La versión de Serra

Lorenzo Serra Ferrer dedicó una hora para ofrecer su versión de su salida del Betis aprovechando su incuestionable ascendencia sobre todo el beticismo. Lo hizo en el hotel Al-Ándalus y no en el club, a pesar de que Ángel Haro le había ofrecido las instalaciones verdiblancas y lo agradeció. «Lo he hecho en el hotel para no comprometer a nadie. No pertenezco al club», dijo aunque aún mantiene los cargos de consejero y vicepresidente. «He tenido que tomar una decisión no deseada con mucha pena y tristeza pero el destino me ha llevado a esto y doy un paso a un lado», comenzó diciendo. Más tarde precisó: «No acepto las condiciones que me quieren poner los dos consejeros delegados. Quiero seguir dos temporadas con el contrato que tengo firmado. Ahí el club decide rescindir el contrato». El finiquito incluye cantidades de la próxima temporada. «Con la decisión de los consejeros delegados yo no me sentía a gusto por el bien del Betis ni por dignidad propia y lo mejor era rescindir el contrato», señaló el técnico, que se emocionó tras las palabras del socio 218.



Serra dejó claro que ve a José Miguel López Catalán, quien el pasado lunes le dijo públicamente que estaba «triste» con su salida y que «el Betis siempre será su casa», como el culpable de su marcha. Lo citó muchas veces. También a Setién. Considera el balear que en la divergencia de opiniones sobre el entrenador está la base de la ruptura. «Mi responsabilidad es analizar el comportamiento del equipo y avisar a la comisión deportiva de que veía que la situación estaba descendente. Veía crispación con la afición y era un handicap para los jugadores. Tras perder con el Valencia y el Levante tenía que ser un punto de inflexión. Es lo que hubiera hecho. El tema del entrenador no sólo es de Serra, toda la secretaría técnica piensa igual. En el consejo también había bastantes. No había punto fuerte, competitivo y fiable y había malestar en el beticismo. Una parte de la pérdida de confianza llega cuando yo insistí en que el míster ya no aportaba el grado de fuerza y claridad para seguir creciendo y teníamos que buscar un sustituto. Ahí empezó. Lo siento pero es cumplir con mi deber. Lo fácil era que yo me alineara con la idea de mantenerle. Igual yo hubiera continuado. Lo del entrenador es la consecuencia de que Josemi tome la decisión de apartarme de las funciones que tenía. Y no entendí las explicaciones pero lo acepto».



Y los folios de la discordia. La relación con Setién («estuve a su lado siempre»), la organización en la dirección deportiva, la falta de iniciativa en el cambio del servicio médico, la utilización de recursos («el big data es útil pero la máquina no sabe diferenciar si un futbolista puede jugar en el Sevilla o en el Betis, es mejor el ojo clínico»), los informes, listas incompletas de jugadores, la gestión de la cantera, que no saliera a hablar en momentos críticos… Son algunos de los argumentos que aparecen en el documento que redacta López Catalán y entrega a Serra durante la primera reunión, del 22 de mayo. La crudeza del contenido enfada a Serra. «Me dan siete folios expresados por Josemi en relación a lo que había hecho mal, que era todo. Esto es un poco lo que a uno le hace sentir humillado. Hay que reconocer, no humillar. Puedo entender que yo no tenga que seguir pero no por estas razones. Se me viene el mundo encima. Los razonamientos no me los creo y no son verdad. Esta salida es más triste que la de 2006, pero no descarto una cuarta etapa. No se puede aguantar esa explicación si hablamos de que la labor principal es que la plantilla sea sólida y tenga polivalencia. Esta decepción se traduce en dolor, que va más allá porque también mi familia está muy identificada en el Betis y lo sufre. Lo he pasado mal. A mí más allá de que he sido un mal director deportivo, que creo que no lo he sido, tengo la conciencia muy tranquila, la responsabilidad cubierta y la honestidad no se pone en duda porque si se pone lo hablamos en otro sitio».



De esa parte negativa, en la que pone como protagonista a López Catalán, a los elogios a Haro: «Es un presidente brillante y preparado. Le tienen que ayudar y arropar». «He tenido un trabajo importante pero los fichajes los hace el Betis», decía Serra, quien avaló a Rubi («a poco que vayan bien las cosas va a demostrar que es muy buen entrenador»), elogió a la afición («el Betis no es nadie sin ella») y dejó una frase para recordar: «El Betis está por encima de todos pero cuando digo de todos quiero decir de todos».