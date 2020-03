Manel Ruano: “El fútbol es importante, pero importa más todo lo demás”

A Manel Ruano (Barcelona, 1974) se le encienden aún más los ojos de Betis, pigmento definitivo de la esperanza, cuando escucha el eco de sus hijos jugando entre las silenciosas pausas de sus palabras. No lo veo, pero su voz serena contagia una alegría desbordante, y eso, quizá, sea el único reducto al que podamos aferrarnos estos días. El virus de la simpatía jamás tendrá cura, y el entrenador del Betis Deportivo tiene muchos motivos para estar contento: el primer filial verdiblanco copa la primera posición del Grupo X de Tercera división. Eso significa que, si el fútbol se reanuda y acaba en dicho lugar, será uno de los cuatro aspirantes al sueño del ascenso de bronce a Segunda división B. Pero hoy cuesta sonreír.

– Si antes el fútbol, en palabras de Jorge Valdano, era la cosa más importante de las cosas menos importantes, ahora se ha convertido en una nimiedad absoluta. Gracias por atender por segunda vez en la temporada a Alfinaldelapalmera. Lo primero es lo primero, ¿qué tal lleva todo?

– Cada uno lo lleva como puede. Aquí en casa somos cinco y no nos aburrimos nunca. Tengo dos niñas y un niño. Así que cada 30 segundos pasa algo. Mi mujer es psicóloga y hace consultas online. Nos vamos alternando para poder trabajar y que uno siempre esté de recurso para lo que ocurra.

– A todos nos toca tener una parte de responsabilidad social estos días: somos padres, hermanos, nietos, abuelos, y tenemos que cuidar de otras personas sin rozarlas… ¿Quién diría que nos iba a tocar vivir algo así?

– Creo que, en la vida, el fútbol es importante. Pero lo más importante es todo lo demás. En mi caso, llevo trabajando en el fútbol desde que tengo 18 años, pero intento ser así de familiar siempre. Y suelo serlo.

– ¿Cuál es la mejor actitud que podemos tener ante este parón deportivo internacional?

– ¡Uf! Hay que intentar no pensar. Intento hacer siempre lo mismo. El próximo entrenamiento que voy a hacer es el más importante. Le doy la importancia a cada ejercicio e intento no pensar en el futuro. Hay que pasar el día y no pensar en cuánto tiempo nos queda, porque no lo sabemos. Hay que sobrellevar el día, y lo que tenga que ser, será.

– Hablando con algunos deportistas estos días, nos dicen que individualmente trabajan aún más que cuando entrenaban en grupo. Si lo táctico es casi imposible entrenarlo, ¿prima ahora lo mental y el compromiso de los jugadores para hacer sus entrenamientos específicos?

– Es distinto. Hacen ejercicios que no están acostumbrados a hacer y tienen dinámicas diferentes. Tenemos que adaptarnos todos. En el club tenemos grandes profesionales en cada parcela para que podamos controlarlo bien. En relación a otros equipos, creo que es una ventaja. Tenemos preparadores físicos de primer nivel: nutricionistas, servicios médicos… Todos hacen lo posible para minimizar el impacto, pero, según pasan los días, el impacto será más brutal.

– ¿El contacto con los jugadores es ahora más importante que nunca?

– Hoy en día, con el whatsapp, la comunicación es mucho más cercana. Todos tienen sus grupos dentro del mismo equipo. Con Asián, el preparador físico, hacemos una vez a la semana entrenamientos en grupo a través de una aplicación en la que podemos vernos todos.

– ¿Una videollamada con toda la plantilla dentro?

– Sí, sí. Es una manera de vernos, de seguir manteniendo el contacto. Es una cosa puntual, cuando se vaya alargando el tiempo será mucho más complicado. Habría que hacer un pensamiento… La verdad es que no sé cuál será la solución. No me gusta pensar en algo que está más allá de mis manos.

– Cada uno en su casa, y Manel Ruano en la de todos. ¿Cómo coordinan esa llamada? ¿Se hace antes de una comida para poder recuperar energías?

– Ellos están obligados a pesarse todos los días, a medirse la temperatura. Hacen un cuestionario wellness antes de las 12.00 para que tengan un margen, y sobre esa hora tienen que hacer su rutina. Hay días que tienen dos o una, según esté en el planning quincenal.

– ¿Cómo están respondiendo los jugadores, pese a la juventud y la tentación del tiempo libre?

– No tenemos ninguna queja de ninguno de ellos. Están siendo muy profesionales. Los controles los están pasando. Al final no dejan de ser chavales, para ellos es más fácil llevar esta situación porque no tienen cargas. Si tuvieran hijos tendrían que pensar en qué comprar de comida y qué no.

– ¿Recomienda usted o su cuerpo técnico a los futbolistas algún material deportivo de ocio para pasar su tiempo libre? ¿Libros? ¿Documentales? ¿Partidos en diferido?

– Yo estoy haciendo un trabajo específico por posiciones en el cual, de vez en cuando, les mando algún vídeo y algún principio que creamos que es bueno que tengan. Ejemplos y cosas que voy viendo por internet donde, por suerte, hay de todo, para que vean ejemplos prácticos de lo que se les pide más adelante.

– Nos contaba el preparador físico de su equipo, José Antonio Asián, la metodología utilizada estos días, y valoraba que los parones suelen venirles peor a los equipos que mejor están. El Betis Deportivo, salvando la derrota en el derbi ante el Sevilla C, estaba francamente bien, engarzó seis victorias de forma consecutiva y le estaba sacando cada vez más punta al liderato en solitario. ¿Coincide con él?

– Bueno, en todos los parones en los que estábamos bien, vienen mal. Nosotros íbamos para arriba, y luego es que el resto de equipos iban hacia abajo. Prácticamente, menos Utrera, todos estaban atravesando pequeñas crisis, como la que nosotros atravesamos en enero. Pero cuando volvamos será otra liga. Se habla de justicia o injusticia. Acabe como acabe, esta liga no va a ser justa, porque lógicamente este parón a algunos les beneficiará, y a otros les perjudicará. Así que es como empezar desde cero. Tenemos cuatro puntos mas que los demás, pero al final es como empezar desde la jornada 1. Habrá que hacer una pretemporada, y las dinámicas que traíamos se quedarán ahí. Veremos quién sale perjudicado. Ahora es hablar por hablar, no sabemos cuándo ni cómo vamos a empezar. No invierto tiempo en eso. Lo más importante es tu primera pregunta, que todos estemos bien. Que las familias estén bien y que esto pase cuanto antes. Cuando nos digan fechas y nos propongan otra situación las estudiaremos, e intentaremos hacerlo lo mejor posible.

– “Es el mejor momento del Betis Deportivo”, decía el pasado 1 de marzo en la rueda de prensa posterior al 4-0 ante el Conil. ¿Han visto ya los béticos la mejor versión de su equipo, o cree que aún puede verse un filial mejor?

– Siempre se puede mejorar. En todos los partidos hay aciertos y desaciertos. Íbamos en una buena dinámica. Creo que en casa hemos conseguido jugar como nosotros queremos jugar. Fuera de casa estamos bien. El día del Sevilla poco pudimos hacer, no supimos igualar el nivel de intensidad que el árbitro permitió, y era muy complicado en esa situación poder ganar el partido. Son pequeños detalles que tenemos que seguir mejorando, pero claro que podemos dar un paso hacia adelante.

– Preguntamos los periodistas demasiado por unas fechas, de forma legítima, claro, sabiendo que no vamos a obtener respuesta por la impredecibilidad de este nuevo tipo de guerra que estamos librando. Pero el bético tiene derecho a seguir informado de su equipo estos días. ¿Es partidario de que la liga se suspenda definitivamente, o debe jugarse sí o sí, terminándose lo empezado?

– Creo que cada uno en esta vida tira para su casa. Lógicamente los que iban en primer lugar en la primera vuelta querrán quedar los primeros. Nosotros diríamos que se quedara justo así. Pero, sinceramente, el parón va a hacer que la liga esté desvirtuada de por sí, haga lo que haga. Creo que habría que diferenciar el fútbol profesional al que no.

– Me llama la atención ese apunte, ¿lo dice por la exigencia?

– No. Nosotros tenemos una plantilla amplia con unos chicos que sólo se dedican a esto. Que se acorte el calendario podríamos solventarlo de mejor forma. Hablar de justicia o no… Llevan años intentando remodelar las competiciones, queriendo crear distintas ligas y ampliar el grupo. Aprovecharía todo lo que está ocurriendo para hacer esa reestructuración. Al final habrá alguno que no esté contento. Nunca va a ser justo. Pensando fríamente una solución, al final no sé decir mucho porque las reglas tienen que estar pactadas desde el principio, pero también he visto ascensos y descensos en Tercera descompensados. Las reglas, si se tienen que cambiar, que se cambien, y más por temas como este, que están más justificados. Jugar cada tres días, en Primera división, creo que podrían hacerlo. Será una carga tremenda para los futbolistas. Pero en el fútbol amateur es más complicado. No sé, son situaciones que no me corresponden a mí. Nos corresponderá aceptarlas y estar lo mejor preparado para lo que nos digan.

– Y el ascenso del Betis Deportivo, que parece casi rozarse con las manos ya, ¿dónde queda?

– Pensemos que es una temporada convencional y acabamos primeros. Luego tenemos que jugar un playoff y jugar contra otro campeón. Nadie puede asegurar un ascenso. Esto es fútbol. Ni yo, ni nadie. Lo que puedo hacer es trabajar e intentar quedar primero. Hemos dado un cambio importante. Hemos trabajado el cuerpo técnico y los jugadores para adaptarnos, ahora que nos conocemos todos, e ir en el buen camino. Asegurar un ascenso no se puede. Con todo lo que está pasando ahora, esto es una incógnita.

– Hablemos de la importancia de algunos jugadores este curso. Raúl García de Haro y Mizzian parecen muy culpables de engrosar el saco de 68 goles a favor. El equipo le saca 22 tantos al Ciudad de Lucena. ¿Conocen los béticos ya a estas nuevas promesas que vienen marcando fuerte?

– Siempre he dicho que el fútbol es espectáculo. Y para mí el espectáculo son los goles. Eso no quiere decir que yo no trabaje otras facetas. Todos mis equipos se han caracterizado por marcar muchos goles. Tenemos delanteros que a veces han jugado juntos, otras no. Sé que la gente se pone muy nerviosa cuando no juega, pero a todos no se puede contentar. Están Rober, Rodri, Abreu… Y yo intento hacer lo mejor para el equipo. Eso implica que alguno de los jugadores tiene que estar en el banquillo, y ellos están repartiéndose minutos y están marcando goles. A mí me gusta más marcar 70 goles que jugar de forma especulativa y tener sólo 16 goles en contra. No digo que me guste ganar 5-4, porque no es así. Pero entiendo el fútbol desde la posesión del balón.

– Otra de las revelaciones en el segundo tramo ha sido la aparición de Luis Martínez, que llegó junto a David Ramos y Lukman Zakari.

– Encontrar centrales menores de 23 años, con las características de Luis, es complicado. Se optó por un futbolista más veterano, aun así, la media de edad es muy baja. Creo que es bueno el salto que ha dado Luis a la defensa. El compromiso, su experiencia en otros equipos… él ha sabido aportar cosas positivas en ese aspecto supliendo a Edgar. Ha sido un gran acierto y creo que es importante que los futbolistas aprendan de los jugadores cercanos.

– Imagino que estará contento con la proyección que ha tenido Edgar, afianzado ya en el primer equipo.

– Eso lo tenemos claro. Estamos contentos no sólo por Edgar, sino de que hayan debutado más, como Meléndez o Raúl. O de que vayan a entrenar. Siempre he dicho lo mismo: lo importante en cantera es que arriba haya un entrenador valiente.

– Me acaba de repetir el titular de nuestra última entrevista. ¿Lo tiene el Betis?

– Creo que Rubi lo es. En eso estamos contentos, pero al final el rendimiento de la plantilla nos tiene que importar, está claro que un equipo al que le quitas dos futbolistas de nivel se tiene que resentir y, por suerte, hemos podido ayudar al primer equipo, que creo que es la otra función del filial. Y de momento estamos líderes. La temporada esta siendo buena. Esperamos que cuando acabe podamos decir lo mismo.

– ¿Está cuidando el Betis todos los detalles como club para que sus profesionales puedan trabajar con total seguridad en plena crisis del coronavirus?

– En lo que a mí respecta, como entrenador del Betis Deportivo, no tengo queja ninguna. Están facilitándonos nuestro trabajo y están pendientes de que no nos falte de nada.

– ¿Le ha llamado, por ejemplo, el presidente Ángel Haro?

– Estamos en permanente contacto con Miguel Calzado, que es el director de cantera. Y está muy pendiente no sólo de los empleados, sino de los futbolistas.

– ¿Cómo valora la competitividad de la mayoría de equipos sevillanos del Grupo X esta temporada? Excepto el Gerena y la Lebrijana, que luchan por salvarse, y el Coria que está en la zona media, los cuatro restantes, incluido el Betis, están entre los siete primeros clasificados luchando por ser de bronce.

– Podemos dejarnos puntos en cualquier sitio. Los equipos, en líneas generales, son muy fuertes en casa. Son muy competitivos. Cada punto te lo tienes que ganar, sea contra la Lebrijana, contra el Antoniano, o el Gerena. La competitividad es muy fuerte en este grupo.

– Después de más de medio año siendo el responsable de uno de los filiales de fútbol de las dos grandes pasiones de la ciudad, ¿se siente un bético más?

– Bueno, la verdad es que, para mí, viniendo de Málaga, me es fácil ser del Betis. Vivo en un pueblo y todo el pueblo es del Betis. Realmente es muy sencillo hacerse bético. Estoy muy contento de haber venido y de la experiencia. Tanto yo como mi familia estamos muy bien en Sevilla.

– Usted siempre recalca la labor del “hombre de club”. ¿Cuál es la mayor virtud que como hombre de club le da al Betis con su trabajo?

– Cuando digo que soy un hombre de club es que siempre he sido un entrenador de cantera. Desde cadetes, en el Málaga, he entrenado todas las categorías. Sé lo que es estar abajo. Sé lo que se sufre cuando por arriba no se hacen las cosas bien. No priorizo mis intereses, pienso en el club, en los demás. Los que han mamado y vivido eso son hombres de club.