Loren es el positivo en coronavirus del Betis

Loren Morón es el jugador del Real Betis que ha dado positivo en la prueba PCR realizado por el club en la mañana del lunes 10 de agosto. Así lo ha comunicado a través de su perfil de Instagram. “Desgraciadamente, no podré desplazarme hoy con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo”.

Poco antes de que el delantero marbellí, máximo goleador individual del Real Betis en la temporada 19-20, comunicara públicamente que él era el futbolista afectado por coronavirus, el Real Betis hizo oficial que uno de los jugadores de la primera plantilla ha dado positivo en el test PCR:

“El Real Betis ha detectado un caso positivo por Covid-19 en las pruebas PCR que estos días se están realizando a los profesionales del Club que empezarán a trabajar mañana miércoles 12 de agosto.

El jugador se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio Club en este tipo de casos.

En los próximos días volverá a someterse a las pruebas PCR para determinar si puede sumarse al trabajo con el resto de compañeros”.