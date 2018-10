Lo Celso: “Me gustaría seguir en el Betis”

Giovani Lo Celso, jugador del Real Betis, realizó ante el Leganés su mejor partido desde que aterrizó en Heliópolis. El mediocentro argentino señalaba en una entrevista en Canal Sur Radio que está “contento. Me han recibido muy bien los compañeros, el cuerpo técnico y todos los que trabajan en el club. Estoy adaptándome a la idea del entrenador y a todo del Betis”. Y en esa línea destaca la victoria ante el Leganés: “El equipo lo merecía y por suerte lo encontramos ahí al final. Tello metió un centro bárbaro y Loren pudo convertir. Fue un triunfo bárbaro”.

Lo Celso milita en el Betis cedido por el París Saint-Germain hasta el final de temporada aunque los verdiblancos tienen obligación de compra en el caso de entrar en competiciones europeas para la próxima temporada por el 80 por ciento de los derechos del argentino a cambio de 25 millones de euros. “Ahora trato de disfrutar el día a día, adaptarme a lo nuevo, pero me siento muy cómodo y contento y eso es importante para el jugador. Estoy pensando en el día a día y después lo que pase en un futuro se verá, pero estoy muy contento. Me gustaría seguir aquí, estoy contento y me he encontrado en un gran grupo, pero no puedo ir más allá”. Sí destacaba que en el Villamarín “hay un gran ambiente y para un futbolista jugar así es muy lindo y lo hace sentir importante y contamos con todo el apoyo de ellos. Eso para nosotros es muy importante. Hay que aprovecharlo cada vez que nos toque jugar acá y hacernos fuertes”.

Sobre la comparación entre Unai Emery, a quien tuvo en el PSG, y Quique Setién, Lo Celso afirmaba que “cada entrenador tiene su estilo, su forma de juego. Obviamente a los dos les gusta jugar mucho con el balón, tratan de ser protagonistas en cualquier cancha y la forma de juego me gusta personalmente. En el último tiempo me tocó jugar en varias posiciones. En mediocampo me siento cómodo ya sea de interior por derecha o por donde terminé jugando ante el Leganés. Donde me pide el entrenador me siento muy a gusto”, manifestaba el jugador.

Este jueves disputará el Betis su segundo partido en la Liga Europa tras empatar ante el Olympiacos y Lo Celso valoraba esta continuidad ahora ante el Dudelange. “A cualquier jugador le gusta jugar mucho seguido y esto de estar en LaLiga y en Europa es muy lindo. Dejamos ya atrás el triunfo del domingo y ya estamos preparando el del jueves, que es muy importante para nosotros en casa y esperemos afrontarlo de la mejor manera, conseguir los tres puntos que es lo que queremos. Queremos afrontarlo de la mejor manera, ellos vendrán a hacer su juego, que se juegan mucho, a demostrar lo suyo y nosotros hacer nuestro juego, sobreponer nuestra idea y quedarnos con los tres puntos que será muy importante para lo que viene”.

En cuanto a la igualdad de LaLiga, Lo Celso lo ve así: “Sabemos que hoy en día está muy parejo todo. No se ha sacado muchos puntos de diferencia, hay muchos equipos en poco puntos y teníamos que aprovechar oportunidad para entrar en el lote de arriba. La idea es ir paso a paso, obviamente es lo que trajo resultados hasta acá y ya veremos los resultados adelante. El domingo jugaremos ante un gran rival como el Atlético. Tenemos dos partidos muy lindos por jugar, jueves Europa y domingo Atlético en su cancha que sabemos que se hacen fuertes. Primero jueves y después el domingo que nos jugamos mucho”.