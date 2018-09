“Lo Celso es un fichaje bárbaro para el Betis”

Giovani Lo Celso fue el último fichaje del Betis en el mercado veraniego. Una guinda a un pastel que apunta a buenos resultados esta temporada. El centrocampista marcó un gol y dio otro en una notable actuación con Argentina contra Guatemala, que le valió los elogios de su seleccionador, Lionel Scaloni: «Lo Celso es un jugador extraordinario». El consenso generalizado sobre la capacidad del joven exjugador del París Saint-Germain no lo rompe Gabriel Humberto Calderón, historia viva del Betis y quien también militó en las filas del club parisino. «Hicimos el camino al revés», recuerda el fino medio que encogía de ilusión el corazón del Villamarín cuando se disponía a lanzar sus faltas. «Me encanta Lo Celso. Lo vi mucho en el PSG y nunca entendí cómo no jugó más en la selección argentina. Estoy convencido de que va a triunfar en el Betis», sentencia Calderón sobre su compatriota.

Para pronosticar el éxito de Lo Celso en verdiblanco, Calderón se basa en un aspecto. «Su evolución ha sido muy interesante. Llegó a París desde Argentina y en el primer año le costó jugar pero en el segundo fue titular casi todo el tiempo. El PSG es un equipo muy difícil, con una gran competencia. El cambio le costó pero trabajó con Emery para acabar siendo titular. Ha demostrado que no vino a Europa de vacaciones. Se superó con temperamento y personalidad. Se ha terminado imponiendo en un equipo muy complicado y eso tiene mérito. Ahora está en madurez. Le va a dar alegría al centro del campo del Betis. Tiene mucha calidad, un excelente uno contra uno, visión de juego… No sé en qué posición lo empleará Setién porque en Argentina lo hacía más de mediapunta y en el PSG salía desde más atrás para llegar de área a área. Me imagino que lo pondrá delante de Carvalho que, por cierto, es un jugador que me encanta. Todavía no ha mostrado su mejor nivel pero con Portugal era figura. Creo que son dos fichajes bárbaros para el Betis», considera Calderón.

No ve el que también fuera entrenador bético que Lo Celso tenga parecido con Fabián aunque destaca que «son los dos buenísimos». Y sobre el recién llegado añade. «No entendía cómo Sampaoli no lo ponía con Argentina. Jugó un partido en el que estuvo en plan figura y después no lo puso más. Alineaba a Biglia y Mascherano cuando lo que debía poner es a Lo Celso, primero, y al que quisiera, después. Era un pecado que no jugara con Argentina. Lo desaprovecharon». Recuerda, además, Calderón su etapa en el PSG. «Después de mi época lo compró Canal + pero no tuvieron resultados y ahora los qataríes han pagado lo que valiera cada jugador pero en la Champions no les alcanza. Yo estuve allí tres años y había mucho apoyo del Ayuntamiento de París. El primer año evitamos el descenso pero el segundo fuimos primeros toda la liga y a falta de tres jornadas nos ganó el Marsella por 1-0 en el minuto 92. Tenían a Tapie de presidente, al que luego procesaron por comprar partidos. Nosotros ya sabíamos que lo hacía porque nos llegaba por otros jugadores. Fue un escándalo. En la tercera temporada fuimos cuartos», afirma el argentino, que coincidió en París con Bats, Susic…

Acerca del Betis y su evolución, Calderón lo tiene claro. «Es increíble. Lo están haciendo muy bien. Algunos fichajes tienen que demostrar pero otros como Lo Celso y Carvalho son de una calidad enorme. Da, seguro, para mantenerse en UEFA. Estoy contento por ver que el Betis, después de cómo lo pasamos cuando estuvimos allí, ahora vive en felicidad, que es algo que se merece», afirma el argentino, quien contribuyó a la estabilidad el club comprando un buen número de acciones. «Como muchos, yo quería el Betis de los béticos. Y quería colaborar a ello. Teníamos que dar el paso. Ya tenía acciones de antes pero quería hacer algo más. Lo intenté como entrenador y ahora con las acciones era el momento definitivo porque todos teníamos que responder para que este Betis esté en manos de gente joven y con una gestión profesional. En los 35 años que conozco al Betis siempre fue un club de afición grande pero sus dirigentes no. Ahora hay un presidente competente que está muy bien rodeado porque no sólo manda uno sino que hay un buen trabajo en equipo. Va camino de crecer y parecerse al nivel que tiene su afición. Los jugadores de calidad están. Seguro que hará muy buena temporada».