La Volpe: “Lainez tiene carácter y en el Betis va a demostrar el talento que posee”

Diego Lainez se siente preparado para el reto. Así lo dijo ayer en su presentación. Y lo avala Ricardo La Volpe, exseleccionador mexicano y quien le hizo debutar con 16 años en el América. Hace unos días señalaba que creía que lo mejor para el extremo era continuar en su país y seguir formándose pero tras escuchar a Quique Setién y la paciencia que señala para ayudar al crecimiento de Lainez considera que las virtudes del incipiente valor pueden multiplicarse en España. «El técnico sabe que es joven y que necesitará experiencia para aprender algunas cosas. Yo ya he dicho que quizás no veía que fuera el momento de salir ahora porque estaba ya consolidado en el América tras ganar la liga. La gente ya lo conocía, era una figura tras salir campeón y estaba en su entorno, pero no me da miedo este salto porque tiene carácter y es muy inteligente. Está bien lo que ha dicho Setién de él», afirma La Volpe en declaraciones a ABC de Sevilla.

Los elogios hacia Lainez son constantes durante la charla. La Volpe, que dirigió a México en el Mundial 2006 y que fue campeón del mundo como jugador con Argentina en 1978, define así al joven azteca. «Es muy joven, tiene muchas cualidades técnicas, más allá del buen manejo y de la pegada. Tiene desequilibrio en el último tercio, que es donde más luce. Generalmente es donde los técnicos buscamos sus virtudes. Sabe desequilibrar y romper defensas. Tiene muy buena gambeta (regate). Ahora ha de tener cuidado porque depende de en qué posiciones juegue le pueden pegar más o menos. En el América lo ponía en los costados, donde tiene más espacios para su gambeta y puede encarar desde ahí a los laterales. En la sub 17 también jugaba detrás del nueve, como segundo enganche», manifiesta quien hasta hace pocas fechas fue el técnico del Pyramids egipcio.

Del descaro de Lainez habla La Volpe sin cesar. «Es un jugador que va a más. Estaba en fase de aprendizaje, de perfeccionamiento. Por ejemplo, para recibir con perfiles y no de espaldas lo trabajamos. Que se mueva por sectores de la cancha donde pueda generar porque ahí puede hacer jugadas progresivas y no dejarse pegar. Como joven que es quiere mostrarse y si lo hace en una zona central y atrás pueden pegarle si van a buscarle. En el último tercio es donde crea peligro. Tiene que aprender más todavía. No tengo ningún miedo a pensar que no quiera mostrarse ahora porque es un jugador de mucho carácter. Con menos de 17 años ya lo hice debutar en el América. Y si lo hice fue por el carácter, más allá de las cualidades técnicas. Hablaba con él y hacíamos trabajos específicos y nunca mostró miedo ni nervios. Tiene carácter», continúa el técnico, que tiene mucha experiencia con jugadores jóvenes (llevó la sub 23 de México a los Juegos Olímpicos de Atenas, por ejemplo) pero destaca a Lainez por su personalidad:«Con Diego trabajé tareas específicas de media cancha hacia adelante y ahí mostraba sus cualidades. Hablamos y vi que tenía carácter y que quería. Al momento te das cuenta de que un jugador de estos tiene cualidades y lo subimos al plantel profesional. Debutó en la Copa, ya que aquí solemos darle descanso a otros jugadores en estas competiciones, y jugó contra Santos. Cuando estaba dentro de la cancha demostró su carácter porque la pedía, quería, no se achicaba. Aunque le pegaban. Siempre se asume que un jugador que encara puede ser golpeado. Le sucede a Mané, Messi… Demostró su carácter a pesar de todo. A su edad eso no es tan frecuente. Desde que salió dejó clara su mentalidad. Luego en la liga frente a Pumas de visitante y ganamos con él como jugador destacado».

La presencia de Andrés Guardado en el Betis es calificada de fundamental para la integración de Lainez y coincide en ello La Volpe. «Guardado lo conoce bien. Yo tuve a Andrés en la selección y le hice debutar en partido oficial con 19-20 años en el Mundial 2006 contra Argentina. Le puede dar su experiencia a un joven como Diego. Tener cerca a un líder como Guardado le orientará en Europa, seguro», continúa La Volpe al tiempo que expresa su única duda: «Lo que no sé cómo hará es el trabajo hacia atrás. Lo que haga en ataque no me da miedo porque sé que tiene cualidades. Sabe, aprendió a recibir en perfiles, tiene los movimientos adecuados para salir en el momento justo, no avisar al rival de lo que va a hacer… Pero en Europa muchos volantes tienen que volver hacia atrás para trabajar en defensa y eso hay que ver cómo lo cumple. Si el Betis juega con dos detrás del punta no va a tener problemas en ubicarse en esa posición o en cualquier ala. Diego no es de contención porque ahí pierde su valor que es encarar y hacer dribbling. Y tampoco lo veo como carrilero».

Un asunto importante para el desarrollo de Lainez es que un talento así pueda verse rodeado de futbolistas de calidad como Lo Celso, Joaquín, Canales, Carvalho o el propio Guardado. «Diego tiene buena asociación con los compañeros y sabe tocar y salir de la marca. Cuando se vea en los mano a mano se comprobará su calidad, potencia y desequilibrio. En los uno contra uno puede usted confiar en que se va a llevar al rival. Sabe dónde tocarla para generar desequilibrio. Si le dan ventaja para que pueda desarrollarse en el último tercio puede ser muy importante en el Betis y demostrar el talento que posee».

Por último, la comparación periodística con Messi. La Volpe no cree que eso vaya a afectar al jugador bético. «Es joven pero está centrado. Nunca lo vi agrandado. Conmigo debutó muy joven y podría haberse sentido con aires pero nada. Está centrado, es profesional, inteligente. No va a pasar por ahí. En la comparación tiene sentido porque es pequeño, lleva la pelota en el pie, es zurdo, regatean y tienen un estilo parecido pero Messi es Messi y Lainez tiene tiempo para demostrar».