Pau López: “¿Salir? Firmé cinco años en el Betis y estoy muy feliz aquí”

El guardameta del Betis Pau López es uno de los futbolistas del plantel verdiblanco con cartel en el mercado. No obstante, su futuro se ha vuelto a vincular con la posibilidad del Barça en las últimas semanas. Pese a todo, Pau ha querido dejar las cosas claras en una entrevista concedida a Radio Marca Sevilla: “Sí, estoy muy feliz en Sevilla. ¿Sabes qué pasa? Que cuando leo esas cosas me río porque ni padre estuvo aquí ni es mi representante. A mi padre le quiero mucho, pero no estuvo ni nada de eso. No creo que a mi padre le gustara ser representante”, dijo en relación a una hipotética negociación que trascendió hace unos días para su salida.

“Firmé cinco años y estoy muy feliz. Tal y como me ha ido la temporada, imagínate, venir a un club nuevo, haber jugado tantos partidos, en Europa League, ir a la selección… No me puedo quejar. La gente se ha portado muy bien conmigo desde que llegué y estoy muy agradecido”, añadió de forma tajante, dejando patente cuáles son sus intenciones.

También habló Pau sin tapujos sobre un supuesto enfrentamiento con el cuerpo técnico: “Yo estaba jugando y después del partido contra el Espanyol el míster habló conmigo y me dio sus razones, que no son mi malas ni buenas, sino que al final él me las dio. Yo no las voy a hacer públicas, si lo quiere hacer él yo no tengo ningún problema, y nada más. Yo con el míster me llevo perfectamente bien, no pasó nada el día del Levante que dijeron que si después del partido… Nada de nada. Yo sé el motivo por el que en estos últimos partidos no juego, el míster me lo dijo. Y si no me hubiera dado ninguna explicación tampoco pasaría nada, cuando juego no me la da, así que cuando no juego tampoco tiene por qué. Vino, me explicó y ningún tipo de problema. Si él quiere hacerlo público, ya está, pero con el míster me llevo genial, no he tenido ningún problema nunca y aquí menos tal y como me ha tratado el míster, sería de desagradecido. Mi temporada y estar en la selección es en parte gracias a él, sólo tengo palabras de agradecimiento a Setién como técnico porque me ha hecho crecer mucho y por cómo se valora fuera de aquí por cómo juega el equipo. Niego tener ningún problema con el míster ni con nadie del staff y la decisión de no jugar los tres últimos partidos me lo comentó sin ningún tipo de problema y nada más”.

Por último, habló de la selección: “La selección me encanta, me encanta ir, pero si el míster decide que no tengo que estar, pues no tengo que estar, no pasa nada. Cada vez que pueda ir y el míster confíe en mí iré a disfrutar y ayudar al equipo en lo que pueda. Si no puedo estar, animaré desde casa y desearé que las cosas vayan muy bien, no tengo problema en ese sentido. La Selección me lo tomo como un premio, si puedo estar es algo increíble, y si no, a animar desde casa. El míster conmigo se ha portado genial desde que llegó, ha confiado mucho en mí y sólo puedo tener palabras de agradecimiento. Cuando me necesite y crea que tengo que estar ahí, ahí voy a estar al 100%, y cuando crea que no, a respetarlo al 100%, sin problema. Ojalá pueda volver a ir, pero si no puede ser, pues no puede ser”, concluyó.