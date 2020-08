Pellegrini y la pretemporada del Betis: menos partidos y más entrenamientos

En una semana regresa el Real Betis a la actividad con los primeros test antes de emprender viaje a Marbella, donde realizará la concentración de pretemporada pensando ya en la 2020-21. Unas vacaciones cortas para el grupo verdiblanco, que ya apura estos días principalmente en zonas costeras de España. En la localidad costasoleña arrancará el Betis de Manuel Pellegrini, que antes de este fin de semana ya estará en Sevilla con reuniones programadas de cara a seguir planificando las muchas tareas a emprender para ajustar tanto la plantilla como la labor que realizará con ella en las próximas semanas. En este sentido, el preparador chileno ya ha dejado claro una cosa: quiere menos partidos y más entrenamientos.



El diseño de la pretemporada no es fácil por los muchos condicionantes que hay para todos los equipos. LaLiga ha bunkerizado los hoteles y los centros de entrenamiento y ha recomendado que haya enfrentamientos entre conjuntos españoles ya que todos siguen el mismo protocolo para prevenir el Covid-19. Los desplazamientos también son arriesgados y es posible que el Betis programe los duelos preparatorios con los conjuntos de nivel más cercanos o bien los que estén también concentrados en localidades próximas. Esta reducción de las posibilidades y del tiempo para preparar al conjunto, ya que sólo habrá un mes para comenzar el curso si se mantiene la fecha del 12 de septiembre, encaja con la idea de Pellegrini de disputar menos partidos.



En Marbella tendrá el Betis el entorno que quiere Pellegrini para realizar todo el trabajo. Conoce bien el conjunto verdiblanco estas instalaciones por desarrollar en ellas parte de la preparación veraniega en 2016 y también por la reciente disputa de la exitosa fase de ascenso del Betis Deportivo a Segunda B. De hecho, algunos de los protagonistas del filial verdiblanco estarán con el primer equipo a partir del lunes. Aunque los nombres no están todavía definidos todo apunta a Robert, Raúl y otros jugadores en función de las posiciones que necesite Pellegrini en su plantel. En la pretemporada de Marbella, que se convertirá en un búnker verdiblanco, Pellegrini quiere desarrollar más sesiones de trabajo con un equipo que quiere transformar a su idea y estilo de cara a que pueda ser competitivo a partir del arranque de la temporada, previsto en estos momentos para el 12 de septiembre.



No se esperan viajes a otros países para disputar amistosos, como sí sucedió en campañas anteriores, debido a las circunstancias sanitarias. En las pretemporadas más recientes el Betis ha jugado en México, Marruecos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Portugal… Ahora todo parece que se desarrollará en España y no habrá encuentros que generen importantes ingresos para el club, sino que se priorizará la visión competitiva para que Pellegrini pueda hacer las pruebas que necesita de cara a que sus jugadores puedan mostrar ante sus ojos el rendimiento que ofrecerían durante el curso.



La mayoría de jugadores de la plantilla del Betis está desarrollando sus vacaciones en España, como se puede comprobar a través de sus publicaciones en las redes sociales. Este verano, ante la suspensión de todas las competiciones de selecciones, no habrá incidencias por retrasos en las incorporaciones debido a esta causa, como sí sucedió y afectó sobremanera el pasado curso con jugadores importantes como Guardado o Mandi.



Así, comenzará la semana próxima el trabajo de campo de Pellegrini al frente del Betis. Sólo 22 días después de cerrar la temporada 2019-20 con mal sabor de boca en Valladolid. No se ha producido hasta ahora ningún movimiento en la plantilla más allá de los retornos de Pedraza y Aleñá a sus equipos de origen (Villarreal y Barcelona) tras finalizar las cesiones, y el anuncio de la no continuidad de Barragán, que concluyó su vinculación. El traspaso de Feddal al Sporting de Portugal sigue bloqueado y el club verdiblanco no ha cerrado aún ninguna incorporación de manera oficial para el primer equipo.