Lainez y Emerson: el Betis enfoca su apuesta hacia jóvenes emergentes

Los dirigentes del Real Betis llevan un tiempo hablando de los siguientes pasos del proyecto deportivo. Consideran que están en la fase de consolidación del salto que precisaba un club que ha de aspirar en LaLiga cada año a estar en puestos europeos y llegar lejos en el resto de competiciones. Comprobando que la plantilla ha incrementado su potencial deportivo y económico, ya que el valor de muchos jugadores se ha multiplicado, en la dirección deportiva bética miran no sólo al presente sino al futuro. Y en este sentido se encuentra cerca de atar a dos futbolistas de 19 años que apuntan alto. Se trata del mexicano Diego Lainez y del brasileño Emerson Aparecido.

Y es que en el Betis han entendido que el porvenir del club pasa por asentar a los futbolistas que mejor rendimiento están dando ahora para mantener una estructura en la que puedan integrarse estos jóvenes futbolistas que tan buena proyección tienen a nivel internacional. Por ello se preocupan de sembrar bien en su cantera y renovar a los jugadores que parece que llegarán lejos (como al mediapunta Robert, tal y como avanzó ABC de Sevilla) y atender al mercado en otros países para anticiparse a los clubes con mayor potencial económico y ser el primer paso en Europa para muchos futbolistas. Imita así la estrategia del Oporto, Ajax, PSV u otros clubes de ligas menores que han unido rendimiento deportivo y económico en los últimos tiempos explotando esta vía.

Un ejemplo que suelen plantear en el Betis es Lo Celso. El París Saint-Germain abonó diez millones de euros a Rosario Central por sus servicios en 2016 cuando el argentino contaba con 20 años. Este tipo de operaciones es la que quiere repetir el Betis con jugadores como Emerson o Laínez en estos momentos conscientes de que en el mercado actual los precios se disparan cuando un futbolista ya rinde en un club europeo.

Por Diego Lainez, mediapunta propiedad del América de México, negocia desde hace días Lorenzo Serra Ferrer en la capital azteca (fue directamente después del partido en Huesca), para tratar de superar al Ajax en la pugna por un mediapunta zurdo de mucho talento que a pesar de su juventud lleva más de 50 partidos oficiales con su equipo y está considerado el mejor jugador joven de la última liga de su país. Destacó en las categorías inferiores de la selección mexicana y ha sido nombrado ya por Tata Martino, nuevo preparador del combinado azteca, como una de las esperanzas de futuro. El Betis ha ofertado doce millones por un porcentaje alto del futbolista, como avanzó Marca, aunque la operación puede hacerse en trece. Los técnicos verdiblancos llevan meses siguiendo las evoluciones de un atacante que puede encajar bien en el sistema de Setién.

Andrés Guardado, como no puede ser de otra manera, es uno de los grandes valedores de Lainez y también ejercería como padrino en caso de incorporarse ya, como es deseo del Betis, a la disciplina verdiblanca. La intención es que Laínez sea uno de los refuerzos en este mercado invernal para anticipar su adaptación a LaLiga.

El América, según informaciones procedentes de México, solicita quince millones de euros por su joven futbolista pero las partes confían en alcanzar un acuerdo por un jugador que ya es consciente de que va a salir hacia Europa. El mayor riesgo en estos momentos es que el Ajax, que había apostado fuerte ofreciendo diez millones, mejore su propuesta.

Además de Lainez, cuya incorporación pretende el Betis que se produzca en estas semanas, en el club verdiblanco ven próxima la contratación de Emerson Aparecido, lateral derecho del Atlético Mineiro, por una cantidad que ronda los diez millones de euros. El jugador brasileño, de 19 años, es una apuesta de presente y futuro que pretenden incorporar los béticos ya para la temporada 2019-20. La operación, según avanzaba Canal Sur Radio, la haría el Betis de manera consensuada con el Barcelona ya que compartirían la propiedad del futbolista, considerado un proyecto de carrilero muy interesante para el estilo de juego de ambos conjuntos, que tienen una conexión directa en la estrecha relación entre Pep Segura, mánager general del Barcelona, y Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo bético.

En el Betis tienen claro que deben reforzar una posición en la que ya han tanteado opciones para este mes de enero. La evolución de Emerson ha dejado satisfechos a los dirigentes béticos que han trabajado de acuerdo con el Barcelona para tratar de abaratar una operación que subiría de precio si es el club azulgrana el que directamente plantea la propuesta. Las negociaciones están muy avanzadas, de tal manera que en el Betis dan prácticamente por hecho el acuerdo, que rondará los diez millones de euros por un futbolista que en unos días cumplirá 20 años, que mide 1,83, tiene buena proyección ofensiva y al que le falta mayor experiencia, ya que ha disputado únicamente 25 partidos en la Serie A brasileña. Formado en la cantera del Ponte Preta, ya ha sido internacional sub 20 con Brasil.

El propio Eric Abidal, responsable de los fichajes en el Barcelona, estuvo en Brasil analizando al jugador, algo que también han hecho los técnicos verdiblancos para contrastar los buenos informes que manejaban de un futbolista que debe llegar a Heliópolis en la actual apuesta del club de rejuvenecer la plantilla con futbolistas con proyección que puedan desarrollarse y ganar valor en el club bético y en el escaparate de LaLiga Santander.