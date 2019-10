Lainez: “Me desespera no tener minutos en el Betis, pero sé que tendré mi momento”

El delantero del Real Betis Diego Lainez se encuentra estos días concentrados con la selección mejicana, donde busca recuperar las sensaciones que no tiene en el conjunto verdiblanco, donde no cuenta con muchos minutos por parte de Rubi.

Eso sí, el mejicano tiene claro que “las oportunidades que me den las tengo que aprovechar tanto en club como en selección. Cuando no aparezco en convocatorias de la Selección tampoco me siento mal, porque se el jugador que soy y la calidad que tengo simplemente si no aparezco sigo trabajando”.

En una entrevista con la Televisión Azteca, Diego Lainez señalaba que le afecta no tener continuidad en el Betis, pero que no baja los brazos y respeta las decisiones del entrenador. “Mentiría si dijera que no me desespera no tener minutos en el Betis pero también soy respetuoso, se que tendré mi momento. Estoy cómodo en el equipo, quiero quedarme”, señaló el futbolista.

Y es que Diego Lainez es una de las grandes promesas del fútbol mejicano, y el Betis hizo un importante esfuerzo para hacerse con el jugador procedente del América. Por si había alguna duda, Lainez comentó que “mi idea es quedarme en el Betis, yo me siento un consentido de la afición”.