Morán rememora 40 años después el triunfo más holgado del Betis en un derbi

El exfutbolista internacional Enrique Morán rememoró el 4-0 que, con un doblete suyo, el Real Betis le endosó al Sevilla el 20 de abril de 1980, hace justo cuarenta años este próximo lunes, en el triunfo más holgado de los verdiblancos en un derbi sevillano en más de 120 enfrentamientos oficiales.

“Marqué dos goles. Uno de penalti y otro muy bonito, el cuarto. Arranqué desde el centro del campo tras un pase de Cardeñosa, me planté solo ante ‘Superpaco‘ (Francisco Ruiz, legendario portero sevillista) y lo batí”, relató este domingo en declaraciones a Efe Morán.

El exjugador asturiano (Pola de Lena, 1953) recordó que “el partido se jugó un Domingo de Feria” y “fue un resultado espectacular: la gente estaba muy contenta, igual que todos nosotros”, manifestó.

Dirigido por el técnico gallego Luis Cid Carriega, el Betis goleó ese día al Sevilla que entrenaba Miguel Muñoz, que dos años después sería nombrado seleccionador nacional, en un derbi en el que los otros dos tantos béticos los marcaron sendos internacionales: el centrocampista Javier López y el central Antonio Biosca.

Enrique Morán considera que aquel “fue uno de” los “mejores partidos” de su etapa en el Betis, donde militó dos temporadas en las que logró treinta goles -catorce y dieciséis, los dos mejores registros de su carrera- “sin jugar de delantero centro”, un puesto que ocupaba el paraguayo Carlos ‘Lobo’ Diarte.

“Ganamos en el Manzanares por 0-4 con dos goles del Lobo y otros dos míos. El Atlético era líder en ese momento, fue un partidazo. Gracias a esos goles el Barcelona se fijó en mí y me fichó. Quedamos quintos dos años seguidos con un equipo muy bueno: Esnaola, Benítez, Cardeñosa, Alabanda, Gordillo…”, destacó.

El exdelantero, de 66 años, formado en el Real Sporting de Gijón y que, además de en el Betis y en el Barcelona, también jugó en el Ensidesa, un año en el Atlético de Madrid y el de su retirada en el Talavera, reconoció que, por la euforia desatada tras ese 4-0 en aquel derbi, pasó un ‘mal trago’ cuando se dispuso a volver a casa.

“Tenía un BMW 323, un coche espectacular en aquella época, muy bonito. Lo tenía aparcado debajo del estadio y cuando salía, la gente se echó encima. Estaba sufriendo”, comentó, por lo que le pudiera pasar a su vehículo.

“Siempre he cuidado mucho los coches, me gustan, pero la gente me quería saludar, no paraba de pedirme autógrafos, se subían hasta el techo y las pasé canutas porque casi ni podía salir. El resultado había sido muy bueno, la gente estaba muy contenta…, pero yo estaba sufriendo porque pensaba que me rayarían el coche o que me lo abollarían”, rememoró entre risas.

Tras debutar en Primera con el Sporting en la campaña 1973-74, aunque no se asentó en el primer equipo hasta la 1976-77 de la mano de Vicente Miera, Morán ganó una Recopa de Europa con el Barcelona (1982), una Copa del Rey y otra de la Liga también con los azulgranas (1983), y otro título copero con el Atlético (1985).