Oliveira: «Pagaría por jugar este derbi»

Pocos jugadores hay en la historia del Betis que dejaron tanta huella en tan poco tiempo. Ni temporada y media tardó Ricardo Oliveira (Sao Paulo, 1980) en convertirse en el ídolo de una generación de béticos. Aterrizó en Sevilla en el verano de 2004 y se marchó en el de 2006, tras una grave lesión y un enfrentamiento con Manuel Ruiz de Lopera, con una Copa del Rey y la participación en la Liga de Campeones bajo el brazo, a la que contribuyó con sus goles. Luego regresó para una segunda etapa de seis meses que no funcionó, pero que dejó un triunfo por 1-2 en un derbi con gol suyo. Como en la primera etapa. 36 tantos en 71 partidos como verdiblanco y una añoranza en la grada del Villamarín cada vez que llegan vídeos con sus éxitos en el Atlético Mineiro, con el que preparaba ayer en Asunción el duelo ante el Cerro Porteño correspondiente a la Copa Libertadores.

«Pagaría por jugar este derbi». Así de claro responde Oliveira cuando ABC de Sevilla le cuestiona sobre el partido del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. «Me emociono al hablar de este tipo de partidos. Es un día muy especial que se merece todo. Yo marqué, gané y perdí derbis. Lo viví desde dentro y no tiene comparación con cualquier otra cosa. Es diferente a todo. La ciudad se involucra durante toda una semana. Es impresionante. Todo el mundo lo vive. Y al que le sale bien tiene hasta el siguiente para disfrutarlo. Recuerdo muy bien los que yo jugué. El que perdimos allí, el que ganamos en casa con mi gol, el que vencimos por 1-2…», relata Ricardo Oliveira, quien durante su paseo por la memoria hace un inciso y destaca el más reciente en Nervión: «Pero me gustó mucho el 3-5 del año pasado, con Joaquín en el campo. Fue increíble. Sólo uno que ha jugado este tipo de partidos puede entender lo que significa eso».

Con el deseo del retorno expresado tan abiertamente, Oliveira insiste en que no es una boutade sino que su declaración contiene la verdad de quien espera que se produzca el hecho. «Yo estoy a disposición del Betis. No lo puedo decir más claro. Estoy en un momento increíble para mí. Es la respuesta a todo sacrificio, dedicación, pasión… El cuerpo me responde cada vez que la cabeza lo pide. He vivido de todo y ahora tengo una etapa de madurez total y eso se nota», dice mostrando felicidad.

Y, puestos a imaginar un retorno, Oliveira se emociona. «Sería increíble para mí. Reconozco que es difícil pero yo aquí juego con mucha exigencia y miércoles, domingo, miércoles… Sé lo complicado que sería volver a Sevilla con 39 años pero es mi pasión y quiero creer en ello cada día. Me siento al mejor nivel y sería muy lindo poder volver», afirma el delantero paulista, la referencia ofensiva del Atlético Mineiro, con el que lleva cuatro goles en siete partidos en esta Libertadores.

Tras salir del Betis por última vez en 2009, Ricardo Oliveira se marchó al Al-Jazira, pasó por Sao Paulo, volvió a los Emiratos Árabes con el Al-Wasl y en 2015 se instaló en Brasil, primero en el Santos y más tarde en el Atlético Mineiro. El delantero reconoce que «no, no he hablado con nadie del club sobre esto pero si me llama Lorenzo contestaré al momento. Mi casa está en Simón Verde, todavía la mantengo porque tengo planes de futuro. Mi familia y yo nos identificamos mucho con Sevilla. Mi hija nació allí y todos estamos enamorados de Sevilla. Las personas que son de Sevilla tienen que saber que es un privilegio vivir en esa maravillosa ciudad».

Cuando se juegue el encuentro en Nervión, Oliveira estará en Belo Horizonte, concentrado para la ida de la final del Campeonato Mineiro. «Lo veré como un bético más desde Brasil. Siempre estoy pendiente del Betis. De cualquier partido e imagine para un derbi. Estaré concentrado pero quiero tanto al club que lo sentiré como cualquier aficionado. Me sentaré en el sofá a disfrutar y a transmitir mis pensamientos positivos a los que van a jugar», afirma el delantero.

Su conocimiento del Betis lo demuestra cuando desgrana a los futbolistas que considera más destacados, además de a su amigo Joaquín, que es punto y aparte. «Hay muchos jugadores buenos pero la calidad de Lo Celso es diferente. Tiene mucha calidad. Es algo especial. Canales también es un gran jugador. Hay muchos. Y William Carvalho tiene calidad y potencia. Han conformado una plantilla para aspirar a cosas grandes», señala Oliveira.

Y, como ha hecho en otras ocasiones, el atacanta paulista avala la llegada de Emerson a Heliópolis y pide tiempo para valorar el potencial que tiene el carrilero brasileño. «Emerson jugó muy bien el otro día. Va cogiendo confianza cada día. Necesita jugar más. Dará la respuesta que se espera de él. Seguro que hará partidos regulares, malos y buenos pero con el tiempo irá ganando confianza con el paso de los partidos y dará lo que tiene dentro. Cuando hablo con él le doy ánimos y le digo que esté tranquilo y concentrado, que todo le va a ir saliendo bien y me alegro de que ante el Villarreal jugara mejor. Tiene mucho potencial y va a dar buen rendimiento al Betis, concluye Ricardo Oliveira.