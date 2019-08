Pedraza: «Este Betis está hecho para luchar por jugar la Europa League»

Antes de visitar al Barcelona, Alfonso Pedraza atiende a ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com, donde repasa sus primeras semanas como bético y habla de lo que espera de esta nueva temporada, en la que ve al Betis preparado para luchar por Europa.

– ¿Cómo están siendo sus primeras semanas en el Betis?

– Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy completamente adaptado al equipo, los compañeros, el entrenador, la gente que trabaja en el club. Me han acogido con los brazos abiertos. La ventaja que tengo es que soy de Córdoba y estar cerca de mi tierra me ayuda muchísimo.

– ¿Qué tipo de vestuario se ha encontrado? ¿Se lo esperaba?

– Sí, me lo esperaba. Hablé con compañeros y me dijeron que me iba a encontrar un vestuario muy alegre y así ha sido. Estoy muy contento por los compañeros que tengo, la verdad es que es una alegría encontrarse un vestuario así y eso nos va a ayudar.

– ¿Cómo se ha adaptado al estilo de juego de Rubi?

– La verdad es que Rubi y su cuerpo técnico es bastante trabajador, eso ayuda para mi posición. Soy lateral derecho y en el izquierdo llevo poquitos años en esa posición. Me están ayudando mucho y yo me estoy encontrando muy a gusto ahí.

– ¿Venir al Betis es un salto importante?

– Para mí ha sido un gran salto venir a este gran club, estoy muy feliz, y más ahora jugando en una nueva posición para mí. Estoy completamente adaptado y mentalizado en hacer un buen año.

– ¿Cómo vivió su primer partido, la derrota ante el Valladolid?

– Fue un debut amargo por la derrota, pero sintiendo el cariño de la gente, me sorprendió. Bueno, no me sorprendió porque ya había venido como visitante aquí y lo de esta afición es tremendo. Fue un partido amargo, porque perdimos, pero el equipo con diez hizo un tremendo esfuerzo, dio la cara y tenemos que quedarnos con lo positivo. Hay que pasar página y pensar ya en el siguiente partido, que aunque es difícil sólo pensamos en ganar.

– La primera derrota no ha creado una alarma en el vestuario…

– Alarma no, pero cuando juegas quieres ganar y cuando no lo haces te vas fastidiado. La sensación que dimos fue la de hacer un buen partido pese a estar con diez. Lo que importa es el resultado, que no fue positivo, pero ahora queda mirar hacia adelante.

– El míster sigue haciendo ajustes para el futuro

– Sí, nos ha ido hablando de diversos conceptos para mejorar. Ten en cuenta que llevamos muy poco tiempo trabajando juntos, sólo mes y medio. Queda mucho por mejorar, tanto en defensa como en ataque. Estamos aprendiendo de lo que el míster quiere día a día.

– ¿Vieron a Joel fastidiado en el vestuario?

– Sí, sí que lo vimos fastidiado. Que te expulsen, nadie quiere dejar a su equipo con diez y menos en el minuto 8. Son situaciones de juego y hay que pasar página y pensar en el siguiente.

– El fichaje de Borja Iglesias.

– Es un pedazo de delantero y una grandísima persona. Ya lo viene demostrando desde Segunda B, el año en Segunda en el Zaragoza y ya el año pasado en el Espanyol, que hizo una grandísima temporada. Estoy muy contento de que esté con nosotros, porque nos va a dar muchísimo.

– ¿Forzará para el Camp Nou?

– Los esguinces son difíciles de llevar y más sabiendo que fue un golpe duro. Pero no hay que tener prisa, es la jornada dos y queda mucho por delante para que nos pueda ayudar.

– ¿Qué le parece la competencia con Álex Moreno?

– Al final, esto es competencia. El Betis tenía que fichar ahí a un jugador. Si hay lesión, con uno sólo nunca sabes lo que puede pasar. Esto es el Betis y aquí tiene que haber competencia para que todos podamos crecer.

– ¿Cuál es el objetivo?

– Este Betis está hecho para pelear por lo más alto. Vamos a luchar por estar lo más arriba posible y jugar la próxima temporada la Liga Europa. Hay equipo para estar ahí.

– La selección

– Bueno, pero mi intención no es mirar a la selección. Quiero entrenar día a día y mejorar, hacerlo bien cada domingo. Si luego llega el premio de ir, bienvenido sea. Pero mi idea es la de crecer en el Real Betis.

– La visita al Barcelona

– Sabemos que ir al Camp Nou es un partido muy difícil. No tenemos que achantarnos ante ningún equipo. Ya el Betis ganó allí el año pasado, así que vamos con la motivación de conseguir un buen resultado.