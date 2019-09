Osasuna – Betis: un día para no fallar

Osasuna 0 Betis 0 Rubén; Nacho Vidal, David García, Aridane, Estupiñán; Oier, Moncayola o Fran Mérida; Roberto Torres, Rubén García; Chimy Ávila y Brandon. Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Javi García, Guardado, Canales; Juanmi, Fekir y Borja Iglesias. Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander. Reino de Navarra (21.00 / Gol).

La valoración del Betis en las cuatro primeras jornadas viene condicionada por las expulsiones. También por los desajustes de un equipo que se está construyendo con puntos en juego. En todos los casos hay argumentos para ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ha desperdiciado el Betis tres encuentros en casa para dar un salto, pero ha sabido reaccionar ante situaciones adversas en los encuentros. Ha mostrado amor propio pero también fragilidad en la zona de atrás, cierta alegría en la zona ofensiva pero un riesgo excesivo con una zaga poco poblada y que a veces sufre para manejar el esférico ante la presión. Toda esa información está en el laboratorio de Rubi, que hará cambios para que lo bueno se mantenga y potencie y lo malo se matice esta noche en Pamplona, donde espera un recién ascendido que seguirá el guion de Getafe, Leganés o Valladolid: cortar el ritmo de juego de un Betis con talento pero al que le falta imponerse, que recibe muchas faltas y que se ha visto más penalizado con las tarjetas que sus oponentes.



Porque en el Reino de Navarra no regalan nada. Veintisiete jornadas mostrando fortaleza. Desde el 1 de abril de 2018 no pierden los locales en Pamplona. No es fácil aunque fuera en Segunda. Ahora la Primera división pone a prueba esta estadística, un reto como considera Rubi para poder ser quienes estrenen el triunfo en esas tierras después de tantos años. Lo intentará el Betis sin William Carvalho ni Loren, sancionados, así como los lesionados Kaptoum, Tello y Sidnei. Estas variables ofrecen la opción de que se produzca una rotación importante en el once. Por lo pronto entrarán Emerson, Bartra o Feddal, Javi García, Guardado y, quizás, Juanmi. Es hora de que la profundidad de plantilla se muestre. Tiene el Betis 23 profesionales y sólo se quedaron en Sevilla Francis y Barragán, puesto que Rubi completó la convocatoria con dos canteranos que hicieron la pretemporada y que cubren dos puestos específicos con bajas: Ismael en el mediocentro y Raúl en la delantera.



Los canteranos suponen un aire fresco en la competencia que también le puede servir a Rubi, conminado a sacar también más rendimiento de hombres que apenas han gozado de minutos como Lainez o Juanmi. La cercanía del siguiente duelo ante el Levante, el martes 24, facilita que las rotaciones tengan mayor sentido, pero finalmente se lo dará el resultado que pueda obtener de su visita a Pamplona para un Betis necesitado de confianza y puntos para abandonar la zona baja e ir en busca de las posiciones que le corresponden por presupuesto e intenciones esta campaña.



Decía ayer Rubi que le preocupaba, sobre todo, el número de faltas recibidas y la amplia diferencia con respecto al segundo en esta estadística en LaLiga. Además, esto no ha tenido incidencia en los castigos a los rivales puesto que el que habitualmente se ha quedado con menos jugadores ha sido el bloque verdiblanco. El ojo está puesto en el trato a Fekir, el futbolista que más regates intenta y el más castigado por las patadas y agarrones de los oponentes. No se espera algo diferente en Pamplona y está por ver si Del Cerro Grande es capaz de proteger al campeón del mundo francés si el marcaje supera los límites del reglamento. En todo caso, en el vestuario bético ya han hablado de cómo afrontar este tipo de situaciones, no perder la calma y sacar el máximo provecho posible de su superioridad técnica.



Osasuna mantiene su bloque de la temporada pasada con algunos retoques de calidad, sobre todo arriba, con jugadores como Chimy Ávila y el trotamundos Adrián. Venció en Leganés en la primera jornada (0-1) y ha empatado los tres siguientes duelos: con Eibar (0-0), Barcelona (2-2) y Valladolid (1-1). La última vez que venció el Betis en Pamplona también arbitró Del Cerro Grande y marcó Joaquín, aunque decidió el tanto lejano de Felipe Gutiérrez en el tramo final del choque. Ahora Rubi quiere que su equipo aprenda de lo fallado y sufrido para que pueda demostrar que lo que prepara tiene mejor pinta.