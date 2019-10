«A los que conocíamos a Álex Moreno no nos ha sorprendido»

Su fichaje por el Betis fue uno de los culebrones del verano. Pero ni el club verdiblanco ni el jugador tiraron la toalla hasta que la operación pudo hacerse. Los esfuerzos merecieron la pena, porque Álex Moreno (26 años, San Sadurní de Noya) se ha convertido sin duda en uno de los futbolistas más destacados del cuadro de Rubi, junto al olfato goleador de Loren y la calidad innata de Fekir, en el irregular arranque de temporada del Real Betis. El Rayo no puso nada fácil su salida, consciente de la alhaja que tenía entre manos. «Mi fichaje ha sido un tema delicado y he pasado momentos difíciles, pero estoy feliz de estar aquí», confesó nada más aterrizar en Heliópolis Álex Moreno, que no pudo contener las lágrimas el día de su presentación.

Su perfil es el de un futbolista tremendamente profesional y comprometido, pero en sus primeros partidos al máximo nivel con la elástica verdiblanca ha derrochado además unas condiciones técnicas y físicas apabullantes. Puede actuar como lateral izquierdo o extremo por el mismo costado, abarcando toda la banda con mucha suficiencia. Llaman la atención su velocidad y desborde. Es de ese corte de carrileros que entusiasma en Heliópolis. Moreno, que ha encandilado a Rubi en los primeros partidos del proyecto, llega arriba siempre con peligro y sabe defender con criterio. Inamovible de la titularidad en las tres últimas jornadas de LaLiga, hoy por hoy el lateral parece fijo en este Betis, que apuesta decididamente por futbolistas de su ‘hambre’ y proyección.

La carrera de Álex Moreno se inicia en la cantera del Barça y tras forjarse en equipos como la Llagostera, el Mallorca, el Elche y el Rayo alcanza una madurez y un notable nivel que despiertan el interés de varios clubes importantes de Primera, entre ellos el Valencia o el propio Barça, que al final terminó decantándose para la posición por el bético Junior.

Curiosamente, en su paso por el Elche en la campaña 2015-16, Álex Moreno coincidió con un puñado de exbéticos en el plantel ilicitano. Allí compartió vestuario con los José Antonio Caro, Isidoro, Álex Martínez, Nono o Sergio León. El primero de ellos, el central Caro, actualmente en las filas del Albacete, de LaLiga SmartBank, destaca para ABC de Sevilla las cualidades del último fichaje verdiblanco: «Álex Moreno es un futbolista muy completo por sus condiciones; rápido y desequilibrante. Es un acierto para el Betis. En defensa es muy difícil de superar en el uno contra uno; tiene un buen despliegue físico. Además, te puede ocupar cualquier posición en la banda, ya sea de lateral, carrilero o extremo», afirma el zaguero. Caro no sólo enaltece las virtudes futbolísticas de Álex Moreno, quien a su juicio también es un excelente compañero: «Es una persona de las que hace piña, buen compañero dentro del vestuario; muy buena persona», añade sobre el actual lateral verdiblanco.

En la misma se expresa Isidoro, otro lateral y canterano bético que lo conoce bien: «¡Ahora ya hay poco que decir! Lo estáis viendo. Álex está demostrando el nivel que tiene en el Betis. Ya se le veía la potencia y la calidad que tenía cuando coincidimos. A mí, desde luego, no me ha sorprendido la irrupción que ha tenido en el Betis. Cuando lo estaban intentando fichar, que se alargó tanto, había gente, amigos que me preguntaban que por qué insistía tanto el Betis en este jugador. Yo les contestaba que merecería la pena, porque Álex era el corte perfecto de futbolista que estaba buscando el club para la banda. Es un lateral de mucho recorrido y muy potente», cuenta a este medio el ahora futbolista del Bodo Glimt, segundo clasificado de la liga noruega. También recalca Isidoro, en relación al carácter personal de Álex Moreno, que «es espectacular; un tío encantador. No se le puede achacar nada. Como persona es un diez y un compañero ejemplar. Además es muy profesional. Lo demuestra en cada entrenamiento, en cada partido. Es muy buen fichaje para el Betis. Con la calidad, la potencia y la edad que tiene, Álex suma todos los alicientes para triunfar», concluye.