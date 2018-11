Racing-Betis (0-1): el resultado, lo mejor

Racing de Santander 0 Betis 1 Racing Club: Iván Crespo; Buñuel, Óscar Gil, Castañeda, Puras; Rivero (De Vicente, m. 68), Sergio Ruiz; Nico Hidalgo (César Díaz, m. 46), Cejudo (Cayarga, m. 60), Enzo; y Jon Ander. Real Betis: Joel; Édgar, Bartra, Feddal; Barragán, Kaptoum, Canales (Joaquín, m. 70), Inui (Robert, m. 79), Tello; Boudebouz (Guardado, m. 62) y Sergio León. Gol: 0-1, m. 7: Sergio León, de penalti. Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro). Mostró tarjetas amarillas a Feddal, Nico Hidalgo, Buñuel, Boudebouz, Puras y Kaptoum. Incidencias: 17.398 espectadores en los Campos de Sport de El Sardinero. Ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Noche fría en Santander, con lluvia por momentos. Terreno de juego en perfectas condiciones.

El Real Betis se impuso por la mínima (0-1) en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Racing de Santander en El Sardinero. El partido de los de Quique Setién fue malo en líneas generales, puesto que el cuadro de Iván Ania puso en más aprietos de los previstos a los futbolistas béticos. Sólo el gol de penalti de Sergio León en el minuto siete del encuentro y, por ende, el resultado final, fue lo mejor de un choque en el que el cuerpo técnico bético debió tomar nota para seguir mejorando.

La primera parte del Betis en Santander fue mala. La diferencia de dos categorías entre el Racing, líder del Grupo II de Segunda B, y el Betis, ahora el 13º clasificado de Primera pero equipo de la Europa League, no se notó sobre el terreno de juego de El Sardinero. Es verdad que los de Setién no salieron mal al partido. Cogieron el balón, como se esperaba, y empezaron a dar signos de verticalidad con Canales, Inui y Boudebouz por dentro, buscando la movilidad de Sergio León. De hecho, en el primer minuto de juego, tras una acción entre varios jugadores béticos de la zona de ataque, la pelota le llegó a Kaptoum, que disparó desde fuera del área, aunque la pelota se fue fuera. Era el primer aviso. En el minuto 7 el Betis se puso por delante. Nueva jugada trenzada entre Barragán, Canales y Boudebouz. El franco-argelino dejó un pase a la espalda para que Inui encarase al portero. El japonés controló y quebró a Iván Crespo, que no tuvo más remedio que derribarle cometiendo penalti. La pelota la cogió Sergio León, quien lanzó la pena máxima engañando al portero local para adelantar a los béticos.

Pero fue ahí cuando desapareció el Betis. Incluso como dice algunas veces Setién de adelantarse el equipo en el marcador y tener la posesión para que el rival no le haga daño. Ni eso se cumplió. El Racing le peleó la pelota al cuadro verdiblanco visitante y le hizo pasar demasiados apuros en el campo. Los racinguistas llegaron con peligro a las inmediaciones de Joel y con un cabezazo de Jon Ander que se fue fuera, un disparo de Enzo que atrapó el meta bético y también algún tiro de Cejudo desde fuera del área, fueron las opciones de empate de los de Iván Ania, que por momentos llegaron a merecerlo antes del descanso. Después, en una acción en la que el Betis se desperezó, Boudebouz le puso un balón por delante a Sergio León que habilitaba al delantero cordobés, pero el asistente de Prieto Iglesias levantó el banderín e invalidó la jugada por fuera de juego inexistente. Con unas malas sensaciones llegó el partido al descanso.

En labores defensivas, Bartra ofreció un buen nivel y mantuvo a Jon Ander a raya tanto en el primer tiempo como en el segundo. El exbético Cejudo puso en muchos problemas a Feddal, al que le sacó una tarjeta amarilla y a punto estuvo a punto de provocar que le mostraran la segunda.

En el segundo tiempo la historia no cambió. Siguió dominando el Racing y en el minuto 75 Jon Ander envió al palo de cabeza un lanzamiento de falta de Cayarga. El atacante del conjunto santanderino estaba completamente solo, no le hizo falta hacer un buen movimiento dentro del área, puesto que el marcaje defensivo del Betis ante el delantero centro del cuadro racinguista fue bastante malo y provocó que el jugador rival se encontrara solo. En el minuto 78 tuvo un arreón el Betis. Joaquín tomó la pelota en la zona de mediapunta y arrancó hacia la portería contraria. Vio a Guardado por su izquierda y le cedió el balón, pero el mexicano hizo un centro-chut que no llegó a portería ni tampoco Barragán. Tal y como avisó Setién en la rueda de prensa previa al partido, Joaquín y Guardado, después de algunas semanas de baja por lesión, volvieron a tener minutos con la mente puesta en los próximos partidos.

También tuvo su oportunidad de debutar en partido oficial con la camiseta del Real Betis Robert, el prometedor mediapunta emeritense que está brillando esta temporada en el Betis Deportivo de José Juan Romero, con diez goles y una asistencia en el Grupo X de Tercera división.

Feddal se rehizo en el segundo tiempo y mejoró sus prestaciones respecto al primer tiempo. En el tramo final, Robert lo intentó desde fuera del área pero su disparo se marchó fuera. Fueron minutos en los que el Betis tomó ya definitivamente la posesión de la pelota e hizo lo que mejor sabe hacer, tratar de anestesiar a su rival y evitar que le crearan peligro. Pero Edgar perdió un balón tonto en la banda, que hizo que el Racing montara un contragolpe muy peligroso que provocó un doble disparo que taponaron primero Bartra y después Guardado.

No hubo tiempo para más. El Betis volvió a dejar su portería a cero y ganó un partido que se le presuponía que debió haber ganado con una mayor ventaja para tener el partido de vuelta con tranquilidad, pero el Racing salió respondón y los béticos deberán cerrar la eliminatoria el 4, el 5 ó el 6 de diciembre en el Benito Villamarín