Olympiacos-Betis (0-0): le faltó un plus de valentía

Olympiakos 0 Betis 0 Giannotis; Elabdellaoui, Meriah, Vukovic, Tsimikas; Camara, Bouchalakis (Natcho, m. 35), Feftatzidis (Lazaros, m. 70), Fortounis, Podence (Torosidis, m. 79) y Koka Joel Robles; Mandi, Javi García, Sidnei; Barragán, Lo Celso (Inui, m. 82), Guardado, Joaquín (Sanabria, m. 80), Tello; Loren y Sergio León (Canales, m. 71) Daniel Stefanski (Polonia). Expulsó a Tsimikas por doble amarilla en el minuto 72. Amonestó a Bouchalakis, Canales, Inui

Sensaciones encontradas en el debut del Betis en Europa. Por un lado, las positivas de hacerlo con un punto ante un rival histórico y llevando el dominio durante casi todo el partido. Por otra parte, las negativas de no ser capaz de ganar a pesar de la superioridad y de jugar con uno más durante veinte minutos. En resumen, al bético se le queda un sabor amargo por ver que a los suyos les faltó cierta valentía para comenzar ganando, aunque también es cierto que el jugador más valioso de los verdiblancos, más allá de las apariciones de Lo Celso, fue un Joel Robles que tuvo tres paradas estelares. Este empate le tocará hacerlo bueno en el Benito Villamarín, aunque tampoco hay que esconder que empezar sumando en casa del primer cabeza de serie del grupo no es malo.

El Betis se plantó en Atenas sin complejos. En Heliópolis, aunque no se salen del discurso del “partido a partido”, están muy ilusionados con la Europa League. Quieren hacer las cosas bien y se ven capacitados para pasar la fase de grupos. Incluso, para pelear y hacerlo como primero de grupo. Pero para eso todavía falta bastante. De hecho, lo de esta noche ha sido el pistoletazo de salida. Y el mensaje ha estado claro: ningún rival le va a hacer cambiar de idea a Quique Setién. El técnico, con innumerables (ocho) cambios en el once titular, ha vuelto a apostar por tener la pelota, por dominar el encuentro. Y así fue durante la primera mitad. Nada más pitar el colegiado el inicio del encuentro, el Betis presionó arriba con la idea de tener la pelota. Le costó entrar en calor, pero luego Lo Celso fue el timón de los verdiblancos. Por él pasó el juego en todo momento. Ayudó en la destrucción y, sobre todo, fue el más vistoso en la creación. Aun así, a los de Heliópolis les faltó lo que les viene faltando en este inicio liguero: verticalidad. Ocasiones claras. Los de Setién es raro que no tengan la pelota, pero no la llevan con peligro a la portería rival. De hecho, la primera ocasión que tuvieron los verdiblancos fue prácticamente la única en la que de verdad pudieron hacer el 0-1. Ocurrió a los trece minutos, cuando Joaquín asistió y dejó solo a Loren, quien estuvo lento en la definición y vio cómo el defensa rival le robaba la pelota. Con Tello apagado por la izquierda, el juego fue volcado con insistencia por la derecha, siendo Barragán el que tuvo que aparecer una y otra vez.

Pero tras la ocasión de Loren, lo que ocurrió fue que Joel Robles, en una mala salida, asustó a todo el beticismo. El portero dudó entre salir del área o esperar dentro de ella para recoger el balón con las manos, lo que casi provoca que el Olympiacos lo tuviera muy fácil para hacer el 1-0. Luego apareció Lo Celso a la media hora, pero su disparo desde fuera del área no encontró portería. Y en el minuto 37 remató, pero muy flojo, Sergio León de cabeza. El Betis seguía por entonces con el dominio, pero las apariciones en el área rival fueron disminuyendo. E, incluso, se llevó un susto antes del final de la primera parte, cuando Koka provocó que Joel Robles se tuviera que emplear a fondo para salvar a los suyos.

Tras el paso por los vestuarios, los verdiblancos no se sintieron tan cómodos. Los griegos intentaron dar un paso adelante y, aunque los de Setién continuaron bien posicionados, perdieron algo de dominio. Aun así, el primer intento para mover el marcador fue de los visitantes, con una acción de Tello. La reacción local fue muy peligrosa. Tanto que Joel hizo la parada del partido al aguantar bien de pie y sacar una buena mano. El susto para el Betis fue importante, pero los de Heliópolis intentaron estirarse. Y llegaron dos ocasiones seguidas, siendo la segunda, en los pies de Tello, la más peligrosa. Al carrilero le faltó un poco de velocidad para plantarse delante del guardameta rival. Iba carburando el cuadro verdiblanco, y pudo obtener premio a la hora del encuentro, pero Sergio León pecó de egoísta. Se marchó en solitario junto a Loren y, cuando se plantó delante del portero y con oposición de dos defensas, decidió no pasarla y lanzar. Se esfumó el 0-1. Y, en parte, el peligro bético. Pero no el griego, lo que obligó que tuviera que aparecer otra vez Joel Robles en plan salvador. Fue en el minuto 71 con una gran mano a disparo lejano por abajo.

Entonces llegó el carrusel de cambios. Y una acción que pudo ser decisiva, pero que no marcó tanto la diferencia como se esperaba. Y es que Tsimikas fue expulsado por doble amarilla cuando quedaban por delante poco menos de quince minutos. Setién no vio claro que los suyos estuvieran aprovechando la superioridad numérica, a pesar de un intento de Loren, así que siguió realizando cambios y dio entrada en el campo tanto a Sanabria como a Inui. Y, aunque hubo un arreón final en busca de la victoria, fue insuficiente y dejó la sensación de que el Betis no arriesga lo suficiente cuando, a primera vista, tiene controlado los partidos. Ya no sufre atrás de la forma en la que lo hacía la temporada pasada, pero ha perdido cierto plus de valentía. De este modo, el 0-0 no se movió y los verdiblancos suman un punto en su vuelta a la Europa League.