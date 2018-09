Quique Setién: “Luis Aragonés me cambió”

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, aseguró que Luis Aragonés le “cambió” porque le “hizo ver” que los jugadores “no se tienen que conformar”. “Luis Aragonés me cambió. Me hizo ver lo que yo ahora trato de hacer ver a otros jugadores: que no se tienen que conformar”, declaró Setién, que estuvo a las órdenes del ‘Sabio de Hortaleza’ en los dos primeros años de su etapa en el Atlético de Madrid (de 1985 a 1988), a la revista ‘The Tactical Room’.

“Luis Aragonés era un hombre que estaba permanentemente encima. Me chillaba mucho, me exigía… En aquel momento me cabreaba, pero luego me di cuenta del significado que tuvo aquello para mí”, prosiguió.

Setien desveló también que cuando era jugador no se le pasaba por la cabeza dar el salto a los banquillos: “De jugador nunca tuve el deseo de ser entrenador. Es un puesto muy complicado. Muchos entrenadores que tuve nunca me enseñaron nada y no guardo un buen recuerdo; de otros sí”.

Además, el técnico del Betis tiene claro lo que le pide a sus jugadores: “Conmigo jugará el futbolista que tenga más cualidades técnicas, pero sé que con la mayor parte de los entrenadores jugará el que trabaja, el que roba diez balones por partido, salta, es disciplinado y hace las coberturas, aunque luego intente dar un pase y se la dé al contrario”.