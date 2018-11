Marc Márquez: “Soy del Barça, pero me gusta el espectáculo; me gusta ver un Sevilla-Betis

Marc Márquez ha vuelto a proclamarse campeón del mundo de MotoGP. Y ya tiene cinco títulos, lo que le hace estar en todas las quinielas para convertirse el mejor piloto de la historia del motociclismo. Pero mientras eso pasa, o no, lo que ha hecho el español es hacer balance de la temporada. Lógicamente, su discurso se ha centrado en el título, en su nuevo compañero (Jorge Lorenzo) y en su relación con Rossi, pero también ha tenido tiempo para hablar de otros asuntos más allá del motociclismo. Y ahí ha aparecido el derbi sevillano. Porque Marc Márquez recordó que es simpatizante del Barça, pero hizo referencia a los Sevilla-Betis, Betis-Sevilla. “Soy del Barça, pero me gusta el espectáculo. Me gusta ver un Sevilla-Betis, un Clásico…”, dijo, antes de hablar de un jugador azulgrana. “Messi es mi ídolo. Es humilde, las veces que he coincidido con él te saluda como si no fuese Messi. En el campo marca la diferencia”, concluyó.

En otro orden de cosas, el campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez, ha asegurado que no vetó el fichaje de Jorge Lorenzo por Repsol Honda porque sería “un síntoma de miedo”, y ha afirmado que prefiere que sus principales rivales tengan sus “mismas armas” y no “otra moto”, reconociendo que tendrá que “aprender cosas” de él. “(No vetó a Lorenzo) Porque lo veo como un síntoma de miedo. ‘Viene, vendrá con tu misma moto, estará compartiendo box…’. Yo prefiero tener a uno de mis grandes rivales con las mismas armas que no con otra moto. Si me gana con lo mismo, pues olé”, señaló en una entrevista al programa El Larguero de la Cadena Ser. Sobre el fichaje del balear, explicó que le comunicaron “después de Le Mans” que Lorenzo llamó al equipo para decir que estaba “interesado” en ir a Honda, pero aseguró que en ningún momento se le pasó por la cabeza pedirle a Honda que no lo hiciera. “Me siento muy respetado por Honda. Yo no quiero tomar decisiones que no son mías. Si ellos creen que para la fábrica va bien fichar a este piloto… Yo dije ‘ok’, y tendré que ponerme las pilas para que no gane”, expuso.

En este sentido, el de Cervera reconoció que es “interesante” su presencia. “Ya ha traído algunas cositas de Ducati… Es un piloto del que tendré que aprender cosas. Hará cosas muy buenas, irá rápido, y es ahí donde tendremos que intentar ganarle con las mismas armas”, dijo. “Hemos comido en el ‘hospitality’ cada uno con su equipo, cada uno con su mesa, pero ya me ha dicho cosas de la moto, que es pequeñita”, apuntó. Sin embargo, el catalán no quiso afirmar si va a ser su principal adversario. “Yo lo tengo apuntado como uno de los rivales, de los principales, pero como tengo apuntado a Dovizioso, a las dos Yamaha…”, enumeró. “Se tiene que adaptar, porque llega a una moto que ha ganado el campeonato del mundo. Tienes la exigencia de estar luchando por el podio en cada carrera. Si no lo haces, no estás haciendo las cosas bien”, indicó.

También entendió el hecho de que algunos pilotos hayan dicho que no al puesto en Repsol Honda que ha dejado Dani Pedrosa. “A veces no apetece tener tanta presión. Si vas con otra moto y haces quinto o podio, es como una victoria. Esta moto está ganando carreras y títulos”, aseveró. Así, confesó que “será raro” no compartir box con Dani Pedrosa, que se retira, el próximo año. “Repsol nos organizó una cena muy bonita y allí es donde disfrutamos con él. Han sido años de convivencia desde 2008. La vida es así”, señaló.

“La relación con Rossi está más calmada, pero no vamos a ser amigos”

Márquez hizo también un balance del campeonato. “Todas las carreras que hemos terminado las hemos terminado en el podio. Ha habido dos errores: Mugello y Valencia. En Valencia, si me hubiese estado jugando el campeonato, quizás no hubiese cometido error. Arriesgué y puse el neumático que no tocaba”, confesó. En otro orden de cosas, declaró su admiración por el italiano Valentino Rossi (Yamaha), que en Cheste luchó por el triunfo. “Está ahí. Él quiere la victoria; no tenía nada en juego, Viñales se había caído, y el tío tiene la ambición de cuando empezó, y es admirable. Rossi y yo hemos tenido lo que hemos tenido, está así el tema, pero admiro lo que está haciendo con casi 40 años“, explicó. “Ahora está más calmada. En la gala de Dorna me felicitó, hablamos. Está claro que no vamos a ser amigos, pero una relación profesional se debe tener”, dijo sobre la relación con ‘Il Dottore’. Además, explicó que tendrá que operarse del hombro izquierdo en la primera semana de diciembre y que estará de recuperación “seis semanas”. “Las vacaciones serán de recuperación. Me toca pasar por quirófano en diciembre. El hombro es una de las lesiones que vengo arrastrando desde hace tiempo, pero desde verano vi que tenía muchas molestias, y cada vez va peor”, manifestó.