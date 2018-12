Loren: “A Sergio, a Sanabria y a mí no se nos ha olvidado meter goles”

El delantero marbellí del Real Betis, Loren Morón, ha sido protagonista en el mediodía de este miércoles en los micrófonos de Cope Sevilla, donde ha analizado la actualidad del conjunto verdiblanco.

Mucho se está hablando de la posibilidad de que el Betis fiche a un delantero más en el mercado de invierno, lo que afectaría a alguno de los tres que ya tiene Quique Setién a sus órdenes. Aún así, a Loren no le preocupa demasiado el asunto: “Eso es cosa del club. Son ellos los que deben valorar si hace falta o no. Yo estoy tranquilo. Que venga un delantero en invierno no quiere decir que vaya a ser titular. Se lo tendrá que ganar en el campo. A Sergio, a Sanabria y a mí no se nos ha olvidado meter goles”, dijo el ’16’ verdiblanco.

Están adoleciendo los delanteros del conjunto bético de falta de gol en los primeros encuentros oficiales de la temporada 2018-19, pero Loren valora otros aspectos del juego que sí están haciendo bastante bien los puntas. “Se nos acusa mucho de eso, pero estamos tranquilos. Trabajamos mucho y nos movemos para abrir huecos a la gente que viene desde atrás. También hay que valorar el trabajo ese que hacemos”, comentó.

Por último, hablaba de los sueños que tiene por conseguir en el Betis: “Por soñar, soñaría con ir a la selección y con ganar un título con el Betis, está claro. Pero hay que tener siempre los pies en el suelo e ir poco a poco”, finalizó Loren Morón.