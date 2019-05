Mandi: “Setién es un buen entrenador, hay que creer en él”

El vestuario bético prepara el último episodio liguero. Toca visitar uno de los escenarios más significativos del universo futbolístico, el Santiago Bernabéu, pero a nadie se le escapa que el partido tiene mucha menos fuerza de lo que se podría esperar en un principio. Ahora mismo, el foco en Heliópolis está puesto en asuntos futuros. Se habla ya de entradas y salidas de futbolistas y, sobre todo, de qué va a ocurrir con el banquillo. En el vestuario, uno de los futbolistas que más protagonismo ha tenido en las alineaciones titulares, Mandi, apuesta por Setién mientras analiza para ABC de Sevilla los momentos decisivos de una temporada que arrancó ilusionante y que termina de manera bien distinta.

«Llegamos a todos los partidos con la intención de llevarnos el triunfo. Sabemos que es un campo difícil, pero vamos a ir allí con el objetivo de ganar para acabar bien la temporada», asegura Mandi antes de insistir en el valor de un hipotético resultado positivo ante el equipo de Zidane en Chamartín. «Para acabar bien, por nosotros, por la afición, por el propio club…Terminar con una victoria en el Bernabéu no es nada habitual. Sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo», afirma el defensa, que ya sabe lo que significa llevarse los tres puntos del campo madridista por lo ocurrido en 2017 con el famoso gol de Sanabria. «La sensación es enorme. No hay muchos jugadores que lo hayan hecho. Nosotros ganamos bien. La verdad es que hicimos un partidazo y una victoria así te la llevas para el resto de la temporada». Triunfos como el 0-1 del Bernabéu ayudaron a que el Betis terminara la campaña 17-18 en puestos europeos. Dicha circunstancia generó una corriente de alegría y confianza en Heliópolis de cara a lo que venía. El equipo dirigido por Setién arrancó el curso inmerso en tres competiciones y fue avanzando hasta que a finales de febrero se empezó a venir abajo el proyecto. «Creo que hasta la eliminación con el Valencia en la Copa del Rey hemos hecho una buena temporada y después no hemos conseguido hacer buenos partidos. Nos hemos dejado muchos puntos y no hemos terminado bien», explica Mandi antes de reconocer que no tiene muy clara la explicación de lo ocurrido. «La verdad es que no lo sabemos. Hay que sentarse durante las vacaciones, ver los partidos, analizar en qué hemos fallado y saber qué ha pasado para que no hayamos entrado en Europa».

El internacional con Argelia reconoce que «se había generado mucha expectación con las eliminatorias de la Copa del Rey y la Liga Europa» y que se entiende por tanto que «la caída está a la altura de la ilusión. Teníamos muchas ganas, sobre todo en la Copa del Rey porque la final se juega en nuestro campo. Fue una decepción enorme no pasar ante el Valencia. Teníamos que haber superado lo ocurrido, pero creo que no lo hemos hecho». Cuando al defensa se le pregunta si la pérdida de fuerza y resultados por parte del equipo ha podido responder a cuestiones estrictamente futbolísticas o más bien anímicas, Mandi asegura que «no es creer menos. Intentamos hacer las cosas como antes. Creo que hemos hecho buenos partidos. Por ejemplo, contra el Sevilla. Pero al final cometimos errores que el rival aprovechó. Tuvieron cuatro remates a portería y marcaron tres goles. Creo que hicimos un buen partido, pero no marcamos los goles necesarios para hacer daño al rival». Análisis de lo ocurrido que no debe caer en saco roto. «Las cosas que haces mal deben servir para aprender. Creo que en la próxima temporada vamos a estar más fuertes».

Reflexiones del presente y también de un futuro inmediato cuyo puzzle tiene todavía varias fichas por encajar. Una de las principales, la del entrenador. Mientras en los despachos se toma una decisión definitiva, Mandi valora el papel desempeñado por Setién en los dos últimos años. «Me encanta el entrenador. Ha subido mucho el nivel del equipo. Disfrutamos muchísimo más. No hemos sido capaces de entrar en Europa, ha sido una decepción para todos. Para el club, los trabajadores e imagino que también para la afición. Pero creo que hay que tener un poco de estabilidad. Hemos visto que con un entrenador, durante un año entero, hemos sido capaces de entrar en Europa. No se puede todos los años. Aquí en España ves equipos como el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Athletic…que pretenden también ir a Europa. No es fácil. Lo hemos intentado todo. Hemos jugado muchísimos más partidos que el año anterior. Hemos alcanzado la semifinal de la Copa del Rey…». Si al final hay relevo en el banquillo y llega otra manera de ver el fútbol, Mandi lo entendería como algo propio de «la vida del futbolista. Hay que cambiar siempre la manera de ver las cosas. Pasa en todos los equipos, no sólo en el Betis». Un compañero en el centro de la defensa, Feddal, afirmó hace unas semanas que no ir a Europa sería un «fracaso». Mandi es de los que prefiere utilizar el término «decepción. Fracaso es la opinión de Zou (Feddal). Cada uno tiene una opinión aquí, somos muchos. Para mí es una decepción enorme. Hemos trabajado duro para entrar en Europa, creo que lo hemos dejado todo en el campo. No ha podido ser. Hay que aprender y volver más fuertes».

Mejorar de cara al futuro, por ejemplo, a la hora de ver portería. Tarea que Mandi divide entre todas las líneas del equipo. «Los delanteros, los defensas…porque esta temporada hemos tenido muchas acciones a balón parado y yo he marcado un gol, Marc (Bartra) uno, Zou (Feddal) otro..no hemos metido muchos goles. Hay centrales en LaLiga que meten más goles que nosotros. Claro que es un asunto de la delantera, pero tampoco los defensas lo hemos hecho. Creo que hay que repartir las culpas entre todas las posiciones del campo. Hay que aprender de lo que ha ocurrido». El gol del Betis ha vivido en buena parte de la aportación de futbolistas como Lo Celso y Canales. Precisamente el cántabro es el jugador que más ha sorprendido a Mandi. «El 90 por ciento de los futbolistas que ha tenido las mismas lesiones que él han bajado los brazos. Y él ha hecho totalmente lo contrario. Está mejor después de las lesiones y creo que nunca he visto una cosa así en mi carrera». También hay elogios cuando se le pregunta por Joaquín. «Merece todo el respeto porque con 37 años tampoco he visto a muchos jugadores hacer lo que hace él. El tema físico, el táctico, con mucha velocidad todavía, se cuída también…». Precisamente el capitán fue uno de los que se pronunció públicamente sobre Setién tras el último partido. «Toda la plantilla cree en Setién. Estamos muy felices con él. Canales dijo también una frase, ‘no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes’. Hay que tener cuidado porque Setién es un buen entrenador. Lo vimos el año pasado. En este también, al menos hasta febrero, pero es un tema colectivo. En el fútbol, cuando no estamos bien el entrenador es el que paga, pero creo que es un tema grupal, colectivo. Estamos todos con él. De verdad es un buen entrenador, hay que creer en él».