“No entraremos en una guerra de comunicados con Rubi”

El vicepresidente del RCD Espanyol Carlos García Pont ha asegurado que no quieren entrar en una “guerra de comunicados” con su anterior técnico y nuevo entrenador del Real Betis Balompié, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ya que quieren centrarse en la nueva etapa con David Gallego en el banquillo y en seguir con el proyecto que tenían marcado.

“Rubi se fue de forma inesperada, le deseamos todos los éxitos. Los estamentos del club le dieron todo el apoyo a él y a su equipo mientras estuvo aquí, y no entraremos en una guerra de comunicados”, aseguró en rueda de prensa.

Así, el club no responde al comunicado de Rubi en el que, entre otras cosas, apuntaba a que no se iba al Betis por dinero, negaba haber negociado a espaldas del Espanyol y aseguraba que el proyecto deportivo blanquiazul iba a tener dificultades para reforzar la plantilla, hechos que le llevaron a optar por salir de la entidad.

Por su parte, el director deportivo del club, Francisco Rufete, aseguró que con Gallego se puede mejorar la buena temporada hecha con Rubi. “Hace tiempo que hay un proyecto, desde que el señor Chen compró el club. Y esto no nos ha pillado por sorpresa, porque nuestro plan era tener gente de la casa, y en el momento más difícil tener calma y seguir con el plan. David nos va a ayudar a seguir en la misma línea y seguramente a mejorar”, auguró.

Sobre Rubi, se limitó a seguir en la línea marcada por el Espanyol. “Represento a un club, en el que he jugado tres años que no se me olvidan nunca. Cualquiera que me pregunte por Rubi, tenemos que ser un club señor, así lo siento y lo pienso. Le damos las gracias, y le deseamos que le vaya lo mejor posible. Pero hay que seguir adelante y queremos hacerlo”, aseguró.