Pau López: “Desde que era pequeño no disfrutaba tanto de jugar al fútbol como hago en el Betis”

Su 2018 ha sido sensacional. Apostó fuerte y le ha salido bien. Lo pasó mal en la salida del Espanyol pero ahora es un habitual en la selección española y milita en un proyecto al alza, que va sexto clasificado de LaLiga, en dieciseisavos de la Liga Europa, en octavos de la Copa del Rey. Pau López (Gerona, 1994) habla con serenidad y confianza. Se acomoda ante el suave sol del invierno sevillano que ha cambiado por el frío de Londres en estas fechas navideñas y analiza lo sucedido y lo que está por venir regando su discurso de humildad y espíritu de superación.

-¿Cómo ha sido su 2018?

-En general ha sido bueno. En el Espanyol me tocó una etapa algo más complicada, me pilló que a partir de enero dejé de jugar pero luego pasó la lesión de Diego (López), volvieron a contar conmigo y todo ese lío que la gente no entendía por mi no renovación con ellos. Luego la firma por el Betis fue un paso adelante, muy positivo. Cuando lo meditamos mi mujer y yo creíamos que ese cambio era lo mejor para mí y estoy feliz de la decisión que tomé. Creo que he ido de menos a más, cada día me siento mejor con el equipo y el equipo también ha ido a mejor en esta mitad de temporada. Con ganas ya de afrontar siguiente año.

-Vaya cambio de enero a diciembre, ¿no?

-Ni me lo podía imaginar. Cuando yo firmo por el Betis todavía no había entrado en Europa, no estaba en esa racha de partidos buenos. Aposté porque creía que era un proyecto bonito y, vaya, ves los jugadores que han llegado luego al club y cómo juega el equipo, cómo hemos llegado en Liga Europa a campos complicados, cómo está ahora en LaLiga… Y es algo que te apetece mucho, un proyecto al alza en el que se disfruta mucho y hay muy buen ambiente. No conocía Sevilla y la ciudad me encanta, el clima también la gente. Todo ayuda. Es un buen momento para el club y la gente que lleva el mando es agradable y nos tratan de maravilla a mí ya mi mujer. No me puedo quejar la verdad.

-Es cierto que usted fue el primero que apostó por el proyecto 2018-19. Luego fueron llegando jugadores como William Carvalho, Sidnei, Lo Celso…

-Y Canales. Al Betis lo ves desde fuera y te llama la atención cómo juega el equipo. Fíjese el estadio, que cada vez vas a jugar un partido hay un montón de gente. Van las familias enteras. Y una cosa. No sé por qué y me da la impresión de eso que en este campo ves la misma cantidad de mujeres y hombres. La verdad es que me sorprende muchísimo, no por nada sino porque al final uno está acostumbrado por los sitios en los que he estado que haya muchos hombres y pero es que aquí vas por la calle y te paran chicos, chicas, niños, niñas, padres, madres y ves que son fanáticos del fútbol. Es una cosa diferente que no se vive en otros lados y la verdad es que es muy bonito.

-¿Qué le dicen a usted cuando le paran?

-Me tratan muy bien. No me puedo quejar. Siempre son cosas positivas, están contentos de que este aquí y para mí eso es lo mejor, que ellos estén felices, pueda vestir esta camiseta y que quieran que esté aquí pues te dice mucho.

-Pero en Sevilla no sólo hay béticos y sí una dualidad muy acentuada.

-Bueno, cuando voy con la familia a veces te apetece pasar un poco más desapercibido pero entiendes que la gente cuando te ve le hace ilusión saludarte y te piden fotos. Sí es cierto que la gente es del Betis y del Sevilla y es algo que nunca había vivido. Es una cosa muy drástica, no pasa en otros lados. Me lo habían comentado y es bonito vivir la rivalidad así en el fútbol si es sana. Es algo muy peculiar, la gente de aquí tiene mucho arte y si la rivalidad es buena están todo el día haciendo bromas. Eso es bonito.

-¿Se ve como portero del Betis para muchas temporadas?

-Me gustaría. He firmado cinco años y el proyecto es bueno, estoy disfrutando muchísimo jugando al fútbol. Desde pequeño no disfrutaba tanto jugando al fútbol como hago en el Betis. Estoy contento, muy contento, mi mujer está feliz. Eso es importante, que tu pareja esté bien. Ha hecho muy buena amistad con la mujer de Canales y estamos muy contentos con el paso que hemos dado. Si ella está feliz y contenta eso me ayuda a que yo lo esté aquí.

-El grupo que han conformado en el vestuario es muy bueno.

-Es evidente que eso ayuda. Yo venía de uno muy bueno también en el Espanyol pero aquí el cuerpo técnico ayuda muchísimo. El míster es muy cercano y Marcos (Álvarez) está todo el día haciendo bromas y eso hace que la gente se integre muchísimo. Nos reímos o puteamos al compañero al otro pero al final estamos trabajando y eso es muy bueno.

-La racha con la que han cerrado 2018 indica que estaban en línea ascendente.

-Al inicio de la temporada jugábamos mejor que en estos últimos partidos, teníamos más ocasiones, la posesión de la pelota y nos creaban menos pero no estábamos acertados de cara a puerta o pasaba algo pero en los últimos partidos el equipo ha ganado un poco más de madurez. El partido que ganamos contra el Espanyol fue muy trabajado. Es de esos que a principios de temporada lo acabas perdiendo pero supimos tirar de oficio, apretar y apareció la calidad de Cristian (Tello). Dimos la sensación de un equipo diferente. En el buen momento del equipo también es importante que el míster le da continuidad a mucha gente. Están jugando muchos y eso viene bien. Algunos querrán jugar más pero eso es normal. Lo que queremos hacer es mejorar al anterior partido. Hemos demostrado capacidad y que podemos ganarle a cualquiera pero desde la humildad y el trabajo siempre. En el momento que nos creamos que somos los mejores vamos a ir mal. Todos los partidos son complicados. El Levante y el Valladolid nos ganaron en casa y con el Rayo nos costó mucho.

-¿La gente entiende que lo que hacen en el área pasándose el balón entre usted y los defensas es un señuelo para atraer al rival?

-Si se fija, los partidos que hemos jugado mejor han sido en los que los equipos han venido a apretarnos arriba. Al final atraes mucho a la gente y si superas la línea de presión tienes mucho campo para atacar. Por ejemplo, contra el Barcelona. Si se echan atrás es más difícil. Pero bueno, cuando las cosas van bien se dice que es el mejor estilo del mundo y cuando van mal que es que no sabemos jugar con la posesión. Hay que buscar una cosa intermedia. Hay equipos que juegan a tenerla y otros que no. Lo importante es ganar. Da igual cómo lo hagas. Nosotros creemos que tenemos que jugar así, al míster le gusta y puede que haya días mejores o peores pero es en lo que nosotros nos sentimos fuertes.

-¿Y para un portero? ¿Cómo lleva ese riesgo? ¿O se divierte más?

-Yo disfruto jugando desde atrás porque participas más en el juego del equipo, siempre y cuando domines mucho cómo se hace. Al principio, en la pretemporada, me costaba muchísimo porque tienes que cambiar muchas cosas, como por ejemplo donde estarán tus compañeros, qué tienes que hacer cuando no sucede lo que piensas que va a pasar… Es complicado. Pero con el paso de los partidos mejoras y por eso vamos en línea ascendente. Cada partido te sientes más cómodo, ves vídeos con Jon (Pascua), analizas la situación… Si no lo dominas es más complicado pero si lo dominas, te apetece. Quieres meterte en los rondos. Por ejemplo, en las posesiones que se hacen en el entrenamiento lo pasaba mal al principio porque aquí hay jugadores de mucha calidad pero después dominas más y disfrutas. Con el juego de pie puedes mejorar muchísimo pero tienes que arriesgar y equivocarte para aprender.

-Lo que está aprendiendo ya será una riqueza para su evolución como portero, ya que usted es joven.

-Evidentemente, cuantos más aspectos puedas dominar, mejor. A lo mejor voy a otro equipo en el que no se juega a esto y no lo utilizo pero sí me podría adaptar a otro en el que sí. En todo caso mejorar es bueno siempre y te hace crecer poco a poco.

-Y ha apuntado un asunto muy evidente en su equipo: los mecanismos.

-Tanto Joel (Robles) como yo hemos tenido suerte porque el equipo que empezó con el míster no es el de esta temporada. Nosotros nos hemos adaptado a un grupo que ya llevaba un año de evolución. Así ha sido más fácil porque sólo era encajar las piezas. Sabemos que los compañeros van a estar ahí, donde deben y eso nos facilita mucho las cosas.

-¿Qué pensaron cuando se criticaba tanto al equipo durante el bache?

-Bueno, eso pasa en todos lados. Cuando no salen las cosas bien hay que buscar algo. Es normal. En el fútbol la gente quiere ganar. El vestuario estaba aislado y ahí dentro sabíamos lo que hacíamos bien y mal. Siempre confiamos en cambiar las cosas y así ha sido. Al principio de temporada tuvimos menos suerte de cara al gol y ahora con media jugada marcas. Al final esto se trata de creer en lo que haces y las cosas después van a salir, seguro.

-Usted es portero pero, ¿en categorías inferiores fue alguna vez jugador de campo?

-Jugué muy poco, no sé si medio año de delantero pero era un desastre. Era muy pequeño. Me puse de portero porque mi padre jugaba a eso cuando yo era pequeño. Poco a poco he ido disfrutando de la portería y ahora estoy contento.

-Es decir, que el fútbol le viene por vía familiar.

-Mi padre jugaba en el pueblo. Mis dos hermanos han sido jugadores de campo y yo, portero. También jugué al baloncesto porque en el cole todos los amigos lo hacían pero ya en el benjamín B del Girona era portero y de ahí pasé al Espanyol en cadetes. En esa época todas las caídas eran duras por los campos de tierra. Llegabas a casa con la pierna roja pero ahora te tiras en estos campos da gusto.

-¿Qué hizo cuando le firmó el Espanyol?

-Yo iba al instituto en Amer y me recogía un taxi que me llevaba a Santa Coloma de Farnés para recoger a otro compañero, luego a Vidreras e íbamos directos a Barcelona porque yo entrenaba antes específico con los porteros del cadete y del juvenil y luego lo hacía con mi equipo a las 20.30 hasta las 22.00. Luego de vuelta para casa y llegaba a las 23.30. Me esperaba mi padre en Gerona con un bocadillo que hacía en casa de mi abuela y nos íbamos para casa. Al día siguiente al instituto y más de lo mismo. Así cuatro días a la semana y después mi padre y mi madre venían a verme a los partidos. Todo eso fue así hasta juveniles, que quitaron los taxis y pusieron una residencia justo al lado de la ciudad deportiva. Ahí me quedé dos o tres años y del juvenil pasé al filial, cuando me fui a un piso y empecé a vivir con mi novia.

-Muchos esfuerzos para llegar alto.

-Estoy contento de haber jugado al fútbol pero he perdido mucho tiempo de estar con mis amigos. No tenía tiempo material de estar con ellos. Tenía que ir todos los días a Barcelona menos uno, los fines de semana viajaba para jugar… Es complicado. Al final estoy feliz por haber llegado. En la residencia sí compartes más con los compañeros aunque al principio siempre es difícil salir de casa pero disfruté mucho de esos años.

-Supongo que cuando se lo tomó más en serio fue en esa época.

-Bueno, yo jugaba en el Espanyol entonces porque me divertía, me gustaba. No tenía expectativas o metas altas. Seguía estudiando porque si no llegaba el día iba a tener toda la vida por delante y tenía que plantearme eso. Llegó un cambio radical que fue que cuando acabé la temporada en el filial yo quería salir cedido a un club de Segunda A para crecer un poco y jugar y decidieron que me quedara en el Espanyol. Fui el portero de la Copa y llegamos hasta semifinales. Eso me dio ese caché para estar en el equipo. Pero es un mundo complicado. La temporada siguiente el equipo encajó muchos goles y fue mal. Tan joven se hace cuesta arriba. Dejas de disfrutar del fútbol y piensas ‘¿por qué antes sí salían las cosas y ahora no?’. Creo que lo que me marca es mi marcha a Inglaterra. Ahí cambio muchísimo a nivel deportivo, aprendo muchas cosas que hace que en el campo esté más cómodo, domine todo muchísimo más. Es el cambio que me dio poder estar aquí a este nivel y en la selección. No sé dónde estaría si no hubiera ido allí porque fue un cambio arriesgado sabiendo que no iba a jugar pero me dio la vida a nivel deportivo y personal vivir en otro país con mi mujer.

-¿En qué sentido?

-Vives otra cultura. Los inicios fueron complicados y no tienes quién te puede ayudar, no conoces la ciudad, el club… Pero tuve la suerte de encontrarme a Erik Lamela. Él y su mujer nos abrieron las puertas de su casa sin conocerlos y eso nos salvó. En Londres va mucho la gente a su bola. No es mejor ni peor, sino diferente. Uno sabía el idioma pero por lo que aprendimos en el colegio pero cuando estás allí evolucionas mucho. Cuando estábamos más adaptados tuvimos que volvernos.

-¿Y tiene la Premier como una meta de futuro?

-Es algo que cuando era pequeño me llamaba muchísimo la atención. Mauricio (Pochettino) me dio la oportunidad de irme allí. Tanto él como su cuerpo técnico, con el entrenador de porteros Toni Jiménez, me facilitaron vivir eso. Yo ya sé lo que es estar ahí, vivir ahí, jugar ahí. Tiene cosas buenas y malas, me gusta más la vida en España. Allí el público es diferente también pero tuve que volver y hacer las cosas bien para estar aquí hoy.

-¿Y dónde dejó sus estudios?

-Yo he ido a la Universidad. Tengo el primer año de INEF y la mitad del segundo pero nació mi hija, me fui a Inglaterra y he parado el tema pero es verdad que cuando estaba jugando en el Espanyol seguía estudiando. Me gustaría acabarlo pero con la hija pequeña y al jugar en Europa cada tres días viajamos… El tiempo en casa me gusta pasarlo con mi mujer y mi hija. Ojalá tenga tiempo porque tener una carrera es algo que me gustaría mucho.

-Le queda mucho, pero ¿se ve de entrenador después de acabar su carrera?

-No. Me gusta mucho jugar al fútbol pero no sé si me gusta para vivir después de ello. Tiene cosas buenas y malas pero no creo que me sienta cómodo en un sitio como entrenador de porteros. No me gusta tanto el fútbol como para dedicarle tanto tiempo. Me gustas muchísimo ser jugador, me divierte muchísimo pero no para trabajar luego en ello.

-¿Qué persona ha sido clave en su carrera?

-Tommy Nkono me cuidó muchísimo en categoría cadete y juvenil en el Espanyol. Siempre creyó en mí, confió en los momentos complicados y fue como mi padre. Le estoy muy agradecido. Y, después, Toni Jiménez, la persona que me cambió. Uno es quien me cuidó como si fuera su hijo y otro el que me cambió la vida deportiva.

-¿Qué le pide a 2019?

-Que me respeten las lesiones. Y que las cosas vayan como últimamente para que pueda seguir creciendo y mejorando. En el colectivo tenemos un gran equipo, una gran afición y ojalá podamos hacer cosas grandes y bonitas pero hay que ir paso a paso, escalón a escalón, para llegar lo más lejos posible.