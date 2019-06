Radoja: “No me importaría quedarme en España”

Nemanja Radoja queda libre tras acabar su contrato con el Celta de Vigo y fue tanteado por el Real Betis hace unos meses. La negociación no llegó a buen puerto por las altas exigencias económicas del mediocentro serbio, de 26 años. Sin embargo, en Heliópolis no descartan nuevos contactos si las condiciones se rebajan ya que ven a Radoja como un buen centrocampista para alternar en el equipo con William Carvalho.

Radoja ha ofrecido una entrevista en su país en la que señala sobre su futuro que “hay equipos interesados. Evaluaré bien lo que necesito y elegiré. No me importaría quedarme en España porque estoy acostumbrado al fútbol de allí, empecé a hablar el idioma, me adapté al clima y en general me siento muy bien. Todo depende de las ofertas y opciones que aparezcan”.

Añadía Radoja, que lleva toda la temporada en blanco al negarse a acordar su continuidad con el Celta, que quiere permanecer “en una de las cinco grandes ligas” y considera que no notará la inactividad: «Tengo suficiente experiencia para jugar en una liga fuerte. Cada año puede ser el mejor y estoy pensando en el futuro. Creo que se notará al principio, pero he hecho mucho entrenamiento y estoy seguro de que volveré pronto a una forma reconocible».

El caso es que el Betis preguntó en su día, en enero, por Radoja y comprobó que lo que solicitaban él y su agente estaba muy lejos de lo que ofrecían los verdiblancos. En contactos posteriores las condiciones se acercaron algo pero no hay acuerdo entre las partes y está por ver el destino final que tendrá Radoja tras salir del Celta.