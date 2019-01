Lainez: “Mi mejor decisión fue venir al Betis”

El delantero mejicano Diego Lainez fue presentado por el Betis como nuevo fichaje del club verdiblanco, y el jugador no dudó en reconocer que su mejor decisión fue recalar en la entidad sevillana. “Contento de formar parte este gran club. Seguro que es la mejor decisión que he tomado. Había opciones pero fue fácil porque quería venir aquí. Estoy seguro de que es un gran club. Lo que me comentaron Serra Ferrer y Federico lo vi el domingo, al ver el partido vi una sensación muy buena porque toda la afición estuvo alentando desde el minuto uno hasta el final y contento por la clase de compañeros que tengo futbolística y humanamente. Andrés (Guardado) es muy importante acá. Muy contento y feliz de estar en este gran club y ahora a responder y a dar lo mejor de mí con humildad y buen fútbol”, señaló.

El ex seleccionador mejicano LaVolpe dijo que era precipitada la marcha de Diego Lainez a Europa, especialmente a LaLiga, a lo que el futbolista respondía que “opiniones habrá muchas, como todo. Es un gran entrenador pero sin duda la mejor decisión fue el Betis por LaLiga y el nivel de compañeros. Eso me va a hacer crecer rápidamente y estoy contento de estar aquí. Fue la mejor decisión y quiero estar en la cancha ya”.

También valoró el partido ante el Real Madrid, afirmando que “el resultado fue engañoso porque el equipo fue amplio dominador del encuentro. Me dejó eso contento porque se vio la calidad del gran plantel que tiene el Betis y en los entrenamientos lo he confirmado. Es muy bueno tener grandes jugadores al lado porque eso nos hará crecer a todos”.

Disponible ya para Setién – “Me siento bien, en muy buen nivel. Estoy dispuesto a la decisión que tome el entrenador y que tomará con su cuerpo técnico y evaluará para cuándo estoy listo. Ellos toman las decisiones y yo trabajo de la mejor manera”.

Joaquín – “Es muy buen apersona, me han recibido bien, con amabilidad y es una persona muy importante para el club. Yo contento de tenerlo de compañero y de que una persona de su experiencia pueda aportar a nosotros”, señaló Lainez.

Conversación con Setién – “Hemos hecho más trabajo táctico y trabajo de balón, ya me dirá dónde quiere que juegue y dónde podrá sacar mejor provecho”.

Se autodefine – “Me defino como un jugador desequilibrante en el último tercio y también de mantener la posición del balón. Me siento bien por derecha cómodo y también volante izquierdo. No lo desconozco y me puedo adaptar a las necesidades del equipo”, finalizó Diego Lainez.