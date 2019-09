El paso adelante que no termina de dar el Betis de Rubi

Ya se ha consumido el primer mes de la temporada 2019-20. Tiempo empleado por el Real Betis de Rubi en sumar cinco de los 15 puntos que se han disputado. El domingo 18 de agosto arrancó el campeonato para los verdiblancos con una derrota en el Benito Villamarín contra el Valladolid (1-2). Una semana más tarde tocó afrontar el primer desplazamiento de la campaña. En el Camp Nou, pese a adelantarse en el marcador, el equipo bético se vino abajo y acabó goleado por el Barcelona (5-2). A la tercera fue la vencida y el conjunto verdiblanco consiguió estrenar su casillero de triunfos con motivo de la visita del Leganés al Benito Villamarín (2-1). La victoria permitió a Rubi y sus futbolistas afrontar con algo de tranquilidad el primer parón de LaLiga 19-20 por los compromisos internacionales de las selecciones. De vuelta al campeonato regular, el Betis no pudo pasar del empate (1-1) ante el Getafe en Heliópolis. Y cinco días más tarde se repitió el reparto de puntos, en este caso con motivo del desplazamiento verdiblanco a Pamplona. Con cinco puntos de 15 posibles y a falta de que se complete a lo largo del día de hoy la quinta jornada, el Betis se encuentra en la segunda parte de la clasificación, dos puntos por encima de la zona de descenso y a tres de la sexta posición.

Once contra once

«En cuatro partidos hemos recibido tres expulsiones. Tenemos que superar este momento. Quiero jugar los partidos con once porque si no nos condiciona muchísimo. A veces no nos da tiempo a que se vea. En el minuto 23 estábamos con diez», comentó Rubi a la finalización del encuentro disputado ante el Getafe, cita en la que los verdiblancos acabaron con nueve por las tarjetas rojas directas mostradas a William Carvalho y Loren. La historia recordó a la de la primera jornada, cuando el Betis se quedó con uno menos nada más empezar por la expulsión, también por roja directa, del guardameta, Joel Robles. Sin embargo, en Pamplona no hubo incidencias arbitrales más allá de las tarjetas amarillas vistas por Mandi y Guardado. El Betis completó los 90 minutos de juego con once futbolistas, lo mismo que su rival. Pero ni siquiera el hecho de acabar sin expulsados llevó al equipo de Rubi a ofrecer ante el Osasuna una mejor cara en cuanto al juego y, sobre todo, en el resultado. El Betis, que con once en el campo encajó cinco en el Camp Nou y luego logró ante el Leganés la victoria en Heliópolis, sumó en El Sadar su segundo empate de la presente temporada.

Portería a cero

Uno de los problemas detectados nada más ponerse en marcha el proyecto liguero de Rubi en el Betis tiene que ver con la seguridad defensiva. Los tres centrales utilizados por Rubi (Feddal ni siquiera ha saltado al césped en los cinco encuentros disputados), han demostrado que se encuentran un peldaño por debajo del nivel mostrado durante la pasada campaña. Pero el asunto va más allá de lo que han hecho o dejado de hacer Mandi, Bartra y Sidnei. El Betis, en bloque, ha transmitido una importante sensación de inseguridad en muchas de las fases de los cinco partidos disputados. En el propio encuentro de Pamplona, la falta de puntería del equipo local y las intervenciones de Joel hicieron mucho para que el marcador final fuera de 0-0. Los verdiblancos dejaron por primera vez en la temporada su portería a cero y también fue la primera ocasión en la que no superaron al meta rival.

Aportaciones individuales

No ha conseguido Rubi hasta el momento que el Betis funcione como un bloque. Hay muchos momentos de los partidos en los que las líneas del equipo aparecen muy separadas, con muchos metros de distancia entre cada una. Así no es sencillo lograr que la circulación de balón sea fluida y capaz de generar peligro en el área rival. No se percibe una falta de actitud, pero lo cierto es que se echa de menos una mayor intensidad y velocidad en las transiciones. En vista de que el colectivo no termina de funcionar en condiciones, el equipo vive sobre todo en los primeros compases del campeonato de aportaciones individuales. La pausa que pone Fekir cuando tiene el balón en su poder, la verticalidad de Canales, a pesar de que le falta chispa respecto al futbolista que se pudo ver el curso pasado, el golpeo en faltas o saques de esquina de Joaquín, y la capacidad de Loren para optimizar su lucha contra los centrales rivales, se han convertido en los argumentos individuales más destacados de los verdiblancos.

Lo que viene

Cuando se sorteó el calendario liguero allá por el mes de julio, en Heliópolis acogieron con relativa satisfacción los primeros emparejamientos. Más allá de lo que siempre significa visitar el Camp Nou, el resto de compromisos invitaban a pensar en una posible acumulación de puntos con los que arrancar bien el campeonato. Sin embargo, el Betis perdió con el Valladolid, empató con Getafe y Osasuna, y sólo ha podido superar al Leganés. Ahora, los planes inmediatos de los verdiblancos pasan por enfrentarse en el Benito Villamarín al Levante, viajar al campo del Villarreal y recibir al Eibar. Tres partidos en apenas once días que servirán para comprobar si el equipo verdiblanco evoluciona de manera positiva o no. Tres compromisos fundamentales antes de llegar al segundo parón de la temporada por los compromisos de las selecciones. A continuación, el Betis tiene programado un desplazamiento a San Sebastián para jugar en Anoeta ante la Real Sociedad. Será el domingo 20 de octubre a las dos de la tarde.