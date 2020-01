Rayo – Betis (2-2): Injustificable prematuro adiós en los penaltis (4-2)

Rayo Vallecano 2 Betis 2 Rayo Vallecano: Morro; Advíncula, Catena, Martín, Luna; Valentín, Montiel (Pozo, m. 83), Trejo (Mario Suárez, m. 90); De Frutos (Andrés Martín, m. 75), Saúl y Ulloa (Álvaro García, m. 96). Real Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Feddal, Álex Moreno; Guido Rodríguez (Loren, m. 75), Guardado (Tello, m. 63); Aleñá, Fekir, Lainez (Joaquín, m. 69); y Borja Iglesias (Edgar, m. 90). Goles: 1-0, m. 46: Catena. 1-1, m. 84: Joaquín. 1-2, m. 98: Loren. 2-2, m. 117: Andrés Martín. Penaltis: Joaquín – Fallo. Mario Suárez – Gol. Loren – Gol. Pozo – Gol. Aleñá – Gol. Saúl – Gol. Tello – Fallo. Catena – Gol. Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Montiel, Aleñá, Valentín, Trejo, Catena, Bartra, Feddal, Mario Suárez, Saúl y Tello. Incidencias: Unos 11.000 espectadores en el Estadio de Vallecas, con amplia presencia de aficionados béticos repartidos por todas las gradas. Noche fría sin lluvia sobre Madrid y terreno de juego en óptimas condiciones. Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El Real Betis, semifinalista de la pasada edición 18-19, quedó eliminado de la Copa del Rey tras empatar a dos en la prórroga ante el Rayo Vallecano y perder por 4 a 2 en la tanda de penaltis. En un irregular partido de los heliopolitanos, la primera parte fue horrible, luego despertaron tras el gol inicial de Catena y Joaquín empató al borde del final del partido y en la primera parte de la prórroga Loren remontó el choque. Andrés Martín empató el choque en el minuto 117 y en los penaltis los fallos de Joaquín y Tello condenaron al Betis. Con el 1-2 el portero local Morro estuvo más acertado que Tello y Aleñá en sendos mano a mano en su área.

La primera parte del Betis en Vallecas fue mala. Sin apenas intensidad, muy incómodo sobre el césped de Vallecas, sin el balón y llegando tarde a la presión, puesto que el Rayo movía bien el balón. Rubi apostó por un doble pivote formado por Guido Rodríguez y Guardado y si bien por el centro el cuadro bético no se resquebrajó fue por las bandas por donde principalmente llegó el peligro del cuadro de Jémez al área defendida por Dani Martín, uno de los cinco cambios en el once inicial del técnico catalán respecto al último partido liguero frente a la Real Sociedad. Sólo en el minuto quince y tras un saque de esquina logró acercarse el Betis al área de Morro, aunque el cabezazo de Bartra se fue fuera. A partir de ahí, muy poco de los verdiblancos. El Rayo llegaba con bastante peligro por ambas bandas pero los centros eran bien defendidos por los jugadores béticos, que tampoco dejaron lugar a rechaces claros cerca de su área. Todo ello basado en una mejor presión alta de los vallecanos y un mejor manejo del balón en todas sus líneas.

La ocasión más clara del primer tiempo la tuvo el Rayo Vallecano. Tras varios de esos centros peligrosos, el cuadro local jugó raso y la pelota le llegó a Luna por la banda izquierda. El lateral sevillano centró hacia el punto de penalti, donde llegó Montiel y remató de primeras, pero su disparo se fue por encima del larguero. Con el empate a cero inicial se llegó al descanso, que viendo lo ocurrido en los primeros cuarenta y cinco minutos, era lo mejor que podía pasarle al cuadro bético.

En el arranque del segundo tiempo llegó el tanto que merecía el Rayo. Un saque de esquina botado cerrado hacia el segundo palo de la portería visitante, Dani Martín estuvo demasiado contemplativo, Catena se adelantó a la marca de Guido Rodríguez y el central franjirrojo remató prácticamente sin oposición a gol. El tanto pareció espabilar a los heliopolitanos y en dos minutos creó más ocasiones que en todo el anterior partido. Primero un tiro lejano de Guardado que repelió Morro a córner. Tras ese saque de esquina, Bartra recogió un rechace dentro del área pequeña pero disparó hacia arriba y la pelota se marchó fuera y Fekir, tras una dejada en corto de Borja Iglesias, tuvo un mano a mano con el portero local pero el guardameta repelió el tiro del internacional francés cuando los béticos en Vallecas cantaban el empate.

El partido entró en una fase en la que el pase de los minutos daban la clasificación al Rayo. Rubi metió en el campo a todo jugador de ataque que le quedaba junto a él en el banquillo y el conjunto bético se convirtió en un galimatías táctico, ya que los futbolistas encargados de las labores defensivas, Guido Rodrgíguez y Guardado, fueron dos de los jugadores sustituidos. Así que no “defendía” nadie en el equipo verdiblanco. El Betis no creaba nada de peligro ante la portería de Morro y el Rayo esperaba algún error para salir a la contra. Pero la idea le salió al revés y el Betis logró empatar el partido antes del minuto 85 de juego. Tras un robo y salida rápida del cuadro bético, Fekir abrió para la carrera por la derecha de Borja Iglesias quien avanzó poco con el balón y centró raso hacia el área. Catena tocó ligeramente la pelota que le llegó a Joaquín en el segundo palo y puso el balón para poner la igualada en el electrónico. El tanto hizo respirar a la parroquia heliopolitana y a punto estuvo el partido de no ir a la prórroga si Loren ajusta un poco más un disparo desde dentro del área que besó milagrosamente el poste de la portería de Morro. Al final, prórroga en Vallecas.

Para el arranque del tiempo añadido, Rubi dio entrada a Edgar en el cuarto y último cambio y sacó a Borja Iglesias, para darle mayor equilibrio a su equipo y volver a su idea, no inicial del choque pero sí genérica de los últimos encuentros. Y la fórmula le salió bien al técnico barcelonés, puesto que el Betis se iba a adelantar en el marcador. Pasado el minuto 97 Loren peleó un balón en el banderín de córner. Se la dejó a Joaquín y el capitán vio la entrada de Aleñá. El catalán controló y se dio la vuelta para pasarle la pelota a Loren, que ya estaba en el área, y el marbellí, tras controlar y darse la vuelta en una baldosa, lanzó la pelota al palo largo de la portería defendida de Morro, quien no pudo hacer nada para evitar el segundo gol de los verdiblancos para alegría de los jugadores, el banquillo y los aficionados que no paraban de animar a su equipo en Madrid.

En la segunda parte de la prórroga el Betis pudo y debió aumentar su ventaja en el marcador con sendos mano a mano ante el portero contrario. Primero Tello y después Aleña estrellaron sus disparos en el cuerpo del portero Morro, que se erigió en el héroe de su equipo antes del empate a dos. Tras un despeje defectuoso de Feddal a fuera de banda, que en vez de ir a la grada se estrelló en la valla de publicidad, el saque rápido acabó con un centro desde la derecha raso que Andrés Martín acertó a colar dentro de la portería defendida por Dani Martín. Final de la prórroga, la eliminatoria se decantaría en los penaltis.

En la tanda desde el punto fatídico fallaron Joaquín y Tello y el Rayo anotó sus cuatro primeros lanzamientos, por lo tanto el Betis quedó eliminado de la Copa del Rey. Ahora, los de Rubi tendrán que centrarse en LaLiga y la remontada que necesitan para poder ocupar puesto de competición europea si quieren cumplir el objetivo marcado al comienzo de la temporada.