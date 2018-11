Quique Setién: un proyecto en evolución

El sábado 11 de febrero de 1995 toda España vio a Quique Setién cumplir un sueño. El Racing goleaba al Barcelona (5-0). Johann Cruyff sufría la humillación en El Sardinero. El hoy técnico del Betis hizo el 2-0 en el minuto 51. Ya por entonces admiraba al holandés, ante cuyo equipo había sufrido esa peculiar forma de jugar que superaba a casi todos los rivales. «Lo tuve claro cuando apareció el Barça de Cruyff. Estás jugando contra ellos, quieres ir a presionar y no llegas nunca al balón. Te tiras 80 minutos corriendo detrás de la pelota sin tocarla. Y yo me dije: ‘esto es lo que a mí me gusta’. Empecé a ver el futbol de una manera diferente. Entendí la esencia del juego. Habría dado un dedo por jugar en el equipo de Cruyff», señaló recientemente en El Periódico. Cerró el círculo ganando en el Camp Nou por 3-4 en una exhibición. «Seguramente a Cruyff le hubiera gustado este Betis», señaló en la sala de prensa.

Setién, que no coincidió con Cruyff sobre el césped en partido oficial porque en la jornada sexta de la 77-78 no fue alineado por Nando Yosu ante el Barcelona después de haber debutado en la quinta frente al Betis, sí ganó en el Camp Nou como jugador pero fue en octubre de 1987 con el Atlético de Madrid y ante el Barcelona de Menotti. Con Cruyff coincide en que ambos vistieron el azulgrana… del Levante en el ocaso de sus carreras. Con el holandés ya impartiendo escuela como técnico del Barcelona no logró buenos resultados en sus enfrentamientos Quique hasta esa fecha. Con sus herederos en el Camp Nou y ya como entrenador, Setién había perdido los cinco encuentros que con Las Palmas y Betis había jugado contra el Barcelona, anotando únicamente dos goles. En uno solo venció y marcó cuatro. El del pasado domingo. Y jugando como soñaba desde futbolista.

Aquella fijación se hizo carne en Lugo, su cuarta experiencia como técnico y donde más tiempo ocupó el banquillo (258 encuentros). En Segunda B y Segunda nadie jugaba igual. Y lo potenció en Las Palmas. Y ha explotado en el Betis con jugadores de mayor calidad. La paciencia ha sido la clave en su trayectoria. Setién tiene 60 años, 548 partidos en las piernas como futbolista de alto nivel y 462 como responsable en los banquillos. Su proyecto ha evolucionado. En el Betis empezó con un innegociable 4-1-4-1, que había consolidado en su etapa en Las Palmas, la primera en la máxima categoría. Cuando llegaron los malos resultados, hace justo un año, atendió a un cambio de dibujo para ampliar la incidencia ofensiva de los laterales, casi delanteros por cómo pisan el área, y protegerse mejor con tres centrales. El 3-5-1-1 ha sido su guía principal, no la única, en este tiempo. En esta misma campaña ha empleado en ocasiones dos delanteros puros. A veces tarda más de lo que esperan algunos pero Setién va retocando su equipo con el paso de las jornadas. Ahora emplea un doble pivote y ha descargado de responsabilidad única en esa zona a Carvalho, que cae más a la izquierda y así garantiza una salida dual. Lo Celso ha pasado de ocupar el puesto clásico de Joaquín en la banda derecha a ejercer con mayor libertad. Canales aparece casi como el lateral derecho que empleaba Lorenzo Serra Ferrer con Albert Nadj en los noventa. O como Fabián la campaña pasada, lo que supuso el cambio completo del equipo. Retoques sobre una misma idea que quiebran las acusaciones de inmovilismo para un técnico en constante evolución.

También fuera del campo. Ha entendido el cántabro el mensaje y ha empezado a ser más comedido en sus declaraciones, que serán menos frecuentes a partir de ahora. Que tuviera que explicarse tantas veces y hasta pedir perdón le hizo comprender que había una fuga de problemas en esas comparecencias, en las que podía estropear su trabajo en el campo, más que darle brillo.

Estas virtudes son las que ha tenido en cuenta el club, así como las posibles amenazas de otras entidades que siguen a Setién, para plantearle el inicio del diálogo para su renovación. Ha sido una primera toma de contacto, una declaración de intenciones con fundamento pero sin prisas. La clasificación para dieciseisavos de la Liga Europa y octavos de la Copa del Rey son condiciones obligadas para mantener esta línea. Setién siempre ha dicho que se mantendrá fiel al proyecto en el que tenga contrato y se encuentre a gusto. Así lo ha hecho siempre, incluso cuando el Betis trató de ficharle en el verano de 2014, cuando estaba en Lugo.

Setién lleva 57 partidos en el Betis con un notable 45 por ciento de victorias, el mismo número de goles marcados y encajados (84) y nueve jugadores que han debutado bajo sus órdenes (Narváez, Francis, Redru, Aitor, Julio, Loren, Junior, Kaptoum, Édgar y Robert). Con él eclosionaron Fabián, Junior y Loren, ya con precios altísimos en el mercado, se ha visto al mejor Sanabria en su etapa bética (el año pasado), han recuperado el nivel estelar Guardado y Joaquín, que parecían en el ocaso de sus carreras, hombres como Feddal o Sidnei han elevado su cotización, Sergio León ha marcado más goles que nunca en Primera, Mandi pasó de descartado a un baluarte con precio altísimo en el mercado, etc. Lorenzo Serra Ferrer le ha puesto por delante a jugadores excelentes como Bartra, Carvalho o Lo Celso y Setién sigue dándole vueltas a un proyecto que quiere seguir creciendo en el Betis por muchos años, como confiesan los consejeros delegados, Ángel Haro y José Miguel López Catalán. Ahora recibe elogios y es uno de los entrenadores de moda después de la exhibición del Camp Nou aunque le queda cumplir las expectativas que hay depositadas en un Betis que apunta alto.