Puebla – Betis (2-0): Claro paso atrás a tres semanas del debut liguero

Mal partido del Real Betis ante el Puebla en el segundo y definitivo test de preparación de la temporada 19-20 que los verdiblancos disputaban en la mini gira de México. Antes del cuarto de hora los de Rubi ya iban perdiendo por 2 a 0, con los tantos de Alustiza y Emerson, éste en propia puerta, y luego fueron absolutamente incapaces de levantar el resultado y ofrecer una mejor versión.

La primera parte del Betis en el Cuauhtémoc fue mala. Bastante mala. El cuadro de Rubi no compareció. Es verdad que el Puebla ya ha comenzado de forma oficial la competición en México, pero ese motivo no debe ocultar los malos primeros cuarenta y cinco minutos de los verdiblancos. La alta presión del cuadro azteca provocaba que los jugadores béticos no hilvanaran jugadas y les costase incluso pasar la línea del centro del campo. También los errores propios en la salida penalizaron en el arranque. Tanto fue así que antes del cuarto de hora del choque, el Betis ya caía por 2 a 0.

El primer gol llegó en el minuto 3. Brayan Angulo protagonizó una jugada personal desde la banda izquierda, le dejó el balón a la entrada de Tabó quien se metió en el área y centró atrás para Alustiza, quien dribló a Joel Robles y marcó a puerta vacía. El propio Alustiza, quien jugó en España en el Xerez Deportivo, tuvo otra clara ocasión instantes después, pero su disparo cruzado se fue fuera. Eran minutos en los que el Betis ni olía la pelota. En el minuto 13 llegó el segundo gol. En un centro desde la banda derecha del ataque local, Emerson pugnaba por alto con un jugador local y en el intento de despejar la pelota lo que hizo el brasileño fue rematar hacia su propia portería. Malas sensaciones de los de Rubi en los primeros minutos de un partido que se antojaba que iba a ser para olvidar.

Aparece Fekir

A partir del minuto 18, los verdiblancos reaccionaron, con un nombre propio: Nabil Fekir. El francés jugaba como titular por primera vez con la elástica del Betis desde que llegó a comienzos de la pasada semana tras los primeros minutos que tuvo ante el Querétaro. Y no dudó en echarse el equipo a su espalda. En primer lugar, Fekir protagonizó una arrancada por el flanco izquierdo, apuró hasta la línea de fondo y le puso un balón a Juanmi, cuyo disparo fue despejado por un central local. Luego, en el 22, jugada personal de Fekir, que se metió en el área con un triple cambio de balón de pie del que se deshizo de hasta tres jugadores contrarios. El francés acabó la acción con un disparo que se marchó fuera por poco. Y en el minuto 25 el exjugador del Lyon lanzó una falta cerca del borde del área al palo corto y con mucha intención que obligó al meta local a estirarse abajo para evitar un mayor peligro para su portería.

El final de la primera parte volvió a ser de dominio del Puebla, que llevó el choque de nuevo a su ritmo y como lo quería, acumulando alguna ocasión clara más de gol, que bien pudieron hacer que el marcador fuera más amplio al término de los cuarenta y cinco minutos iniciales.

En la segunda parte el Betis no cambió el guión. El choque continuó por los mismos derroteros. Un mal Betis que no daba ni una a derechas y un Puebla que seguía teniendo el control. Algún acercamiento de los heliopolitanos, pero poco peligro ante la portería defendida por Vikonis. Ni siquiera el carrusel de cambios, con el que Rubi con el paso de los minutos cambió a los diez jugadores de campo. La intención del técnico de Vilassar de Mar era cambiar el ritmo y el rumbo del partido, pero no fue así y el encuentro finalizó con el 2 a 0 que mostraba el marcador.

Paso atrás del Betis de cara a la preparación de la temporada 2019-20 en el segundo y definitivo test en México, antes de encarar la última parte de la preparación a tres semanas vista del debut liguero frente al Valladolid en el Benito Villamarín.

Ficha técnica:

Puebla: Vikonis; Zamora, Vidrio, Arreola, Angulo; Tabó, González (Noriega, m. 64), Zavala, Fernández; Alustiza (Marrugo, m. 46) y Cavallini. También jugaron Rodríguez, Salinas, Chumacero, Domínguez, Lajud, Zárate y Acuña.

Real Betis: Joel Robles; Emerson (Barragán, m. 73), Bartra (Javi García, m. 73), Sidnei (Edgar, m. 73) Junior (Pedraza, m. 46); William Carvalho (Ismael, m. 73), Guardado (Kaptoum, m. 49), Joaquín (Canales, m. 46); Tello (Loren, m. 64), Fekir (Camarasa, m. 73) y Juanmi (Raúl, m. 73).

Goles: 1-0, m. 3: Alustiza. 2-0, m. 13: Emerson, en propia puerta.

Árbitro: Alejandro Funk (México): Amonestó a Zavala, Guardado y Cavallini.

Incidencias: Unos 15.000 espectadores en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Partido por el 75 aniversario del Puebla Club, con presencia de aficionados béticos en las gradas.