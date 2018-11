Quique Setién tiene un estilo y una idea del fútbol muy definido, eso le ha lelvado en algunas ocasiones a decir que no le gustan otros estilos de fútbol que practican equipos como, por ejemplo, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Ayer acudían a El Larguero de la Cadena SER Gabi, ex futbolista del Atlético, y Xavi, ex del Barça, ambos jugando en la recta final de su carrera en Qatar. El ex capitán colchonero fue cuestionado por si le molestaban las palabras de Setién sobre el estilo de juego del Atlético, a lo que Gabi respondió que “a mí no me molesta, yo como he ganado con ese estilo, no me molesta. Yo prefiero jugar de esa manera y ganar, que jugar como Quique Setién e ir al Metropolitano y perder 1-0. Yo juego para ganar, el Atlético saca mayor rendimiento jugando como está jugando, si quisiera jugar como el Barcelona no creo que peleara por los títulos. Por eso respeto tanto al Atlético, o al Barça, que creen como juegan es como pueden ganar”.

Sí tuvo palabras de elogio hacia el estilo del Betis de Setién Xavi Hernández, que consideró el mismo como apto para la idea que suele practicar el FC Barcelona. “Sí sería un buen técnico para el Barça y para cualquier equipo. Tiene un idea de juego muy adaptable a lo que hace el Barcelona, salida desde atrás, posesión de balón, tener el dominio a través del balón… es la base del fútbol del Barcelona. Claro que sería adaptable”, señaló.

También reconoció el centrocampista catalán que vio la victoria verdiblanca en el Camp Nou, señalando que estuvo “muy bien el Betis. No es que fueran valientes, es que Setién cree en eso, tiene futbolistas y ficha futbolistas para ese estilo como Sidnei, Canales, Bartra, Lo Celso… que no pierden fácilmente el balón”.

Así pues, dos estilos de ver el fútbol y dos valoraciones sobre la idea del mismo que tiene el técnico verdiblanco, Quique Setién.

Sí quieres escuchar y ver las valoraciones de Gabi y Xavi, en el vídeo, de los minutos 15:40 al 18:04