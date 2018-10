“Lo Celso es humilde, no tiene en la cabeza que es una figura”

Hace casi una década de esta imagen. La narra José Aurelio, Coco, Pascuttini. «Llegó Diego Griffa (hijo de Jorge Griffa, quien fue jugador del Atlético de Madrid), que nos traía jugadores de trece a dieciocho años para que los viéramos. Lo que pasó no lo olvidaré nunca. Eran las tres de la tarde y estábamos en la ciudad deportiva de Rosario Central. Le avisé al técnico de su categoría: ‘a ese chico hay que mirarlo bien porque algo tiene’. A los cinco minutos ya le vimos todas las condiciones. Lo primero en lo que destacaba es que era buen pasador. Desde 25 años atrás no había visto a un jugador de esa edad combinando así con la pelota, con esas características. El entrenamiento duró media hora. Cuando me lo crucé le dije ‘andá a firmar’. Se quedó muy sorprendido porque venía de un equipo pequeño pero se quedó con nosotros». El joven futbolista era Giovani Lo Celso, que el jueves se entretuvo en liderar al Betis en su asalto a San Siro en la Liga Europa con una asistencia a Sanabria y un golazo por la escuadra que también será difícil de olvidar.



Pascuttini, un histórico en el trabajo con la cantera de Argentina puesto que ha estado en las inferiores de Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Lanús y Vélez Sarsfield, coordinaba entonces el trabajo de los equipos más jóvenes del club rosarino. Desde entonces no le perdió la pista. «Todo el mérito es de él, que ha ido creciendo física y técnicamente. Jugaba en un pedacito del campo por su habilidad pero ha ido mejorando en todas la facetas», afirma antes de poner el acento en la jugada que le ha llevado al éxtasis de los verdiblancos y que ha podido ver por televisión. «Me llamó la atención que marcara un gol así. No era de los de tiro a media distancia. Jugó muy bien. Marcar en San Siro nunca es fácil pero lo que hizo el jueves es lo que tiene que repetir en el futuro. En la selección argentina lo tenían encerrado en diez metros y jamás pisó área. Bienvenido sea un partido como el de Milán. Estamos ante un jugador que le dará mucho rédito al Betis y ojalá tenga suerte y pueda alcanzar en el futuro equipos incluso más grandes. En Europa le han ido adaptando para que tenga más movilidad, que pueda jugar en cualquier lado. Es joven todavía y sigue aprendiendo. Es un jugador que en la selección de Argentina lo ponían en el mediocampo, ni adelante ni atrás. Para mí, es futbolista de tres cuartos hacia adelante. Tiene gran visión. Juega mirando hacia adelante, dando pases de gol. En la Primera con Rosario hizo que el equipo marcara muchos goles», señala.



En opinión de Pascuttini, a Lo Celso «haber ido al Betis le beneficia. No tiene la exigencia del PSG, donde le faltó algo más de continuidad. Está en una liga buena. Claro que no opta a ganarla porque eso debe ser para Madrid y Barcelona pero está en una ciudad hermosa, con un clásico de alto nivel contra el Sevilla y en un club en el que puede ser importante y mejorar. Deseo fervientemente que sea así porque se lo merece. No tiene en su cabeza que es una figura, todo lo contrario. Es humilde. Es su forma de ser. No es agresivo. Tiene cara de nene todavía». Y pide tiempo para que se asiente y dé todavía mejor nivel:«Hay que esperar un tiempo para que esté al nivel de equipos como el Madrid o el Barcelona. En Europa están los mejores del mundo. Al chico le faltan uno o dos años. Ojalá antes pero está en el equipo adecuado. La afición es muy buena y deben tener paciencia porque cuentan con un gran jugador. A Lo Celso le conviene estar rodeado de jugadores con experiencia. Si eso le sucede, como ahora en el Betis, será un gran jugador. No se puede pretender que sea ahora la manija de un equipo, le falta para ser un jugador referencia pero con la plantilla que tiene el Betis le va a servir. Seguro que le irá bien porque tiene a futbolistas importantes alrededor».



Por las manos de Pascuttini pasaron futbolistas de talla internacional como Chamot, Otamendi, Cervi o Di María. «Me pongo contento con cada jugador que llegue a la Primera porque ahí se ve que hemos cumplido con nuestro trabajo. Todos han sido chicos que llegaron humildes y que ahora están en otro nivel. Lo mismo me sucede con Lo Celso. La mayoría de chicos argentinos que van a Europa fracasan. En su caso la familia es la clave. Le ayudó mucho. Su padre colaboraba en el club poniendo las luces de la cancha y lo llevaba muy bien. No era la típica familia que dependía del éxito del chico, no le metían presión. Dejaban que se dedicara a lo que le gustaba, que era el fútbol. Yo hablaba mucho con el padre, que es una persona a la que le gusta el fútbol y se nota. Ha crecido mucho y se merece lo mejor que le pase».