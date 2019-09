Osasuna – Betis (0-0): El sello y la personalidad necesitan aparecer ya

La personalidad y el sello de un equipo se consiguen con trabajo. Nadie duda de que Rubi y su cuerpo técnico se están empleando a fondo para conseguir que el Betis logre exprimir sus recursos y sea lo competitivo que tiene que ser en esta liga. De momento, la imagen no mejora.

En la gris noche de El Sadar, el cuadro heliopolitano no demostró ser mejor que un recién ascendido a la máxima categoría. Hubo hasta sufrimiento por fases. Son ya diez de quince puntos los que han volado y nunca volverán, con lo que no queda otra que apretar los machos y empezar a sumar de tres en tres para que no se esfume otro año el sueño europeo.

Mimbres hay para levantarse. Ayer, pese a las bajas, debería haber bastado con los Fekir, Canales, Borja Iglesias, Guardado y compañía para sacar un resultado más positivo que el ‘justito’ 0-0. Arrasate, técnico de los navarros, hubiese soñado afrontar la contienda con alguno de esos peloteros de alto calibre que tienen en nómina los verdiblancos. Por apelar a algún aspecto positivo, y pese a la inquietante imagen de ayer, al menos el Betis logró mantener esta vez su portería a cero y ya son tres jornadas seguidas puntuando en las que el equipo no conoce la derrota.

Ojalá sean brotes verdes antes del despegue definitivo, pero parece meridianamente claro que este equipo tiene que mejorar su fútbol para llegar a los resultados que anhela. El martes, en casa, ante el Levante… sólo cabe ganar.