Los viajes de ida y vuelta de Inui al Benito Villamarín

Hace una semana, uno de los protagonistas en la previa del Real Betis-Levante fue Sergio León. El delantero preparaba el equipaje para volver por unas horas a la que fue su casa entre los veranos de 2017 y 2019. El atacante fue uno de los elegidos por el entrenador del equipo valenciano, Paco López, para jugar de inicio. Sergio León pudo comprobar que la inmensa mayoría de la grada de Heliópolis guarda un buen recuerdo suyo. Cuando salió su nombre en el marcador mientras se anunciaba la alineación se escucharon aplausos. Y cuando el delantero fue sustituido por Mayoral fueron muchos los aficionados béticos que se levantaron de sus asientos para ovacionar al futbolista.

El próximo rival liguero de los verdiblancos también cuenta en sus filas con un futbolista con pasado cercano en Heliópolis. Se trata de Inui, traspasado al Eibar a finales de julio. El japonés ha vivido varios viajes de ida y vuelta a Heliópolis durante los últimos años. En la primavera de 2018, el Betis aceleró las negociaciones para firmar al atacante, cuyo fútbol en las filas del Eibar había llamado la atención de la dirección deportiva verdiblanca. Al igual que en los casos de Pau López y Canales, el equipo de trabajo en el que todavía estaba Lorenzo Serra Ferrer se anticipó a los tiempos habituales del mercado para alcanzar un acuerdo con Inui. El japonés tenía libertad para negociar a partir del 1 de enero de 2018 ya que su contrato con el Eibar terminaba el 30 de junio. Así, el futbolista se convirtió en una de las novedades para el segundo proyecto del entonces entrenador bético, Quique Setién. Sin embargo, la fortuna no terminaría por acompañar al japonés, que a comienzos del verano de 2018 había firmado un contrato valedero hasta 2021. Las cosas no funcionaron y el futbolista se marchó al acabar la primera de las tres temporadas acordadas. La llegada de Inui al Betis generó bastante expectación en su día. Al buen papel realizado en el Eibar entre 2015 y 2018 se unió la repercusión de la actuación de en el Mundial de Rusia. El ya futbolista verdiblanco participó en los cuatro encuentros jugados por la selección de Japón. Marcó dos goles, uno de ellos en el encuentro de octavos de final ante Bélgica que significó la despedida del combinado de Inui del torneo al perder 3-2.

Ya en Heliópolis, el atacante contó con cierta confianza inicial por parte del técnico. Fue titular por primera vez en la visita bética de la segunda jornada, precisamente, al que sería su estadio meses más tarde, Mendizorroza. Y cosas del fútbol, el japonés disputó su único encuentro completo en LaLiga como jugador del Betis en el derbi disputado en Heliópolis, el decidido con un solitario gol de Joaquín (1-0). El atacante siguió teniendo presencia en el césped en las semanas posteriores, pero pronto empezó a perder protagonismo.Apenas se le recordaban actuaciones destacadas. Las últimas noticias de Inui en el campeonato regular se registraron el 11 de noviembre, fecha en la que el Betis ganó en el Camp Nou (3-4).

«La actitud es extraordinaria, es un muchacho que hace lo que tiene que hacer. Lo que creo que le está pasando al igual que muchos otros que han jugado el Mundial es que están espesos. Quizás es que están atascados mentalmente y necesita un poco más de tiempo», afirmó Setién cuando se le preguntaba por la pérdida de protagonismo del japonés. Lo dijo el técnico en sala de prensa y también pocos días más tarde cuando se cruzó con el propio Inui durante una entrevista que el japonés concedía a ABC de Sevilla. «No veo que después del Mundial esté de esta manera pero igual es así y no lo veo, no lo siento. Es posible que desde fuera se vea mejor y por dentro tengo que asumirlo», respondió Inui al escuchar la traducción que la intérprete hizo del mensaje lanzado cara a cara por el entrenador. Pero la situación del futbolista no mejoró. A partir de ahí, la Copa del Rey y la Europa League se convirtieron en los escaparates para el futbolista. Y el 13 de diciembre, Inui se puso por última vez la camiseta verdiblanca jugando los 90 minutos en el encuentro que cerraba en el campo del Dudelange (0-0) la fase de grupos de la competición continental.

El mercado de enero le abrió a Inui una nueva puerta. El Alavés se convirtió en su nuevo destino y justo en su segundo encuentro con el equipo blanquizul, el japonés tuvo la oportunidad de regresar a Heliópolis. El 17 de febrero, Inui fue titular y jugó 83 minutos en un partido que acabó 1-1 tras marcar Lo Celso para el Betis y Maripán por el equipo vitoriano. Inui y el Alavés acabaron LaLiga 18-19 en la undécima plaza, con los mismo puntos, 50, que el Betis. Tras las vacaciones, el japonés se incorporó al equipo verdiblanco en el primer día de trabajo en Montecastillo. Y menos de tres semanas pasaron hasta que se hizo oficial su regreso al Eibar. El equipo con el que visitó el Benito Villamarín en abril de 2018 convirtiéndose en centro de todas las miradas por aquello de su inminente fichaje. Ahora, a sus 31 años, busca recuperar su mejor versión. Después de quedarse en el banquillo en las dos primeras jornadas, ha sido titular en los cinco siguientes compromisos. El domingo pasado, una asistencia suya permitió a Orellana sentenciar el triunfo ante el Celta (2-0).