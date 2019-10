«Loren se deja la piel por el Betis»

El irregular arranque de temporada del Betis encuentra una de sus principales alegrías y esperanzas en la figura de Loren Morón. El gol estaba en casa. Y eso que tanto la campaña pasada como la pretemporada no fueron fáciles para el marbellí, al igual que para todo el equipo. El caso es que Loren ha vuelto a realizar una aparición fulgurante en LaLiga, como ya hiciese en su debut mediada la campaña 2017-18. Los goles del canterano están sosteniendo al Betis y, por ende, a sus objetivos. Es el pichichi del campeonato con seis dianas, igualado con Benzema (Real Madrid) y Gerard Moreno (Villarreal). Loren marca más de la mitad de los tantos que anota el Betis en esta liga.

Tuvo que soportar críticas hasta hace muy poquitos meses, pero su indiscutible capacidad para ver puerta y dominar los espacios arriba le ha dado la vuelta a la tortilla. En ABC de Sevilla charlamos con uno de los hombres más importantes en la carrera del canterano hacia la élite. Se trata de José Juan Romero, actual técnico del AD Ceuta y entrenador del Betis Deportivo hasta el pasado verano. Romero catapultó a Loren al Betis de Setién en febrero de 2018, justo cuando el marbellí estaba rompiendo todos los registros goleadores del filial con 17 dianas anotadas en media temporada. Lo primero que hizo Loren con el primer equipo fue un doblete en el Villamarín para que el Betis se llevase el triunfo sobre el Villarreal por 2-1. A partir de ahí no dejó de marcar. «La afición del Betis está muy sensible en los últimos años. Creo que debemos valorar más lo nuestro y Loren lo es. Él tuvo una aparición trascendental en el primer equipo y, con el permiso de todos los demás, metió al Betis en Europa con sus goles. Tuvo un papel fundamental. Puede decirse que pocos delanteros en la historia del club han tenido tanta trascendencia en el devenir de una temporada. Es verdad que el año pasado no tuvo su mejor campaña… pero de ahí a desconfiar de él, hay un mundo. Yo tengo confianza absoluta en Loren, porque he tenido la fortuna de entrenarlo y sé lo que puede dar. Con Loren el Betis tiene delantero de primer nivel para mucho tiempo», asegura José Juan Romero.

Desde Ceuta, donde ayer ganó con su equipo al filial del Córdoba (3-0), el entrenador sevillano hace una defensa a ultranza de la cantera del Betis, que en los últimos tiempos ha sacado a futbolistas de mucho calibre como Fabián o Ceballos: «Al final, el futbolista propio, el de la casa, tiene tanto o más nivel que el que viene de fuera. En el caso de los canteranos del Betis tuvimos la fortuna de que Quique Setién les dio oportunidades y la verdad es que la cosa no salió nada mal. Ahora Rubi también le está dando oportunidades a futbolistas de la casa que vienen con un talento enrome. Sálveme Dios a mí de darle un consejo a la afición del Betis. No soy nadie para ello. Pero como bético, como socio de toda la vida, sí creo que debemos hacernos mirar más el tema con los canteranos. No creo que a nadie le guste la situación de Francis o lo que ha pasado con Loren hace un tiempo, o incluso en algún momento también se dudó de Junior. Tenemos que darles un valor enorme a nuestros futbolistas, porque si somos capaces de darles una serie de partidos consecutivos van a demostrar que son tan buenos como los que vienen de fuera… ¡tan buenos! Ni una coma menos», exclama el técnico.

En cuanto al hecho de que Loren hiciera oídos sordos este verano a las propuestas de Inglaterra o Rusia, comenta que «él se deja la piel por el Betis. Sé perfectamente que ha recibido ofertas para ganar mucho más dinero. Más de una oferta… Él nació en Marbella, se rebeló contra el padre y quiso ser bético. Soñó con esa posibilidad. Lo ha logrado y ahora se aferra con una ilusión tremenda a estar en el equipo que quiere. Son detalles que como bético hay que valorar muchísimo, independientemente del gran resultado que está dando sobre el campo. Estas cosas sólo las pueden hacer los canteranos», sentencia.

Un José Juan Romero que, para finalizar, augura un prometedor futuro a los nuevos valores que ya asoman la cabeza en el primer equipo: «Me atrevo a decir que si hubiera podido contar más veces con Raúl la temporada pasada, estoy convencido de que el Betis Deportivo habría jugado el play off de ascenso a Segunda B. Creo que, junto con Loren, nunca había visto algo parecido a ese nivel. Con la edad que tiene, Raul me parece un delantero bestial. Ahí están sus números en poco menos de media temporada en Tercera, con los goles y todo lo que hizo. En su primer año Senior ya es un futbolista que vuela. E Ismael, pues lo mismo. Hubo un momento en el que tuve que cambiar y buscar futbolistas con personalidad y un determinado perfil, tiré de Ismael e hizo un tramo final de liga espectacular. Dejé marcado allí que Raúl e Ismael iban a ser jugadores de élite los dos. No tengo ninguna duda. Ojalá los cuide el Betis porque ahí hay futbolistas para muchos años», concluyó.