Pau – Joel: ¿habrá cambio en la portería ante el Espanyol?

Quique Setién comenzó la temporada 18-19 alternando en la portería a sus dos nuevos guardametas, Pau López y Joel Robles, aunque dicha rotación se rompió tras las eliminaciones del Betis en Europa y la Copa del Rey. Joel Robles lo había jugado prácticamente todo en la Europa League y todos los encuentros en el torneo copero, además de algún partido suelto en LaLiga. Pero el guardameta de Getafe no juega ni un sólo minuto tras la derrota en Mestalla en la vuelta de las semifinales de la Copa. Y podría tener una nueva oportunidad de defender la portería del Betis el lunes ante el Espanyol.

Sin poner en duda el hecho de que Pau López está realizado en el cómputo general una buena temporada y dejando claro que el Betis ha acertado con su fichaje, la mala dinámica que está teniendo el equipo también parece llevarse por delante al portero bético en su rendimiento. Porque desde que le paró el penalti a Cazorla en el último suspiro del Betis – Villarreal, gracias a cuya parada el Betis ganó su último partido, no ha cuajado buenas actuaciones bajo los palos en los partidos sucesivos.

Salvando el derbi ante el Sevilla, en el que no tuvo incidencia en ninguno de los tres goles encajados, en los encuentros frente al Valencia y el Levante Pau López ha salido en la foto de cuatro de los seis goles encajados en ambos encuentros. Comenzó su mala racha en el Villamarín con los tantos de Guedes. En el primero, el portero bético tardó mucho en vencerse en un disparo desde fuera del área que terminó llegando más flojo de lo esperado a sus dominios. Mientras que en el segundo, aunque puede estar algo tapado, tampoco está demasiado contundente a la hora de ir a por la pelota. Después, ante el Levante, en los dos primeros goles tiene clara incidencia. Cuando no es capaz de sacar el débil disparo de Campaña en el primer tanto del minuto nueve y después al no saber qué hacer con el balón en sus manos después de que la pelota fuera peinada por Loren y rebotarle al portero en la cara.

Son detalles y señales que hacen pensar que Setién puede cambiar de portero el lunes frente al Espanyol, teniendo en cuenta la alternancia que mantuvo durante una época de la temporada y que el portero que viene siendo habitual en los onces no pasa por su mejor momento. O el cuerpo técnico decide cerrar filas en torno a Pau y mantenerlo en el equipo para darle toda la confianza.