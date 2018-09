Lopera queda definitivamente absuelto

La Audiencia de Sevilla ha declarado definitivamente absuelto al que fuera presidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, de los cargos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos durante los 16 años que estuvo al frente de la entidad heliopolitana. El órgano judicial, según Diario de Sevilla, ha señalado la firmeza de la sentencia que lo absolvió meses atrás después de que la plataforma Béticos por el Villamarín no formalizara recurso ante el Tribunal Supremo de la decisión tomada el pasado mes de marzo.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla señala que “no habiendo comparecido en el plazo concedido la procuradora para otorgar el apud acta anunciado, se tiene por renunciada respecto del recurso de casación anunciado a la acusación particular Béticos por el Villamarín”, por lo que, a continuación, declara absueltos definitivamente a Manuel Ruiz de Lopera y los otros acusados.

Tras el pacto alcanzado en su día con las plataformas Por Nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos, además de la decisión de la Fiscalía de Sevilla de no recurrir la absolución de Lopera, Béticos por el Villamarín se había quedado como única acusación que pretendía recurrir dicha decisión al Tribunal Supremo. Sin embargo, esta finalmente no se ha llevado a cabo y Lopera no tendrá que estar más pendiente de ver si es acusado o no en esta causa.