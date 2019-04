Preocupación y mensaje interno hacia Setién

Las caras largas en el regreso de San Sebastián lo decían casi todo. Existe una honda preocupación en el club y en la plantilla del Betis acerca de su presente más inmediato, más lejos de Europa tras la derrota ante la Real Sociedad. Mañana llega a Heliópolis el Villarreal, un enemigo necesitado y cualificado, cargado de peligro para un bloque que se ha mostrado demasiado endeble en el último tramo. Quique Setién centra los debates. Se sentará en el banquillo pero la corriente en contra de su figura no ha dejado de crecer en los últimos tiempos. Declaraciones, planteamientos y, sobre todo, resultados aparecen menguando su crédito día tras día. En el consejo de administración y la comisión deportiva del Betis insisten en que es el técnico de este proyecto y que tiene firmado contrato hasta 2020. Estará, sin lugar a dudas, dirigiendo al equipo ante el Villarreal y, si no hay debacle total en éste y en los siguientes encuentros, finalizará la temporada. El Betis no ha barajado hasta la fecha alternativas a Setién.

El club ha respaldado a Setién todas las veces que ha podido en una campaña ciertamente irregular, sobre todo a partir de 2019. Se insiste en que aún no ha concluido el curso y que, a cuatro puntos de la zona europea a falta de ocho partidos no hay que dar por muerto al Betis. Es cierto este dato pero también lo son las sensaciones que transmite un bloque al que se le ha hecho larga la temporada, que no ha acabado de dar el salto para asentarse en el objetivo y que sabe que si no se agarra ya a resultados positivos puede hacerse eterna si queda apeada de su meta principal: Europa. La preocupación se le ha hecho llegar al técnico cántabro y a la plantilla, cuyos principales representantes intentan contener la riada de desilusión que afecta al grupo, en una jornada de mensajes internos contundentes.

La opinión del Villamarín, obviamente, será tenida en cuenta mañana. Se espera que la figura de Setién centre las críticas, como ha sucedido en otras ocasiones cercanas. El cántabro es una de las piezas angulares de un proyecto que la temporada pasada dio dos pasos al frente cuando se esperaba uno y que en la presente no está respondiendo a las expectativas generadas, éstas a veces engordadas por cierta irresponsabilidad. La ascendencia del entrenador sobre muchos jugadores de la plantilla es una de sus fortalezas. La gestión completa en un año de tantos partidos y frentes abiertos, una debilidad manifiesta.

Los dirigentes béticos trasladaron el mensaje de preocupación y de arrope a Setién en San Sebastián y en el viaje de vuelta. La confianza sigue presente hacia el técnico sobre el que se ha basado este proyecto.

Existe autocrítica interna también por la planificación en verano y en invierno. Y la conciencia de que el club no estaba del todo preparado para este salto de exigencia que ha sido menos progresivo de lo esperado. Ahora Setién tiene que capear con resultados un temporal que le señala, con una afición enojada y un club que pide prudencia mientras mantiene el crédito que otros no ven en el técnico. La idea es que finalice la temporada si no media catástrofe y a partir de ahí se evaluará el futuro.