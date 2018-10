Milan-Betis: El gol que llevó el silencio a San Siro

El sorteo de la fase de grupos de la Liga Europa 18-19 puso en marcha la máquina del tiempo en Heliópolis. Recuerdos entre los más veteranos por lo ocurrido hace algo más de cuatro décadas. Historias vinculadas a un equipo que hizo felices a sus aficionados a lo largo de un 1977 complicado de olvidar. En junio, el conjunto comandado por Rafael Iriondo se proclamó campeón de la Copa del Rey en el Vicente Calderón tras derrotar en los penaltis al Athletic Club de Bilbao.

Por tanto, el Real Betis tuvo la oportunidad de jugar en Europa. La Recopa, competición ya desaparecida y que en su momento agrupaba a los campeones de Copa de cada país, se convirtió en el escenario de juego para los verdiblancos en aquella ilusionante campaña 77-78. El primer cruce prometía emociones fuertes. Tocaba verse las caras con el Milan, un histórico que por entonces ya acumulaba un importante número de títulos, a nivel doméstico y también continental. Sin ir más lejos, el cuadro de San Siro ya contaba con dos Copas de Europa (1963 y 1969) y otras dos Recopas (1968 y 1973). «El recuerdo es lejano, pero queda que el Betis era entonces un equipo desconocido en competiciones como la que disputamos. El Milan era un dios, tenía cuatro o cinco futbolistas internacionales. Era, digamos, como David contra Goliath. Uno sin experiencia europea y el otro que era casi lo máximo. Enfrentarte al Milan y lograr eliminarlo fue un puntazo…», cuenta para ABC de Sevilla el autor del gol que permitió al Betis dejar al equipo italiano fuera de aquella Recopa 77-78, Javier López.

«Aquí ganamos 2-0 y era una eliminatoria que, teóricamente, estaba bien encauzada», recuerda López, uno de los fijos en las alineaciones verdiblancas. En el encuentro de ida, jugado el 14 de septiembre en el Benito Villamarín, los goles de García Soriano y Eulate otorgaron una importante ventaja para el Betis de cara a la vuelta que se disputó el día 28. «Pero allí nos encontramos con el ruido de los tifosi, el ambiente que se preparó, el estadio lleno….Te ves con 1-0 en el primer tiempo y luego con el 2-0. La verdad es que estábamos un poco bloqueados». Tal y como relata López, el cuadro verdiblanco atravesó por momentos delicados. El Milan arrancó y puso la directa hacia la portería del guardameta bético, Esnaola. Sabaté, de los más destacados según la crónica que se pudo leer al día siguiente en ABC, salvó un remate sobre la línea de gol. Fue poco antes de que Eulate y García Soriano trataran de meter algo de miedo al Milan. Pero a poco para el descanso llegó el primer mazazo con el gol de Tosetto.

En la segunda parte, el larguero se convirtió en un aliado del Betis. Pero el asedio siguió y Capello logró el segundo de los locales. Eliminatoria igualada aunque por poco tiempo. «Tuve la suerte de que, tras una cesión que me hizo Hugo Cabezas, a dos o tres metros fuera del área, me salió un derechazo que Albertosi no pudo parar», cuenta López cuando se le pide que rememore un gol que nunca podrá olvidar. «A partir de ese momento llegó la tranquilidad para nosotros y el equipo dio un recital. Hasta el propio entrenador del Milan llegó a decir que el nuestro era el mejor centro del campo que había visto en Europa. Después del gol, el equipo empezó a triangular. Son las cosas bonitas que te quedan. Era un Milan que no tenía nada que ver con el de ahora». Albertosi, Collovati, Tosetto, Capello o Calloni formaron aquella noche en un once que tenía en Rivera a su referente. El Betis se presentó en San Siro con Esnaola; Bizcocho, Biosca, Sabaté, Benitez; López, Alabanda, Cardeñosa; García Soriano, Eulate y Gordillo. En la segunda parte salieron Mühren y Hugo Cabezas, decisivo en la disputaprevia al remate de López.

En pocos meses, el cántabro había dejado su sello en citas más que significativas. «Como los dos goles de la final de la Copa del Rey no hay nada porque significó darle una alegría muy grande a los béticos. Aquello fue increíble, ganar un título significaba muchísimo. Pero lo de Milán supuso mucho porque no lo esperaba casi nadie, aunque es verdad que nosotros teníamos mucha confianza. El equipo que había ganado la final de la Copa era muy bueno, con mucho toque. Lo único que pasa es que había una plantilla muy justa. La planificación no fue buena, se convirtió en nuestro calvario particular, y no se pudo hacer frente a la liga, la Copa del Rey y la competición europea», asegura con cierto pesar. Luego llegó el triunfo en la ronda de octavos contra el Lokomotive y la eliminación en cuartos contra el Dinamo Moscú. Historias también vividas en primera persona por el autor del gol que permitió al Betis tumbar al Milan.

El presente

En el análisis del actual proyecto verdiblanco, López cree que «la planificación ha sido buena, con jugadores de calidad. Aunque no estemos pasando por el mejor momento. Lo del domingo fue una desilusión porque pensábamos que se ganaría al Valladolid. Fue un frenazo en las expectativas que habíamos creado todos». Pese a todo, el cántabro considera que «hay que seguir apostando por la filosofía de jugar que tenemos. Te avalan los números del año pasado. En esta temporada a lo mejor no tanto, pero estamos en mitad de la tabla. Con las expectativas entra cierta desesperación en parte del público. Y es un hándicap para los jugadores, que se precipitan más. Hay algo de ansiedad con el tema de las estadísticas. Creo que los goles llegarán con un poco de paciencia. El equipo me da más garantías fuera de casa. Creo que el partido de Milán va a ser el bálsamo. Estoy convencido de que vamos a ser primeros de grupo.