Leganés – Betis (0-0): Si no puede (quiere) ganar al colista…

Leganés 0 Betis 0 CD. Leganés: Juan Soriano; Bustinza, Siovas, Awaziem, Jonathan Silva, Kevin Rodrigues (Óscar, m. 55); Rubén Pérez, Recio (Assalé, m. 82), Eraso (Bryan Gil, m. 55); Aitor Ruibal y Braithwaite. Real Betis: Joel Robles; Emerson (Barragán, m. 46), Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez (Loren, m. 46), William Carvalho; Joaquín (Tello, m. 73), Aleñá, Canales; y Borja Iglesias. Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). Expulsó a Borja Iglesias con tarjeta roja directa (m. 93). Mostró tarjetas amarillas a Emerson, Guido Rodríguez, Braithwaite, Rubén Pérez, William Carvalho, Aitor Ruibal, Bryan Gil y Óscar. Incidencias: 11.160 espectadores en el Estadio de Butarque, con presencia de aficionados del Betis en todas las zonas del campo. Partido de la 24ª jornada de LaLiga Santander.

No hizo el Betis en Leganés lo que tenía y debía hacer, que no es otra cosa que ganar. Los de Rubi no salen de la mala racha de resultados ni de la zona de nadie (y mediocre por el nivel de plantilla que tienen los verdiblancos) de la tabla clasificatoria y sólo sumaron un punto en su visita al colista de la Primera división. Es verdad que el Betis tuvo las ocasiones más claras del partido en el segundo tiempo, después de la reacción desde el banquillo tras el paso por los vestuarios. Pero en sendas acciones fue insuficiente para lo que el Betis necesitaba conseguir para sus aspiraciones en la temporada.

La primera parte del Betis en Butarque fue mala. Horrible. Y es que los rivales de la zona baja de la clasificación, los que se están jugando algo serio de verdad a estas alturas de temporada, sólo con intensidad superan a los heliopolitanos. Eso pasó durante los primeros cuarenta y cinco minutos y no se puede consentir. Los futbolistas dirigidos por Aguirre pasaban como auténticos aviones sobre los verdiblancos, cuya actitud sobre el terreno de juego también dejó mucho que desear. Recordó mucho la primera parte a las tres visitas anteriores del conjunto verdiblanco a territorio pepinero y dio sensación que los de Rubi no se presentaron al partido.

Incluso desde la alineación no se entendían muchas cosas de la decisión de Rubi. Sólo hizo un cambio respecto a la alineación contra el Barcelona, la entrada de Joaquín por el sancionado Fekir. Pero la actitud del equipo dejó sólo a Canales, el único con algo de vergüenza sobre el césped de Butarque. El técnico mantuvo el doble pivote formado por Carvalho y Guido Rodríguez, una pareja lenta tanto en la resta como a la hora de circular el balón. Y eso lo notó demasiado el equipo. Tampoco estaba acertado Aleñá, con pérdidas infantiles. Y también mantuvo en la punta del ataque a Borja Iglesias, que prácticamente sólo bajó una pelota aérea.

Las llegadas más peligrosas fueron del Leganés. Disparos de Braithwaite, Jonathan Silva y Eraso que salieron fuera, fueron taponados por los defensores heliopolitanos o atrapó el guardameta del Betis. Sólo en un balón en largo de Emerson sobre Aleñá, más allá del minuto 35, fue cuando el Betis incomodó a Juan Soriano, el portero local, cuando tuvo que echarse al suelo y mancharse los guantes ante la indecisión con su compañero defensor. Al Betis le costaba una barbaridad tener un poco el balón, pasar la línea divisoria e inquietar siquiera al portero rival.

También hubo tiempo para la polémica. En un balón colgado hacia el segundo palo de la portería bética, Álex Moreno saltó con las manos abiertas, en posición antinatural. El colegiado, Estrada Fernández, concedió en primera instancia córner pero no reanudó el juego porque en la sala VOR, González González, se revisó la acción. Al final, entre protestas de los jugadores locales y la afición pepinera se sacó el córner sin consecuencias para la portería bética.

Así que, con todo lo narrado anteriormente, lo mejor que le podía pasar al Betis era que el choque se fuera al descanso con el empate a cero inicial, como así ocurrió.

Tras el paso por los vestuarios, Rubi movió el equipo. Por fin el entrenador hizo cambios cuando su equipo más lo necesitaba y antes que el técnico rival. Dejó en la caseta a los amonestados Guido Rodríguez y Emerson y metió a Loren y Barragán, respectivamente. Y pareció que la historia cambiaba porque al menos en el segundo tiempo el cuadro bético tuvo más la pelota. Y si se mira fríamente el partido, las ocasiones más claras las tuvieron los de Rubi.

Con más presencia en el campo y el área rival y después de sendos disparos altos de Braithwaite y Aitor Ruibal, llegaron las posibilidades claras para los verdiblancos. En el minuto 65, Canales recibió una pelota filtrada a la espalda de la defensa local. El cántabro controló y llegó al área en la carrera para disparar cruzado con su pierna izquierda ante el que Juan Soriano despejó el tiro. Luego, en el 79, el propio Canales, tras una larga acción con varios toques en la frontal del área, vio la llegada de Aleñá desde atrás y le puso la pelota por encima. El catalán, con Juan Soriano saliendo de su portería, bajó bien el balón con el pecho pero luego remató mal con el meta local prácticamente delante. Son milésimas de segundo, pero si hubiera decidido rematar tal y como le llegó el balón…

Con diez minutos por delante no ocurrió nada hasta el final del partido en el terreno de juego en un partido que pareció romperse. Sólo hubo tiempo para la expulsión por tarjeta roja directa de Borja Iglesias en el descuento. Un despeje de Awaziem a saque de banda para los verdiblancos fue retrasado por un miembro del banquillo local y Borja Iglesias lo empujó para recuperar el balón. Estrada Fernández vio la acción y le mostró la tarjeta roja directa al delantero bético. Una imagen más de la mala temporada que está teniendo el gallego en Heliópolis.

Al final, punto insuficiente para un Betis que dejó una paupérrima imagen en Leganés y la sensación, no de no poder, sino de no querer ganarle los tres puntos al colista de LaLiga.