Lainez: “No todos dan el salto a esta edad”

El centrocampista mexicano del Real Betis, Diego Lainez, ha lamentado la “falta de respeto” de su entrenador Miguel Herrera, que le acusó de haberse dejado influir por sus padres para mudarse a España, y ha remarcado su deseo de triunfar en el club verdiblanco, al que llegó en enero de 2019.

“Quería aclarar una cosa que se dijo en una entrevista (a Miguel Herrera), donde se dice que mis papás me presionan mucho y que ellos tomaron la decisión de venir acá. La decisión fue mía y todo en mi carrera ha sido apoyado por mis papás, como desde el principio. Se está dando una mala información porque hasta en su programa lo han dicho, pero no los culpo porque no me conocen a mí ni a mis padres”, lamentó Lainez en declaraciones a ESPN.

El joven jugador de 19 años lamentó la “falta de respeto” en la que incurrió Herrera. “En ningún momento hablé de la familia de nadie y no me gusta que hablen de la mía y menos porque son mentiras. Aprecio a Miguel porque me ayudó mucho en América, pero quería dejar las cosas claras”, respondió.

En este sentido, Lainez aclaró que le parecen “de maravilla las opiniones” que viertan sobre él mientras “no falten al respeto”. “Me hacen crecer. Yo tomé esta decisión, para mí es la mejor decisión. Me estoy terminando de formar acá, solo tengo 20 años, no todos dan el salto a esta edad. Aspiro a esto. Ojalá todo se dé bien, estoy convencido de que tarde o temprano el proyecto que hay se va a dar”, añadió el jugador verdiblanco. “La falta de continuidad. Lo que todo el mundo quiere es jugar. Ha sido lo más difícil”, señaló Lainez cuando se le preguntó por lo más complicado que ha vivido en el proceso de cambiar la camiseta del América por la del Betis.