Quique Setién: “No pienso en mi salida; tengo un año de contrato”

El entrenador del Betis, Quique Setién, apenas quiso valorar la posibilidad de que el club decida destituirlo. El técnico cántabro optó por asegurar que sólo estaba centrado en el duelo ante el Madrid, si bien insistió que aún le queda un año de contrato: ¿Si pienso que esta puede ser mi última rueda de prensa antes de un partido? No. Yo pienso en el partido de mañana. Yo pienso el partido de mañana. Hay cosas que lleva su tiempo.

Setién abogó por hablar del duelo: “Me he centrado mucho en el trabajo y en preparar los partidos. Me he centrado en motivar a mis jugadores. Hemos preparado el partido a conciencia y trataremos de que el equipo de su mejor versión. Es muy importante. Si ganamos podríamos subir una posición. Hay muchas motivaciones que nos van a llevar a hacer un partido con la máxima intensidad”.

Ante la insistencia en cuanto a la pregunta de si se ve en el Betis la próxima temporada, Setién habló del año que le queda de contrato: “Yo tengo un año más de contrato. Si no me hubiera firmado esos tres años… yo no hubiera venido. El club ha dicho que ya hablará cuando se acabe la temporada. Ya sé que tenéis mucha prisa, pero hay que esperar”.

Quique Setién no fue muy claro a la hora de responder sobre el hecho de si podría tener una mala relación con Serra Ferrer: “Hay la misma relación que ha habido siempre. ¿Buena o mala? La misma. ¿Que el club se ha reunido con otro entrenadores? No voy a hablar de eso”

Por último, reconoció que cambiaría algunas cosas de la temporada: “Cambiaría cosas, claro. A veces hay que ser consecuente con las decisiones que se toma. Claro que en cada partido dices pues igual en vez de jugar con los carrileros más altos hubiera sido mejor… Es que siempre hay muchas cuestiones que realmente se pueden modificar”.