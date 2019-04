Levante – Betis (4-0): Equipo muerto, proyecto acabado

Levante 4 Betis 0 Levante UD: Aitor; Coke, Vezo, Rober Pier, Toño; Campaña (Chema, m. 85), Vukcevic (Moses, m. 65); Jason, Bardhi, Morales; y Borja Mayoral (Dwamena, m. 76). Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Emerson (Joaquín, m. 46), Kaptoum, Guardado, Canales (Lainez, m. 70), Junior; Sergio León (Tello, m. 56) y Loren. Goles: 1-0, m. 9: Campaña. 2-0, m. 32: Pau López, en propia puerta. 3-0, m. 55: Morales, de penalti. 4-0, m. 80: Coke. Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó a Sidnei, Vukcevic, Mandi, Kaptoum y Rober Pier. Incidencias: Aproximadamente 23.000 espectadores en el Ciutat de Valencia, con presencia de aficionados del Betis en muchas zonas del estadio valenciano.

Estrepitoso. Vergonzante. Pónganle el calificativo que quieran al encuentro que el Real Betis ha perpetrado en el Ciutat de Valencia. 4-0 ha caído derrotado el equipo que dirige Quique Setién en un partido en el que en ningún momento ha dado señales de querer jugar la próxima temporada en Europa. Mal el entrenador y mal unos jugadores que, si bien ante el Valencia tiraron de orgullo en los minutos finales, esta vez sí que han dado muestras de estar muertos. Hundidos. Los goles de Campaña, Pau López en propia puerta, Morales de Penalti y Coke fueron cayendo sin remisión, castigando la imagen de un cuadro bético que se arrastró por el césped del estadio levantinista. Todos retratados y sin capacidad de reacción. Europa queda a nueve puntos (la sexta plaza) y seis puntos (la séptima posición). Noche dura. Para tomar decisiones antes de que el lunes, ante el Espanyol, haya un juicio sumarísimo en el Villamarín.

La primera parte del Betis en el Ciutat de Valencia fue espantosa. Una salida propia de un equipo muerto y hundido, aunque su entrenador se empeñe en decir lo contrario, porque no hay y por el contrario impropia de ser un conjunto que se está jugando unas ya escasas opciones de conseguir una posición europea, aunque sea la séptima. Y con ello, el Levante, que se está jugando eludir el descenso (comenzó la jornada en la 18ª plaza), salió mucho más enchufado y aprovechó su necesidad. El conjunto de Setién comenzó teniendo la pelota, pero en el minuto 9 ya se vio qué equipo se jugaba más. Campaña recuperó un balón en campo del Betis pegado a la banda izquierda. El sevillano se apoyó en el centro con Borja Mayoral, quien tocó a su vez para Bardhi. El macedonio abrió a la derecha para la entrada de Coke y el madrileño le dejó la pelota más en la banda todavía a Jason. El extremo centró hacia el segundo palo, un gran balón. Bartra no está bien colocado, Emerson tiene que tapar el hueco del catalán y luego no se reajustaron. Resultado: Campaña entró sólo en el segundo palo y en el área pequeña remató, flojo eso sí, para batir a Pau López, que como ante el Valencia estuvo blando.

Tras unos minutos en los que el Betis deambulaba por el campo, aparecieron los de Setién en el 22. Canales, muy tapado cambió de orientación desde la derecha y en campo propio la pelota hacia la entrada por Junior por la izquierda. El hispano-dominicano llegó al área ganándole por velocidad a Jason pero no llegó por milímetros. En el minuto 30, Mandi tuvo que realizar un cruce providencial ante la llegada de Jason en el área chica tras un medido centro de Morales. Fue la antesala del segundo gol local. Porque en el minuto 32, Campaña lanzó un saque de esquina en corto al primer palo, Loren fue a despejar y peinó el balón, lo que provocó que la pelota rebotase en el rostro de Pau López y acabase dentro de la portería ante el lío de manos del guardameta catalán. La dinámica negativa también se ha llevado por delante al portero. Mala noticia. La película pudo ser peor antes del descanso si el árbitro, Jaime Latre, a instancias del VAR, anuló un tanto de Morales, que no estaba en posición ilegal, porque Bardhi, que sí estaba en fuera de juego, obstaculizó que Mandi pudiese correr hacia atrás para tratar de defender su portería.

Para el inicio de la segunda parte, Setién dejó en el banquillo a Emerson para dar entrada a Joaquín. La defensa quedó con cuatro hombres, con Sidnei tirado al lateral derecho. Pero a los diez minutos de la reanudación, Guardado cometió penalti sobre Morales. El árbitro no lo pitó inicialmente pero el VAR, después de varios instantes, sí lo concedió. El capitán levantinista convirtió el tercer tanto para los locales. Segundo cambio. Tello por Sergio León. Pero nada ni nadie hacía cambiar el partido. Ni Setién desde el banquillo ni los jugadores dentro del campo. Muy cuesta arriba ya. Luego, Lainez sustituyó a Canales. Pero cuando el partido parecía que iba a acabar con el 3-0, el Levante anotó el cuarto. En el minuto 80, Coke remató en el segundo palo una magistral falta lanzada por Bardhi. Lo revisó también Jaime Latre en la pantalla a instancias del VAR, pero no había posición antirreglamentaria del lateral madrileño y el gol subió al marcador. Vergüenza. Entre los dos partidos, el Levante le ha hecho cuatro goles al Betis.

Con esta goleada encajada (hace un par de temporadas con un resultado parecido en Leganés, el club destituyó a Víctor Sánchez del Amo), el Betis pierde una posición y es décimo, pero lo más importante, la sexta plaza seguirá a 9 puntos, la séptima queda ya a seis y quedan doce en juego. Lo peor, las sensaciones de equipo muerto y sin reacción que está demostrando el equipo bético de la mano de Quique Setién en el tramo final de la competición.