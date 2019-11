Betis – Valencia: el plebiscito

Buscando el significado de la palabra plebiscito, solemos encontrar dos acepciones principales: un «procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado», o el «apoyo masivo de un pueblo a una determinada causa». Es por eso, relacionándolo a los términos «votación popular» o «apoyo masivo de un pueblo», que el choque del sábado en el Benito Villamarín ante el Valencia (16 horas) es un auténtico plebiscito para el Betis. Pero para todos los estamentos de la entidad verdiblanca. Es un partido con una importancia bastante mayor que se reduce a los tres puntos en juego.

Evidentemente, el objetivo del Betis es que consiga ganar al Valencia. Eso haría que la derrota en el derbi quedara atrás y la línea ascendente mostrada ante el Celta de Vigo y el Real Madrid se mantuviese. Además, el conjunto bético seguiría fuera de los puestos de descenso y un hipotético triunfo ilusionaría a los profesionales y la afición con la posibilidad de iniciar una escalada en la clasificación en un tramo de partidos antes del parón navideño a priori complicado. También Rubi vería como aguanta una semana más en el banquillo dirigiendo al equipo.

Pero como el Betis no sea capaz de sacar adelante el choque ante los valencianistas en Heliópolis, podría producirse una sucesión de acontecimientos que tendrán muy de actualidad al conjunto verdiblanco en todas sus estructuras, más si cabe con una Junta de Accionistas a la vuelta de la esquina. Con la derrota, el cuadro bético no entraría en los puestos de descenso, pero Rubi quedaría muy tocado, por no decir hundido. Y si la imagen del equipo fuera muy mala y cayera goleado, nadie en el club confirma la continuidad del barcelonés al frente del equipo.

Además, el choque entre el Betis y el Valencia viene aderezado por el nombre de Lorenzo Serra Ferrer. Este periódico informó hace dos días que el exvicepresidente deportivo de la entidad heliopolitana estará en Sevilla durante el fin de semana porque va a ser homenajeado por la Peña bética Luis Bellver de la localidad de Gilena y que cabía la posibilidad de que acudiese al Benito Villamarín, eso sí, al asiento que le corresponde en su abono situado en la grada de Preferencia Primer Anfiteatro. Algunas fuentes dan por prácticamente segura la presencia de Serra el sábado en Heliópolis, pero otras, al cierre de esta edición, citaban que el balear aún medita si acudir o no al encuentro. Serra duda en estos momentos por todo lo que podría suponer para el ambiente del partido su presencia en las gradas del estadio bético. Lo que sí está totalmente confirmado es que al homenaje en la peña va a acudir.

Pero hay otro exbético en el ambiente, un nombre que está en boca de muchos: Quique Setién. Alfinaldelapalmera.com publicó en la noche de ayer que los consejeros delegados del Betis, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, se montaron en un vuelo regular de la línea Sevilla-Bilbao para buscar alternativas y soluciones a la marcha deportiva del primer equipo bético. El portal web de ABC de Sevilla intentó contrastar durante todo el día el motivo del desplazamiento de las dos cabezas principales del Real Betis hacia el norte de España pero el silencio en el club en este sentido resultaba muy llamativo. La situación del banquillo verdiblanco aparece en el foco y una de las posibilidades es que este desplazamiento haya servido para tener una cita con Quique Setién. En Heliópolis sí aclararon que el preparador cántabro es una de las opciones en el caso de que Rubi no consiga sus objetivos. No es nada habitual que los dos consejeros delegados viajen juntos a no ser que sea una cuestión importante o un desplazamiento a un partido con la expedición del Betis. Tampoco sería de extrañar que el objeto del viaje haya sido para buscar algún refuerzo para el área deportiva. El duelo ante el Valencia será decisivo para un Rubi que soporta una mala racha de resultados en este arranque del curso 2019-20 que tiene al Betis en los puestos bajos de la clasificación.