Levante-Betis: Una cita de necesitados

Levante - Betis - Aitor; Coke, Róber Pier, Vezo, Chema, Luna; Campaña, Jason, Bardhi; Mayoral y Morales. Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Emerson, Guardado, Canales, Junior; Joaquín, Tello y Loren. Jaime Latre (Comité Aragonés) Ciutat de Valencia. 21.30. Gol Televisión

La mejor forma de dejar atrás una decepción en el mundo del fútbol es enfrentarse al siguiente compromiso de la manera más rápida posible. 72 horas después de perder en su estadio ante el Valencia, el Real Betis tiene esta noche la oportunidad de recuperar el pulso liguero con motivo de la visita al campo del Levante. La competición no se detiene. Al contrario, ha tomado velocidad de cara a la recta final. Sólo quedan cinco estaciones. En poco más de tres semanas estará todo dicho en la Primera división. Para el equipo verdiblanco, Europa sigue siendo la meta. El equipo de Setién se ha complicado la situación por los resultados firmados en las últimas jornadas, pero precisamente las matemáticas son las encargadas de mantener abiertas las opciones béticas de alcanzar, al menos, la séptima posición.

Con la figura del propio entrenador señalada por la mayoría de la grada de Heliópolis tal y como se pudo comprobar el pasado domingo durante la segunda parte del partido ante el Valencia, se presenta el Betis en el campo de un equipo que también llega necesitado a la cita. En el caso del equipo dirigido por Paco López las urgencias tienen un matiz diferente por aquello de estar inmerso en la pelea por no descender de categoría.

El equipo verdiblanco vive en la obligación de sumar y también en la espera de ver qué hacen los equipos que se encuentran en una situación parecida a la suya. Anoche, el Alavés. perdió en Mendizorroza ante el Barcelona (0-2). Así, en caso de ganar hoy, el Betis igualaría a puntos con el equipo de Abelardo. Lo de acabar la jornada en la séptima plaza quedaría en manos de lo que haga su actual inquilino, el Athletic. Mientras apuran las horas previas al partido del Ciutat de Valencia, los componentes de la expedición bética estarán atentos a los partidos Atlético de Madrid-Valencia, Espanyol-Celta y, sobre todo, Leganés-Athletic.

En el compromiso de hoy se llevarán a cabo modificaciones en la alineación bética respecto a la que salió de inicio contra el Valencia. A la espera de conocer el número exacto de cambios que lleva a cabo Setién, lo que está claro es que la línea defensiva será distinta a la del pasado domingo. Uno que no estará seguro en el partido de esta noche será Feddal por acumulación de tarjetas amarillas. Idéntica situación vive Lo Celso, fuera de la lista por el tema de las amonestaciones y que se verá obligado a seguir el partido a través de la televisión, algo que no ocurría desde hacía dos meses cuando no formó parte del desplazamiento a Valladolid por decisión técnica con el objetivo de descansar de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que se disputaría cuatro días más tarde en el campo del Valencia. Más allá de los sancionados, el entrenador bético también tiene ausencias por problemas físicos. El portugués William sigue recuperándose de las lesiones sufridas en el derbi y se quedó sin opciones de estar en el compromiso de esta noche. Por el contrario, otro de los damnificados en el partido jugado ante el Sevilla, el cántabro Canales, sí se apuntó al desplazamiento a Valencia. En momentos tan delicados como el actual, la presencia del centrocampista en el equipo verdiblanco se antoja fundamental. Otro que vuelve a la lista es Emerson, descartado para la visita del Valencia.

El Levante llega en una delicada situación tras nueve jornadas sin ganar. Empezará el partido en zona de descenso, algo que ocurre por primera vez en lo que se lleva de temporada después del triunfo logrado ayer por el Valladolid ante el Girona (1-0). Dada la trascendencia del encuentro, desde el club se ha tratado de movilizar a su hinchada para crear el mejor ambiente posible en el Ciutat de Valencia. El entrenador del Levante, Paco López, que tiene la baja por sanción de Rubén Rochina, mantiene la duda de Postigo y Chema, ya que este último se retiró lesionado del duelo ante el Espanyol. El técnico convocó a los veinte jugadores que tiene a su disposición y no recuperó a tiempo a Erick Cabaco, que sufre molestias musculares. Paco López podría adelantar la posición de Jason al centro del campo para ocupar el puesto de Rochina y, de este modo, alinear a Coke en el lateral derecho. Además, Chema podría completar el eje de la zaga, pero está pendiente de las molestias sufridas en los últimos días, mientras que si Toño no está recuperado tras haber jugado ante el Espanyol por primera vez en casi tres meses, Luna se presentaría como una opción para ocupar el puesto en el lateral zurdo.