Racing-Betis (0-1): Adquiere ventaja sin sumar confianza

El resultado. En unas semanas en las que los sesos se devanan mientras se polemiza sobre el juego, anoche se impuso lo que refleja el marcador. El fin último de este juego. Mil y un caminos para conseguirlo, ninguno sencillo de recorrer. 0-1. Punto y seguido. Pocas conclusiones positivas se pueden sacar más de El Sardinero. Bueno, el regreso de Guardado y Joaquín sanos al fin y la constatación de que ambos le dan otro ritmo al equipo. También el estreno de tres canteranos. Y una ventaja que no inspira confianza para la vuelta por varios motivos: el recuerdo del año pasado frente al Cádiz y que el Racing fue mejor en la primera mitad, cuando mereció marcar. Pero los contextos hay que valorarlos también y el Barcelona sufrió para ganar ante un Segunda B y el Atlético ante un Tercera, el Eibar perdió con el Sporting, el Español con el Cádiz, el Villarreal empató con el Almería, el Sevilla no pasó de la igualada con el Villanovense… Ahí hay una unidad de medida. El Betis fue el único equipo de Primera que venció ayer en la ida copera. En todo caso, ganó y no convenció el equipo de Setién, que sigue sin reconocerse en el espejo porque ha perdido tensión en la presión y serenidad para conseguir esa precisión que necesita para superar las líneas, incluso ante un equipo de inferior categoría tan motivado como el Racing. Apenas generó peligro real y echó de menos la aportación de futbolistas que tenían otra oportunidad, y ya van muchas, para conseguir un protagonismo que a este nivel no podrán abrazar.

Porque el bloque cántabro fue incrementando su convencimiento con el paso de los minutos dado que robaba el balón alto y le hacía feo el choque a un Betis que nació en el duelo ya con ventaja porque tras un aviso de Kaptoum y una cabalgada de Tello, fue Boudebouz quien sirvió una asistencia de lujo a la especialidad de Inui, la diagonal, para dejar solo al japonés ante el meta Iván Crespo, que sólo pudo derribarle en un penalti que transformó Sergio León. La ventaja no serenó al Betis, sino que motivó al Racing en un arrebato de valentía ofensiva que le funcionó porque los de Heliópolis se arrugaron mientras se le reproducían los problemas: la falta de ritmo de Feddal, la candidez de Édgar, la ausencia de control de Kaptoum en esa fase, la desaparición de Sergio León sin la alimentación de Inui y Boudebouz… Desconectado, el Betis sobrevivía más que disfrutaba. El partido señalado para recuperar la confianza era un marrón. Jon Ander y la línea de mediapuntas del equipo local asfixiaban a un Betis que no utilizaba sus armas para quitarse a un rival que coleccionó ocasiones, si bien no muy claras, sí constantes y con mucha presencia de Cejudo. Por cierto, Joel Robles anduvo siempre atento y firme tanto con el pie como con las manos.

Pero el Racing no podía apretar tanto tiempo frente a un rival técnicamente superior. El Betis se cubrió durante la tormenta y ahora se reencontraba con el anticiclón de la posesión. Bartra, en una falta lejana colgada por Canales, cabeceó solo pero muy centrado justo tras el descanso. Inui pide y aplaza el cambio tras recibir un golpe en el tobillo. El japonés le echó casta para continuar justo cuando el Betis iba creciendo ante un rival que le espera muchos metros más atrás. Feddal ya se parece más a Feddal y ahuyenta los fantasmas de una segunda amarilla imponiéndose. La salida de Cejudo resta mordiente al Racing y Bartra limpia las inquietudes que genera Jon Ander gracias a su velocidad y experiencia. Una ocasión de Sergio León tras jugada de Tello e Inui y un mal control del catalán después de un servicio del japonés devuelven la mirada al área del Racing, que ya tiene a Guardado en el campo. El mexicano, con jerarquía y solidaridad, permite que el Betis respire devolviendo el control de la situación ante los rebeldes. Le acompaña ahora Joaquín, ovacionado al sustituir al también muy aplaudido Canales. Cuando la china en el zapato ya molesta menos, Jon Ander protagoniza la mejor ocasión del Racing al cabecear solo de marca y por anticipación un balón que acaba en el poste contrario. Los de Setién tienden a replegarse pero en el campo ya hay otro tipo de futbolistas y Joaquín y Guardado instan, obligan a los suyos a que salgan. Lo hacen con gritos, con los brazos y con su ejemplo. El Sardinero veía que su equipo podía pero la experiencia está ya en el campo para el Betis y no se arruga en esta fase.

A los dos veteranos se les une Robert. Un soplo de aire fresco. Un futbolista atrevido, con calidad y gol, que plantea tras dos carreras un disparo peligroso desde la frontal. Kaptoum, ahora con más espacios para darse la vuelta, recibe infinidad de faltas en su limpia aunque arriesgada salida. Al Betis se le presentaba el momento ideal para sentenciar en algún contragolpe, como el de una arrancada de Sergio León que fue anulada por fuera de juego inexistente. Joaquín da un recital de control y suficiencia para adormecer el partido a su favor. La anestesia bética era necesaria para embridar a un Racing que ya había perdido su vigor. El 0-1 es una noticia positiva en el bosque de incertidumbres que presenta el Betis en los últimos tiempos. Un equipo que no pierde su deseo de hacer las cosas como siempre pero que se ve poco capaz de reproducirlas como suele. La confianza, ese bien preciado, es lo que persigue y no encontró del todo en El Sardinero.