas. El cántabro ya llevaba un par de temporadas en el Atlético de Madrid. El ahora técnico del Girona se convirtió en uno de los fichajes importantes del primer proyecto de Jesús Gil en el Calderón. Eusebio tuvo más minutos que Setién. Al final de la temporada tomaron caminos diferentes. El Barcelona y el Logroñés fueron sus destinos. Quedaban tardes por delante para coincidir en los terrenos de juego. Primero como jugadores y después como técnicos. Mañana por la noche se presenta en Montilivi una nueva oportunidad.

Dos igualadas bien diferentes

Eusebio no llegó a finalizar la temporada 17-18 en el banquillo de la Real, pero antes de que el club decidiera buscar un relevo le dio tiempo a vivir desde el banquillo los partidos ante el Betis. Los enfrentamientos de la primera y segunda vuelta acabaron de la misma forma, en empate, aunque el desarrollo de los encuentros poco se parecieron. En la séptima jornada, ambos conjuntos ofrecieron un espectáculo goleador en Anoeta que acabó con 4-4 en el marcador. En aquella cita, Canales jugó los últimos 20 minutos. En la segunda vuelta, poco antes de ser destituido Eusebio, Betis y Real Sociedad empataron (0-0) en el Benito Villamarín, jornada en el que Canales disputó el partido completo.