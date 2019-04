Lorenzo Serra Ferrer escenifica la confianza hacia Quique Setién

El Betis mantiene su confianza en el trabajo de Quique Setién y su cuerpo técnico al frente del equipo. Y más después de la victoria frente al Villarreal, que cortó una mala racha de juego y resultados y que volvió a montar a la escuadra heliopolitana en el tren de equipos que pelean por conseguir una posición en la clasificación que dé lugar la próxima temporada a jugar una competición europea. Así lo comunicó anoche de forma pública Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo de la entidad bética, quien llevaba mucho tiempo sin hablar. En concreto, ante las cámaras de la televisión oficial del club, el balear aseguró que «le puedo decir al bético que no se ha debatido esta situación del entrenador. Las decisiones en el club se están haciendo de forma consensuada, respetando el critero de cada uno, y en este caso no ha habido debate», aclaró.

Serra continuó explicando que «un club serio, organizado, estructurado, que aspira a crecer y ser más grande cada día tiene que ser respetuoso con el trabajo de los profesionales. Es evidente que habrá un momento en el que habrá que analizar bien si no se han conseguido objetivos que en un principio parecía que podíamos alcanzar. Pero no sólo en la parte técnica sino también de la comisión deportiva, qué hemos hecho bien, qué pudimos hacer y no hicimos. El sentido de la crítica también tiene que ser aceptado».

El Betis contrató a Setién por tres temporadas como inicio de un nuevo proyecto deportivo a tres años vista con el objetivo de ir colocando al primer equipo verdiblanco cerca de posiciones europeas, para dar el salto a disputar alguna de ellas en alguna de las tres campañas. Un proyecto de crecimiento sostenible y paulatino año a año. El cántabro logró clasificar al Betis para la Liga Europa en su primera campaña, por lo que el listón y la exigencia se pusieron altos. Y en la presente temporada, la irregularidad que el conjunto heliopolitano ha desarrollado en LaLiga hasta el momento -habiendo disputado después de mucho tiempo la competición europea y llegar a los dieciseisavos de final y llegando a las semifinales de la Copa del Rey- ha llegado a poner en duda tanto su puesto como la idoneidad del proyecto deportivo del conjunto heliopolitano.

Así las cosas, con esta explicación del vicepresidente deportivo, el Betis deja clara su posición en torno al presente y al futuro de Setién, cuyas actuaciones en algunos partidos de la temporada en curso han provocado que un cierto sector de la afición del equipo verdiblanco haya pedido, incluso en partidos anteriores al del Villarreal, la marcha del preparador santanderino.

Seguir ayudando

También Lorenzo Serra Ferrer se mostró categórico ante la pregunta realizada sobre los rumores que la pasada semana se acrecentaron sobre una posible dimisión de su cargo de vicepresidente deportivo en caso de que el Betis cayera derrotado en Anoeta. El choque finalizó con victoria para la Real Sociedad por 2 a 1 y el balear ha continuado en su cargo. Así se explicaba anoche: «Yo nunca he dicho eso. Es evidente que no lo he pensado. Pienso en colaborar y aportar todo lo que pueda. A partir de ahí, ser un bético más, no molestar y apoyar. Esto es lo que pienso hacer hasta el final de la temporada que tendremos que repasar lo que hemos hecho, lo que pudimos hacer y no hicimos. Y todo esto es lo que a mí me ilusiona. Es evidente que hay muchísima gente que no solamente es profesional en el club, sino que siente, algo que también le pertenece por los sentimientos y por lo que ha estado en el Betis. Es una situación que le hace más fuerte para crecer si creemos en los valores de este club que hace muchísimos años que existe y que han trabajado para que ahora estemos en esta situación tan buena».

En clave de derbi y tras valorar el merecido e importante triunfo frente al Villarreal, Serra Ferrer argumentó que «tenemos talento, buena plantilla, un cuerpo técnico conocedor y con buenas experiencias, porque no han perdido en los partidos que hemos jugado, así que hay que seguir apoyando, protegiendo, pero no molestar», espetó. «Hay que recuperar la autoestima para competir en un partido de esta trascendencia. Es verdad que son tres puntos, pero esto va más allá como todos sabéis», dijo también sobre el choque ante el Sevilla del próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán.