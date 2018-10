El laberinto del Betis

La palabra ilusión ha sido una de las más utilizadas por los aficionados del Real Betis en los últimos meses. El buen papel realizado por el equipo en la pasada temporada y la posibilidad de vivir de nuevo una experiencia europea elevaron todavía más el ánimo de la grada durante los meses de verano. Con la competición en marcha la expectación se mantiene, sobre todo porque en apenas un par de días tocará visitar uno de los campos emblemáticos del continente, pero también han surgido dudas por lo visto en la última comparecencia liguera.

El Betis perdió ante el Valladolid, un rival en línea ascendente y que prolongó su buena racha de resultados con un planteamiento que se convirtió en un martirio para los verdiblancos. Los silbidos de la afición presente en las gradas del Benito Villamarín al tiempo de descanso se convirtieron en bronca total cuando se cumplió el minuto 90. La tercera derrota bética de la temporada hizo daño. Por el fondo y, sobre todo, por la forma. Marcar un gol se ha convertido en un muro complicado de superar para los verdiblancos. Pero el problema es que el peligro generado en el área rival se ha ido minimizando con el paso de los encuentros.

El discurso del técnico

A estas alturas de la historia poco queda por descubrir del entrenador bético. Ha pasado casi un año y medio desde que fichó por el equipo verdiblanco, tiempo más que suficiente para conocer su estilo de juego en el campo y su manera de expresarse fuera del césped. Setién parece dispuesto a ir hasta el final con sus ideas. «El plan B es hacer mejor el plan A», ha asegurado recientemente. Sin embargo, ha tenido frases más arriesgadas. El domingo se pudo comprobar. Con buena parte de la afición saliendo del estadio, Setién ofreció su particular versión de los hechos. «Dos veces nos han tirado a puerta. Y nosotros hemos tirado 20 veces», dijo comparando lo hecho en ataque por el Betis y el Valladolid. Frases que no ayudaron precisamente a calmar los ánimos de una afición encendida por lo visto en los 90 minutos.

La falta de acierto a la hora de dar verticalidad al fútbol bético ha convertido la inquietud en cierta desesperación. Setién acumuló bastante crédito gracias al puesto alcanzado en la pasada temporada. Y en el inicio de la presente subió su cotización a través de un triunfo de tanta relevancia como el logrado en el derbi. Pero la inversión realizada por el club y la expectación que se ha generado en torno al proyecto bético 18-19 provoca que la exigencia haya subido también de nivel. El cántabro conoce ya lo que es vivir al límite en Heliópolis. Lo pudo comprobar hace algo menos de un año, cuando una mala racha de resultados amenazó seriamente su puesto.

Ocasiones y goles

La acumulación de los datos numéricos desplegados en las últimas horas subrayan todavía más la importancia del asunto. Los futbolistas béticos ven cada vez más pequeña la portería rival. Sólo han logrado 5 goles en 9 jornadas ligueras. Es decir, un tanto cada 162 minutos. Pero el problema va más allá. El nivel de peligro creado por el Betis en el área contraria se ha venido abajo. En las seis primeras jornadas mantuvo una línea parecida. Contra el Levante y el Alavés, pese a no marcar, generó tres y cuatro ocasiones de verdad. En el derbi estrenó la cuenta con el gol de Joaquín y creó otro par de llegadas peligrosas. Tres acercamientos (Junior, Inui y Mandi) tuvo el equipo de Setién en la igualada de Mestalla contra el Valencia (0-0). Y tres también en la visita a Heliópolis del Athletic (2-2), con goles de Bartra y Canales y una ocasión clarísima en la que no acertó Sanabria.

En la visita a Gerona sirvió el tanto de Loren (0-1) y además se registraron una llegada del propio canterano y un posterior lanzamiento al larguero de Joaquín. Más espeso estuvo el equipo ante el Leganés. El capitán casi marcó de cabeza antes del descanso y hubo que esperar al minuto 89 para ver el remate a gol de Loren a pase de Tello. Días más tarde, tras el oasis vivido con la goleada europea contra el Dudelange, tocó desplazamiento al Wanda Metropolitano. La tuvo Loren nada más empezar. No acertó ante Oblak y ahí empezó el Betis a perder el partido. Desde aquella ocasión no se ha vuelto a poner de gol el cuadro verdiblanco. No es que la zona defensiva haya sufrido mucho, pero si el rival aprovecha alguna de las llegadas, el triunfo bético se complica mucho más.