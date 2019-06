El modelo que releva a Serra en el Betis

Con los futbolistas y técnicos todavía de vacaciones y el mercado veraniego de altas y bajas dando sus primeros pasos, la atención bética de los últimos días se ha centrado en los despachos. Concretamente, en el giro dado a la dirección deportiva. La entrada en escena de Rubi con su presentación oficial del pasado miércoles se convirtió en un breve paréntesis. El anuncio del final de la tercera etapa de Lorenzo Serra Ferrer y la posterior rueda de prensa de despedida del balear agitaron de manera considerable el panorama en Heliópolis. El que fuera responsable del área deportiva hasta el 10 de junio (ayer dimitió de sus cargos en el consejo) señaló claramante a José Miguel López Catalán. «Un folio no, me dieron siete. Uno se siente un poco humillado. Hay que reconocer y no humillar», afirmó Serra. Y ayer le tocó al consejero delegado del Real Betis responder al golpe recibido.

«He sufrido, tanto yo como mi familia, un linchamiento a través de las redes sociales y amenazas hacia mí. En ningún momento, desde que llegué, he pretendido ser, ni pretendo ser, director deportivo. Como consejero delegado, lo que sí pretendo es que el área deportiva funcione de la mejor forma. Lamento que Lorenzo entendiera el informe como una humillación, pero debe entenderse como algo natural. Fui yo el que propuso en la última reunión que mantuviese la remuneración y seguir teniendo decisiones conjuntas, pero no lo comprendió así», aseguró Catalán, que minutos antes había sido respaldado por el propio presidente. «Catalán no ha buscado notoriedad pública. Llegó en 2014, comprando acciones de Rufino González. No ha parado de trabajar de manera desinteresada. Llevamos cinco años, no hemos cobrado un duro y le hemos quitado tiempo de calidad a nuestras familias y empresas. No es adecuado hablar de egos. Me convenció en 2014 para entrar en el Betis y cambiar la realidad del club. Creo que Lorenzo se ha equivocado. Siempre ha sido una persona honesta y que lo que ha hecho ha sido trabajar por el Betis», comentó Ángel Haro antes de lanzar un mensaje de cara al futuro: «Si por presión social alguna vez sale del Betis, también saldré yo».

Palabras del presidente en una puesta en escena con detalles. Miembros del consejo de administración y de la dirección deportiva, además del director general de la entidad, Federico Martínez Feria, arroparon a los dos protagonistas. Tomaron asiento en la primera fila y aplaudieron el final de las primeras intervenciones de Haro y Catalán. El presidente endureció su expresión cuando decidió defender al consejero delegado y también en el momento de justificar la incorporación de las nuevas tecnologías a la dirección deportiva verdiblanca. «Esto no es cuestión de big data sí o big data no. Es una herramienta importante que utilizan ‘equipitos’ como el Liverpool o varios equipos de la NBA, como los Toronto Raptors que lo usaron para definir el draft y han ganado el campeonato», señaló el presidente del Betis antes de recurrir a la memoria para poner encima de la mesa un acontecimiento de la pasada temporada. «Cuando salió Fabián nos pusimos en contacto con nuestro departamento de big data y buscamos un jugadores que estuviera en la media de creación, pases entre líneas, continuación goleadora, ocasiones creadas, que aportara en defensa… y filtrando por un algoritmo de similitud de las cinco grandes ligas encontramos que el jugador que mejor se asimilaba a lo que buscábamos era Giovani Lo Celso».

Alexis, a la cabeza

Las palabras de Haro y Catalán tenían como telón de fondo una pantalla en la que aparecieron reflejados los nombres de los encargados de asumir los diferentes cargos de la secretaría técnica. Bajo la coordinación general de Alexis Trujillo aparecen en primer lugar Ángel Luis Catalina y Jesús Sánchez. Ambos serán los encargados de controlar, entre otras cuestiones, las dos primeras divisiones españolas. El mapa internacional se repartirá entre Juan José Cañas, Jaime Quesada, Álvaro Ladrón, Pedro Buenaventura y el resto de analistas, entre los que se incluye el famoso big data. «En el scouting, no decimos que no se trabajara, pero sí que se hacía de forma poco ordenada y no llegaban las mejores opciones. Cuando se caían, no teníamos otras opciones. El cambio en la forma de hacer las cosas era absolutamente necesario para el bien del Betis», afirmó Haro. El nuevo organigrama, ya en marcha, pasará su primer gran examen en apenas dos meses, cuando arranque la temporada 19-20.